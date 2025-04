Η Κέιτ Μπλάνσετ σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει την υποκριτική

Η Κέιτ Μπλάνσετ ξάφνιασε τους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας σε επερχόμενο τεύχος των Radio Times (μέσω του The Standard) ότι δεν πρόκειται κάνει το επάγγελμα του ηθοποιού για πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επίκειται η συνταξιοδότηση για τη δις βραβευμένη με Όσκαρ («The Aviator» και «Blue Jasmine»), αλλά θα έρθει η στιγμή που η ηθοποιός θα αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας.



«Η οικογένειά μου γουρλώνει τα μάτια της κάθε φορά που το λέω, αλλά το εννοώ. Σκέφτομαι σοβαρά να εγκαταλείψω την υποκριτική», δήλωσε η Μπλάνσετ. «[Υπάρχουν] πολλά πράγματα που θέλω να κάνω στη ζωή μου», συμπλήρωσε.

Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός πρωταγωνίστησε πρόσφατα στο πλευρό του Μάικλ Φασμπέντερ στο επιτυχημένο κατασκοπικό δράμα του Στίβεν Σόντεμπεργκ «Black Bag», το οποίο έχει κερδίσει 21 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office. Παρά την επιτυχημένη πορεία της όλα αυτά τα χρόνια, είπε η ίδια ποτέ δεν ένιωσε άνετα με τη δημοσιότητα και την αναγνωρισιμότητα. ότι «Πέρασα μια ολόκληρη ζωή μαθαίνοντας να νιώθω άνετα με το να νιώθω άβολα» ανέφερε.





