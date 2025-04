Μετά το πασχαλινό τραπέζι έχεις binge watching στο Netflix

To The Glass Dome (Γυάλινος Θόλος) είναι η τέλεια συνέχεια του The Åre Murders στο Netflix.

Aν σου άρεσε το The Åre Murders που κυκλοφόρησε στο Netflix, τον περασμένο Φεβρουάριο, τότε πρέπει να δεις το νέο «αγωνιώδες και συναρπαστικό» αστυνομικό θρίλερ που αποτελεί την τέλεια συνέχεια της σειράς του Φεβρουαρίου.



Το The Åre Murders είναι ένα σκανδιναβικό αστυνομικό δράμα και, αν κάποιος έχει παρακολουθήσει το είδος, γνωρίζει ότι το παγωμένο κλίμα δημιουργεί τέλεια εγκληματικά whodunnits. Θυμίζουμε ότι το The Åre Murders συγκέντρωσε μέσα σε μια εβδομάδα στο Netflix 10.700.000 προβολές, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια από τις κορυφαίες σειρές της πλατφόρμας εκείνη τη στιγμή.



Παράλληλα, η σουηδική σειρά απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές, με σκορ 86% στο Rotten Tomatoes.



{https://youtu.be/b86Te9d8ZEI?si=32hwN9jMeC7CXF_S}



Τώρα όμως, το Netflix κυκλοφόρησε ένα νέο θρίλερ που αποτελεί την τέλεια συνέχεια του The Åre Murders.



Ο λόγος για το The Glass Dome (Γυάλινος Θόλος), που κυκλοφόρησε σήμερα 15/04 και δείχνει ότι το Netflix μπορεί να έχει στα χέρια του άλλο ένα σκανδιναβικό sleeper hit.



Η σειρά, που επίσης διαδραματίζεται στη Σουηδία, επικεντρώνεται σε μια εγκληματολόγο ονόματι Λέιλα, την οποία υποδύεται η Léonie Vincent. Όταν η κόρη της φίλης της εξαφανίζεται, η εγκληματολόγος Λέιλα συμμετέχει στην έρευνα κι αντιμετωπίζει το τραύμα που τη στοιχειώνει από τότε που την απήγαγαν ως παιδί και την κρατούσαν παγιδευμένη σε έναν γυάλινο θόλο.



{https://youtu.be/s4Pg5xhcYy4?si=LREo16GSUkfptidZ} Η σειρά δημιουργήθηκε από την Camilla Läckberg, μια Σουηδή συγγραφέα αστυνομικών μπεστ σέλερ, της οποίας τα έργα έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες σε 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.



Αξιοσημείωτο είναι ότι το Collider βαθμολόγησε τη σειρά με 8/10, αναφέροντας: «Το The Glass Dome είναι ένα συναρπαστικό και ικανοποιητικό whodunnit. Πρόκειται για ένα whodunit που είναι πραγματικά απρόβλεπτο, συχνά συναρπαστικό και τελικά ικανοποιητικό».



Η σειρά χρησιμοποιεί μια μη γραμμική αφηγηματική δομή με αναδρομές για να αποκαλύψει σταδιακά τα στρώματα του παρελθόντος της Λέιλα και πώς αυτό διαπλέκεται με το παρόν μυστήριο. Ο Γυάλινος Θόλος ξεχωρίζει ως ένα θρίλερ που προβληματίζει και συνδυάζει το ψυχολογικό βάθος με ένα συναρπαστικό μυστήριο.



Στην ουσία - αν ψάχνεις για ένα Scandi-Noir θρίλερ, το Netflix φαίνεται να σού έχει κανονίσει binge-watching για αυτό το Σαββατοκύριακο η ακόμα καλύτερα μετά πασχαλινό τραπέζι της Κυριακής.