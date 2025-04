Emily in Paris: Τα γυρίσματα της 5ης σεζόν ξεκινούν τον Μάιο στη Ρώμη

Η πέμπτη σεζόν του Emily in Paris θα κυκλοφορήσει στο Netflix μέσα στη χρονιά.

Η Lily Collins επιστρέφει στο Παρίσι και τη Ρώμη αυτό το καλοκαίρι. Η πέμπτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, Emily in Paris, θα ξεκινήσει την παραγωγή της τον Μάιο, με γυρίσματα πρώτα στη Ρώμη και στη συνέχεια στο Παρίσι, αργότερα αυτό το καλοκαίρι.



Στα νέα επεισόδια πρόκειται να επιστρέψουν όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές της σειράς: Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Thalia Besson (Genevieve) και Eugenio Franceschini (Marcello).





Ένα πρώην μέλος του καστ που λείπει από την πιο πάνω λίστα είναι η Camille Razat, η οποία έπαιζε την Camille στις τέσσερις πρώτες σεζόν. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη, καθώς ο χαρακτήρας της (spoiler!) έφυγε από το Παρίσι στο τέλος της τέταρτης σεζόν, αφού προσποιήθηκε ότι έμεινε έγκυος από τον Gabriel.



{https://youtu.be/hJ1ditMDfIE?si=O_vfeJ4gRyJ7cCCP}



Από την άλλη πλευρά, η επιστροφή του Bravo ως Gabriel μπορεί να ξαφνιάζει λίγο, καθώς ο ίδιος είχε εκφράσει στο παρελθόν ότι είναι «απογοητευμένος με την κατεύθυνση που παίρνει ο χαρακτήρας μου», με αποτέλεσμα να «αναρωτιέται» αν θέλει να επιστρέψει για πέμπτη σεζόν. «Θέλω πραγματικά να δω αν ο Gabriel θα επιστρέψει στον διασκεδαστικό, θρασύ, παιχνιδιάρικο, ζωντανό εαυτό του», δήλωσε πέρυσι στο IndieWire. «Γιατί τρεις σεζόν να παριστάνει τον μελαγχολικό, θλιμμένο, καταθλιπτικό και χαμένο δεν είναι πια διασκεδαστικό. Είναι μια κωμωδία, όλοι διασκεδάζουν γύρω μου κι εγώ απλά βυθίζομαι σιγά σιγά σε ένας θεός ξέρει τι».

Αν και λίγες λεπτομέρειες έχουν αποκαλυφθεί για την πέμπτη σεζόν, ο τέταρτος κύκλος τελείωσε με την ίδρυση ενός γραφείου στη Ρώμη από το Agence Grateau, το οποίο η Sylvie θέλει να διευθύνει η Emily, δίνοντάς της έναν λόγο να μείνει στην Ιταλία κοντά στο νέο ρομαντικό της ενδιαφέρον, τον Marcello, και αφήνοντας τα πράγματα στον αέρα με τον Gabriel.

Μετά το φινάλε της τέταρτης σεζόν, ο δημιουργός Darren Star άφησε να εννοηθεί στο The Hollywood Reporter ότι θα υπάρξει περισσότερη Ρώμη στο μέλλον της Emily. «Το πρακτορείο Grateau άνοιξε ένα γραφείο στη Ρώμη. Μπορούν να βρίσκονται σε περισσότερες από μία πόλεις και η Emily μπορεί να περνάει χρόνο στη Ρώμη. Μπορεί να περάσει χρόνο και στο Παρίσι. Δεν θα φύγει από το Παρίσι», είπε και πρόσθεσε: »Θα περάσουμε λίγο χρόνο στη Ρώμη. Αλλά δεν άλλαξε το ψευδώνυμό της στο Instagram σε Emily in Rome».



Το γεγονός ότι το Emily in Paris επιστρέφει στη Ρώμη τον Μάιο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, είναι μαλλον θετικό για τον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, τον δήμαρχο της Ρώμης, μετά τη μικρή του διαμάχη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Πέρυσι, ο Μακρόν δήλωσε ότι σκόπευε να «παλέψει σκληρά» για να εμποδίσει τη μόνιμη μετανάστευση της σειράς του Netflix από το Παρίσι στη Ρώμη, καθώς η ίδια η σειρά είναι «εξαιρετικά θετική από άποψη ελκυστικότητας για τη χώρα... μια πολύ καλή πρωτοβουλία». Σε απάντηση, ο Γκουαλτιέρι δήλωσε στο THR Ρώμης ότι ο Μακρόν «θα πρέπει απλώς να χαλαρώσει», προσθέτοντας: «Βλέπουμε τη μετακίνηση της Emily στη Ρώμη ως επιβεβαίωση ότι η πόλη μας γίνεται όλο και πιο σημαντική και είμαστε αρκετά ήρεμοι όσον αφορά τις αποφάσεις του Netflix. Ξέρουν τι κάνουν».



Η πέμπτη σεζόν του Emily in Paris θα κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος.