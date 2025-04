Στα σκαριά ριμέικ της ταινίας «The Bodyguard»

Στην αρχική ταινία του 1992 πρωταγωνιστούσαν οι Γουίτνεϊ Χιούστον και Κέβιν Κόστνερ.

Η Warner Bros., σχεδιάζει το ριμέικ της εμβληματικής ρομαντικής ταινίας του 1992, «The Bodyguard» («Ο Σωματοφύλακας»).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, το στούντιο που κυκλοφόρησε το φιλμ με πρωταγωνιστές την Γουίτνεϊ Χιούστον και τον Κέβιν Κόστνερ, έχει αναθέσει τη σκηνοθεσία στον Σαμ Γουρέντς, γνωστό για την ταινία «Taylor Swift: The Eras Tour».



{https://youtu.be/4JFRdJTszRM?si=LCOt_a7OU7IRm0wl}

Το σενάριο θα αναλάβει ο Τζόναθαν Άμπραμς, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη νέα παραγωγή του Κλιντ Ίστγουντ, «Juror #2».

Η είδηση επιβεβαιώθηκε σε συνέντευξη των επικεφαλής της Warner Bros., Μάικλ ΝτεΛούκα και Πάμ Άμπντι. Παρ' όλο που δεν έχουν γίνει ακόμη ανακοινώσεις για το καστ, η επιτυχία του αρχικού διδύμου και η τεράστια εισπρακτική κυκλοφορία της ταινίας (411 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ) καθιστούν την επιλογή των νέων πρωταγωνιστών μια διαδικασία που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.



Εκτός από την Τέιλορ Σουίφτ ,πολλές άλλες σταρ θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ρόλο της Χιούστον, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ένα λαμπερό καστ.

Σε σενάριο του Λόρενς Κάσνταν η αρχική ταινία ακολουθούσε έναν πρώην πράκτορα μυστικών υπηρεσιών (Κόστνερ) να αναλαμβάνει να προστατεύσει μία διάσημη σταρ της R&B, την Rachel Marron, καθώς δέχεται απειλές για τη ζωή της. Σύντομα η σχέση τους από επαγγελματική εξελίσσεται σε ρομαντική, ενώ ο εντολέας του πληρωμένου δολοφόνου είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Την σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Μικ Τζάκσον.

Η ταινία απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Επιπλέον, το soundtrack που κυκλοφόρησε στις 17 Νοεμβρίου 1992, κατέκτησε την κορυφή των υψηλότερων πωλήσεων όλων των εποχών παραμένοντας το πιο ευπώλητο άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνιδα.



{https://youtu.be/3JWTaaS7LdU?si=X_V2OEaX7fpKnUtb}



Ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες του περιλαμβάνονται τα τραγούδια «I Will Always Love You», «I'm Every Woman» και «Queen of the Night», καθώς και τα υποψήφια για Όσκαρ «Run to You» και «I Have Nothing».