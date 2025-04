Φεστιβάλ Αθηνών 2025: Stranglers, Air και όσα θα δούμε στο Ηρώδειο το καλοκαίρι

Αυτές είναι οι συναυλίες και οι παραστάσεις που θα δούμε στο Ηρώδειο φέτος το καλοκαίρι.

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου γιορτάζει τα 70 του χρόνια ανακοινώνοντας ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2025, το οποίο περιλαμβάνει 107 εκδηλώσεις και πάνω από 3.000 καλλιτέχνες που θα βρεθούν στους εμβληματικούς χώρους του Φεστιβάλ αλλά και νέους.



Εμείς συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε τις παραστάσεις θεάτρου και χορού και τις συναυλίες που θα δούμε τον Ιούλιο και τον Ιούνιο στο Ηρώδειο.

Ιούνιος



ΟΠΕΡΑ / ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ



1, 3, 5, 6, 8 Ιουνίου



Εθνική Λυρική Σκηνή – Pier Giorgio Morandi – Andrei Șerban

Τουραντότ του Τζάκομο Πουτσίνι

Το αριστούργημα του Τζάκομο Πουτσίνι επανέρχεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού μετά από 17 χρόνια σε μια μεγαλειώδη παραγωγή. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντρέι Σερμπάν, ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες θεάτρου και όπερας παγκοσμίως, ενώ τα σκηνικά και τα δεκάδες, άκρως εντυπωσιακά κοστούμια έχει σχεδιάσει στην πρώτη της συνεργασία με την ΕΛΣ η σπουδαία διεθνής Ελληνίδα σκηνογράφος και ενδυματολόγος Χλόη Ομπολένσκι. Διευθύνει ο Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, ενώ τους βασικούς ρόλους ερμηνεύουν διεθνώς καταξιωμένοι καλλιτέχνες.



Μουσική διεύθυνση Pier Giorgio Morandi • Σκηνοθεσία Andrei Șerban • Δραματουργία Daniela Violeta Dima • Σκηνικά – Κοστούμια Χλόη Ομπολένσκι • Χορογραφία – Κινησιολογία Kate Flatt, Γεωργία Τέγου • Φωτισμοί Jean Kalman, Simon Trottet • Διεύθυνση χορωδίας Αγαθάγγελος Γεωργακάτος • Διεύθυνση παιδικής χορωδίας Κωνσταντίνα Πιτσιάκου • Ερμηνεύουν Lise Lindstrom / Catherine Foster, Arsen Soghomonyan / Riccardo Massi, Τσέλια Κοστέα / Μαρία Κοσοβίτσα, Τάσος Αποστόλου κ.ά. • Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

ΘΕΑΤΡΟ / ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ



18 & 19 Ιουνίου



Εθνικό Θέατρο – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως

Κατερίνα Ευαγγελάτου

Ιππόλυτος του Ευριπίδη

Ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, μεγάλη επιτυχία του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο το 2023, μετά την περιοδεία του σε σημαντικά θέατρα στην Ελλάδα και την Κύπρο και το ταξίδι του στο φημισμένο Hong Kong Arts Festival, από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα φεστιβάλ της Ασίας, τον Μάρτιο του 2025, έρχεται για δύο παραστάσεις στο Ηρώδειο. Για την επανάληψη της κορυφαίας αυτής παραγωγής συμπράττουν οι κυριότεροι πολιτιστικοί φορείς της χώρας, το Εθνικό Θέατρο και το Φεστιβάλ, με αρωγό τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Λυκόφως».



Για την παραγωγή αυτή, η Κατερίνα Ευαγγελάτου συνεργάστηκε με μια εξαιρετική δημιουργική ομάδα 34 ατόμων και έναν δυναμικό θίασο. Στην ανανεωμένη διανομή πρωταγωνιστούν οι: Στεφανία Γουλιώτη (Φαίδρα), Χριστίνα Μαξούρη (Τροφός), Δημήτρης Παπανικολάου (Εξάγγελος), Έλενα Τοπαλίδου (Αφροδίτη/Άρτεμις), Γιάννης Τσορτέκης (Θησέας), Ορέστης Χαλκιάς (Ιππόλυτος).







φωτογραφία: Karol-Jarek

Μετάφραση Κώστας Τοπούζης • Δραματουργική επεξεργασία – Διασκευή – Σκηνοθεσία Κατερίνα Ευαγγελάτου • Σκηνικά Eύα Μανιδάκη • Μουσική Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης • Βίντεο Παντελής Μάκκας • Χορογραφία Aλέξανδρος Σταυρόπουλος • Κοστούμια Εύα Γουλάκου • Φωτισμοί Ελίζα Αλεξανδροπούλου • Σχεδιασμός ήχου Ηλίας Φλάμμος • Σχεδιασμός κομμώσεων Κωνσταντίνος Κολιούσης • Μακιγιάζ Olga Faleichyk • Παίζουν (αλφαβητικά) Στεφανία Γουλιώτη Φαίδρα, Χριστίνα Μαξούρη Τροφός, Δημήτρης Παπανικολάου Εξάγγελος, Έλενα Τοπαλίδου Αφροδίτη / Άρτεμις, Γιάννης Τσορτέκης Θησέας, Ορέστης Χαλκιάς Ιππόλυτος • Χορός γυναικών Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη, Αμαλία Νίνου, Μελίνα Πολυζώνη • Χορός κυνηγών Γιώργος Βασιλόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Νίκος Γονίδης, Χρήστος Διαμαντούδης, Ηρακλής Κωστάκης, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μάριος Χατζηαντώνη, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης • Ζωντανή ερμηνεία της μουσικής Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης

21 Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής



ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ



Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Μιχάλης Οικονόμου

Μουσικές του κόσμου

Στις 21 Ιουνίου, όπως κάθε χρόνο, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με την καθιερωμένη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυν¬ση του διεθνούς φήμης αρχιμουσικού και μουσικού διευθυντή της Μιχάλη Οικονόμου, η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα μας ταξιδέψει σε δέκα διαφορετικούς ονειρικούς κόσμους. Κατά τη διάρκεια του μουσικού αυτού ταξιδιού, θα ακουστούν μερικά από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας, όπως το Μπολερό του Ραβέλ, το συμφωνικό ποίημα Ο Μολδάβας του Σμέτανα, το θριαμβευτικό Εμβατήριο πομπής και μεγαλοπρέπειας του Έλγκαρ και πολλά άλλα.

Μιχαήλ Γκλίνκα (1804–1857)

Εισαγωγή για ορχήστρα από την όπερα Ρουσλάνος και Λουντμίλα

Αράμ Χατσατουριάν (1903–1978)

Αντάτζιο από τον Σπάρτακο

Μπέντριχ Σμέτανα (1824–1884)

Ο Μολδάβας

Πιέτρο Μασκάνι (1863–1945)

Ιντερμέτζο από την όπερα Καβαλερία ρουστικάνα

Έντουαρντ Έλγκαρ (1857–1934)

Εμβατήριο πομπής και μεγαλοπρέπειας αρ. 1 σε ρε μείζονα, έργο 39, αρ. 1

Ρίχαρντ Βάγκνερ (1813–1883)

Εισαγωγή από την όπερα Ριέντσι

Τζον Άνταμς (γ.1947)

Short Ride in a Fast Machine

Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903–1984)

Δωδεκανησιακή σουίτα αρ. 1

Αρτούρο Μάρκες (γ.1950)

Danzon αρ. 2

Μωρίς Ραβέλ (1875–1937)

Μπολερό

Συμμετέχει η Χορωδία της ΕΡΤ / Διδασκαλία Μιχάλης Παπαπέτρου

22 Ιουνίου



Raining Pleasure

Το πιο επιτυχημένο ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα των τελευταίων δεκαετιών, οι Raining Pleasure έχουν διαγράψει ξεχωριστή πορεία στην εγχώρια μουσική σκηνή. Μετά από μια περίοδο αποχής από την ενεργό δράση, ο frontman Vassilikos, ο X-Jeremy στις κιθάρες και ο Jay στα τύμπανα ανακοίνωσαν το 2024 την επανασύνδεσή τους και επιστρέφουν για να μας θυμίσουν τα τραγούδια που τους καθιέρωσαν ως ένα από τα κορυφαία μουσικά σύνολα της ελληνικής ποπ και εναλλακτικής ροκ.



{https://youtu.be/Ot0AotRdgl4?si=kJMi_C8Taqm7zN9u}

23 Ιουνίου



Stranglers

Με μια μυθική καριέρα περίπου 50 ετών, με τον δικό τους ξεχωριστό ήχο, άμεσα αναγνωρίσιμο και διαφορετικό από κάθε άλλης σύγχρονής τους μπάντας, οι Stranglers έχουν δημιουργήσει το δικό τους μουσικό σύμπαν. Από τα κορυφαία συγκροτήματα που ανέδειξε η βρετανική rock ’n’ roll σκηνή, ξεκίνησαν τη διαδρομή τους το 1974 και αποτελούν μια από τις μακροβιότερες μπάντες στη σύγχρονη μουσική.



Με τραγούδια-σταθμούς και άλμπουμ με εκατομμύρια πωλήσεις, έχουν επάξια κερδίσει τη θέση τους στο πάνθεον της παγκόσμιας punk-rock σκηνής. Οι διαχρονικές επιτυχίες των Stranglers τούς έχουν χαρίσει χρυσούς και πλατινένιους δίσκους αλλά και συχνή παρουσία στα charts της Βρετανίας, με αποκορύφωμα το «Golden Brown», που κυκλοφόρησε το 1982 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του συγκροτήματος και ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις –πάντα εκρηκτικές, από τις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος, ως support στους Ramones και την Patti Smith μέχρι και τις πρόσφατες sold-out περιοδείες τους– ξεσηκώνουν το κοινό που φανατικά τους ακολουθεί.

Παραγωγή Supernova Productions



{https://youtu.be/HI7CB2UwSj4?si=EC11KdE-hHLO8VWs}

26 Ιουνίου



Michael Kiwanuka

Από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, ο Michael Kiwanuka, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Το παιδί-θαύμα της σόουλ επιστρέφει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει τις σημαντικότερες στιγμές από την πλούσια και γεμάτη επιτυχίες διαδρομή του.



Έχοντας ξεχωρίσει από νεαρή ηλικία για τη ζεστή χροιά της φωνής του και τις νοσταλγικές μελωδίες του, ο Michael Kiwanuka έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του και σημαντικές συνεργασίες. Έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο το 2012 με το Home Again και γρήγορα κέρδισε το ενδιαφέρον της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας, ενώ με το δεύτερο άλμπουμ του, το Love & Hate, καθιερώθηκε καλλιτεχνικά και εμπορικά.



{https://youtu.be/nOubjLM9Cbc?si=_QYXL_Jr3WHFB5uX}



Ο Βρετανός καλλιτέχνης συνδυάζει με μαεστρία σύγχρονες και πιο κλασικές μελωδίες, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό μουσικό αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στη σόουλ, τη φολκ και τo ροκ εν ρολ. Νικητής του Mercury Prize και υποψήφιος για πολλά ακόμη βραβεία στην καριέρα του μέχρι σήμερα, ο Michael Kiwanuka έχει δει τραγούδια του να φιγουράρουν στις υψηλές θέσεις των charts και να γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό από το ευρύ κοινό. Με κομμάτια όπως το πολυαγαπημένο «Love & Hate», το «Black Man in a White World» αλλά και το επικό «Cold Little Heart», που χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους αρχής της επιτυχημένης σειράς Big little lies με πρωταγωνίστρια τη Νικόλ Κίντμαν, ο Michael Kiwanuka αναμένεται να χαρίσει στο κοινό του Φεστιβάλ μια μαγική βραδιά στο ρωμαϊκό ωδείο.

Παραγωγή Music Box Productions

ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ



28 Ιουνίου



Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός – Emanuel Ax



Έργα Μπετόβεν και Μέντελσον

Η λάμψη της εκτελεστικής δεξιοτεχνίας προκαλεί πάντα τον θαυμασμό και τον εντυπωσιασμό, αλλά η βαθιά πνευματικότητα και η εκφραστικότητα μιας ερμηνείας είναι τα στοιχεία εκείνα που κατορθώνουν να γεννούν σκέψεις και συναισθήματα που μας μεταμορφώνουν. Οι σολίστ που διαθέτουν και τις δύο αυτές αρετές, και μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό, ήταν ανέκαθεν λίγοι – και ο Αμερικανός πιανίστας Ιμάνιουελ Αξ ανήκει αναμφισβήτητα σ’ αυτούς!



Φέτος θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να θαυμάσουμε τον εξαίσιο ερμηνευτή για δεύτερη φορά στο Ηρώδειο, μετά την περσινή συναυλία του με τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Γιο-Γιο Μα που μάγεψε το κοινό. Αυτή τη φορά ο Αξ συμπράττει με το κορυφαίο συμφωνικό σύνολο της χώρας μας, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο επιβλητικό και δραματικό Τρίτο Κοντσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν, που διατηρεί αταλάντευτα τη θέση ενός από τα πιο αγαπημένα κοντσέρτα του ρεπερτορίου.



Υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού της διευθυντή και καταξιωμένου αρχιμουσικού Λουκά Καρυτινού, η ΚΟΑ παρουσιάζει επίσης την αριστουργηματική σκηνική μουσική του Φέλιξ Μέντελσον για το Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Η ικανότητα της μουσικής του Γερμανού συνθέτη να αποτυπώνει ανάγλυφα τον ονειρικό, παραμυθένιο και γεμάτο απρόοπτα κόσμο της σαιξπηρικής κωμωδίας θεωρείται –και είναι– αξεπέραστη. Νεράιδες και ξωτικά, έρωτες, πάθη και μαγεία, συμπυκνώνονται μοναδικά μέσα σε γλαφυρές μουσικές φράσεις, αιθέρια ηχοχρώματα, νευρώδεις ρυθμούς και λυρικές μελωδίες, δημιουργώντας ένα ηχητικό σύμπαν απολύτως αντάξιο της αστείρευτης δραματουργικής φαντασίας του Σαίξπηρ!

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770–1827)

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 3 σε ντο ελάσσονα, έργο 37 «Αυτοκρατορικό»

Σολίστ Emmanuel Ax

Φέλιξ Μέντελσον (1809–1847)

Εισαγωγή (έργο 21) και σκηνική μουσική (έργο 61) για το Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας

Μυρσίνη Μαργαρίτη, υψίφωνος

Άρτεμις Μπόγρη, μεσόφωνος

Αρχιμουσικός Λουκάς Καρυτινός

Συμμετέχει το γυναικείο φωνητικό σύνολο Equábili Vocal Ensemble (Διδασκαλία – διεύθυνση Αγαθάγγελος Γεωργακάτος)



29 Ιουνίου



Air

Το ηλεκτρονικό ντουέτο των Nicolas Godin και Jean-Benoît Dunckel από τη Γαλλία, που απασχολούν με τις πρωτοποριακές δημιουργίες τους το ευρωπαϊκό και όχι μόνο κοινό από τη δεκαετία του 1990, θα επισκεφτεί για μια βραδιά στην Αθήνα, στο πλαίσιο της περιοδείας «Moon Safari». Από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής μουσικής, οι Air ιδρύθηκαν το 1995 και κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Moon Safari το 1998. Περιλαμβάνει την επιτυχία «Sexy Boy», καθώς και τα «Kelly Watch the Stars», «All I Need» και «Remember».



{https://youtu.be/wouKI_myXxk?si=GWAhOgL8GUs0zFRW}



Έκτοτε κυκλοφόρησαν πολλά άλλα άλμπουμ, όπως τα 10 000 Hz Legend και Love 2, αλλά το Moon Safari παραμένει η αδιαμφισβήτητη επιτυχία τους, με πωλήσεις 2 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως.



Οι Air τόλμησαν να πειραματιστούν και να ξεφύγουν από τα μουσικά όρια της εποχής τους, συνδυάζοντας ακούσματα και στιλ με τρόπο μοναδικό. Με ένα κράμα electronica, ατμοσφαιρικής ποπ, μελωδικής ροκ, το συγκρότημα έχει αφήσει το δικό του μοναδικό καλλιτεχνικό στίγμα και έχει δημιουργήσει ένα διακριτό ποπ ιδίωμα, ανοίγοντας νέους μουσικούς δρόμους με τις διάσημες μελωδίες του. Σημαντικοί σταθμοί στη διαδρομή των Air, οι συνεργασίες με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως ο Beck και ο Jarvis Cocker (Pulp) αλλά και η δημιουργία του σάουντρακ της ταινίας Αυτόχειρες παρθένοι της Sofia Coppola. Επιδραστικοί και πρωτοπόροι, με ήχους από το μέλλον και μελωδίες νοσταλγικές, οι Air έρχονται στο ρωμαϊκό ωδείο για να χαρίσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία στο κοινό του Φεστιβάλ!

Παραγωγή High Priority Promotions

Ioύλιος

1 Ιουλίου



Max Richter

Πρωτεργάτης της σύγχρονης ορχηστρικής νεοκλασικής μουσικής, ο Μαξ Ρίχτερ επιστρέφει στο Ηρώδειο μετά τη θριαμβευτική εμφάνισή του το 2022. Πολυσύνθετη καλλιτεχνική προσωπικότητα –πιανίστας, συνθέτης, ενορχηστρωτής, παραγωγός–, ο βρετανικής καταγωγής δημιουργός έχει ασκήσει καθοριστική επίδραση στην παγκόσμια μουσική με το πρωτοποριακό του έργο.



Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στο Ηρώδειο, συνοδευόμενος από ένα κουιντέτο εγχόρδων και έναν αφηγητή, θα συνδυάσει κομμάτια από το The Blue Notebooks, το άλμπουμ-ορόσημο που κυκλοφόρησε το 2004 (χαρακτηρίστηκε από τον Guardian ως «ένα από τα καλύτερα έργα κλασικής μουσικής του 21ου αιώνα») και από το νέο του άλμπουμ In a Landscape, σε ένα υπέροχο μείγμα ηλεκτρονικών και ακουστικών ήχων.

Max Richter πιάνο, electronics • Eloisa-Fleur Thom βιολί • Max Baillie βιολί • Connie Pharoah βιόλα • Max Ruisi τσέλο • Zara Hudson-Kozdoj τσέλο • Aφήγηση Afrodeutsche • Παραγωγή Archangel Events

ΧΟΡΟΣ ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



4 Ιουλίου



Sydney Dance Company

Impermanence

Στις 4 Ιουλίου υποδεχόμαστε στο Ηρώδειο τη Sydney Dance Company και το κουαρτέτο εγχόρδων Zaïde Quartet στην παράσταση Impermenance, σε χορογραφία του Rafael Bonachela και πρωτότυπη μουσική του Bryce Dessner. Η βαθιά συγκινητική αυτή παράσταση, που εστιάζει στο εφήμερο των πραγμάτων και τη μεταβλητότητα όσων θεωρούμε δεδομένα και αιώνια, είτε απτά είτε άυλα, έχει παρουσιαστεί σε διεθνείς σκηνές στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο κ.α., αποσπώντας ενθουσιώδεις κριτικές, μετά την πρεμιέρα της στο Σίδνεϊ το 2021.



Η Sydney Dance Company (ίδρ.1969), από τις πιο δυναμικές ομάδες σύγχρονου χορού στην Αυστραλία, χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική ένταση των έργων που παρουσιάζει, τον πειραματισμό και την καινοτομία στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου σώματος, καθώς και την ενσωμάτωση παραδοσιακών στοιχείων. Αποτελούμενη σήμερα από 17 χορευτές, περιοδεύει σε μεγάλα φεστιβάλ και θέατρα σε όλο τον κόσμο έχοντας κερδίσει διεθνή αναγνώριση. Είναι δε η πρώτη ομάδα σύγχρονου χορού της Δύσης που έδωσε παράσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Από το 2009, καλλιτεχνικός διευθυντής της είναι ο διακεκριμένος Ισπανός χορογράφος Ραφαέλ Μπονατσέλα.



Τη μουσική έχει συνθέσει ο διάσημος Μπράις Ντέσνερ, συνιδρυτής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος The National, διάσημος για τα σάουντρακ των ταινιών The Revenant και The Two Popes, ειδικά για το σύνολο και σε στενή συνεργασία με τον Μπονατσέλα. Ο Ντέσνερ εμπνεύστηκε αρχικά από τη φωτιά στην Παναγία των Παρισίων και τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αυστραλίας το 2019.

Στην παράσταση γίνεται χρήση καπνού και στοβοσκοπικού φωτισμού.

Χορογραφία Rafael Bonachela • Ερμηνεία Sydney Dance Company • Μουσική σύνθεση Bryce Dessner • Συνανάθεση και ηχογράφηση μουσικής The Australian String Quartet • Ζωντανή ερμηνεία της μουσικής Zaïde Quartet (Charlotte Maclet πρώτο βιολί, Leslie Boulin Raulet δεύτερο βιολί, Céline Tison βιόλα, Juliette Salmona τσέλο) • Σχεδιασμός φωτισμού Damien Cooper • Κοστούμια Aleisa Jelbart • Σκηνικός σχεδιασμός David Fleischer

Διάρκεια 65΄



ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ



6 Ιουλίου



Φιλαρμονική του Μονάχου – Andrés Orozco-Estrada – Hilary Hahn

Έργα Μπραμς και Ντβόρζακ

Σε άλλη μία υψηλού επιπέδου κλασική συναυλία στο Ηρώδειο, θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε τη Φιλαρμονική του Μονάχου, στην πρώτη της εμφάνιση στο ρωμαϊκό ωδείο, να συμπράττει με την κορυφαία σολίστ του βιολιού Χίλαρι Χαν, υπό τη διεύθυνση του χαρισματικού Αντρές Ορόσκο-Εστράδα.

Οι ερμηνείες του Κολομβιανού μαέστρου διακρίνονται για την ενέργεια, την κομψότητα και το σφρίγος τους.



Η περίφημη ορχήστρα του Μονάχου θα ερμηνεύσει τη Συμφωνία «του Νέου Κόσμου» του Ντβόρζακ, έργο-ορόσημο του ρομαντικού ρεπερτορίου, ενώ η Αμερικανίδα βιολονίστρια θα ξεδιπλώσει τη δεξιοτεχνία της στο απαιτητικό Κοντσέρτο για βιολί του Μπραμς.

Αρχιμουσικός Andres Orozco-Estrada

Σολίστ Hilary Hahn

Χορηγός συναυλίας Τράπεζα Πειραιώς

Γιοχάνες Μπραμς (1833–1897)

Κοντσέρτο για βιολί σε ρε μείζονα, έργο 77

----

Αντονίν Ντβόρζακ (1841–1904)

Συμφωνία αρ. 9 («Του Νέου Κόσμου») σε μι ελάσσονα, έργο 95

8 Ιουλίου



Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Nicola Piovani

Μεγάλες ταινίες, μεγάλες μουσικές

Ο συνθέτης που έχει σφραγίσει τον ιταλικό κινηματογράφο των τελευταίων 50 χρόνων, μαθητής και συνεχιστής της αισθητικής του Μάνου Χατζιδάκι, δημιουργός περισσότερων από 130 σάουντρακ, διάδοχος του Νίνο Ρότα στις τελευταίες ταινίες του Φελίνι και βραβευμένος με Όσκαρ (για τη μουσική της ταινίας Η ζωή είναι ωραία), ο Νικόλα Πιοβάνι, ένας αληθινός μουσικός θρύλος του παγκόσμιου κινηματογράφου, ανεβαίνει στη σκηνή του Ηρωδείου, σε μια συνεργασία του Φεστιβάλ με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



Ο Μαέστρος, μαζί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζει τη μουσική του μέσα από τρεις ορχηστρικές σουίτες – καρπό των εμβληματικών συνεργασιών του με τέσσερις μεγάλους ποιητές του ιταλικού σινεμά: τον Φεντερίκο Φελίνι, τους αδερφούς Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι και τον Ρομπέρτο Μπενίνι.

Νικόλα Πιοβάνι (γ. 1946)

Σουίτα Ταβιάνι (Φιορίλε, Il sole anche di notte, Η νύχτα του Σαν Λορέντζο, Καλημέρα, Βαβυλωνία)

Σουίτα Η ζωή είναι ωραία

Σουίτα Φελίνι (Η συνέντευξη, Η φωνή του φεγγαριού, Τζίντζερ και Φρεντ)

Με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική διεύθυνση Νικόλα Πιοβάνι

Μια παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Mε την πολύτιμη συνδρομή της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών

ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ



10 Ιουλίου



Chamber Orchestra of Europe – Κωνσταντίνος Καρύδης – Francesco Piemontesi

Έργα Κούκου, Λιστ, Πέρσελ, Μπερλιόζ

Ο Κωνσταντίνος Καρύδης έχει σήμερα κατακτήσει ξεχωριστή θέση στο στερέωμα των Ευρωπαίων αρχιμουσικών. Χάρη στη σπάνια μουσική ιδιοφυΐα του, ο Έλληνας μαέστρος, που έχει διευθύνει τις Φιλαρμονικές Ορχήστρες της Βιέννης, του Βερολίνου, του Μονάχου και της Ραδιοφωνίας της Στουτγάρδης, που έχει εμφανιστεί στα Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, του Ζάλτσμπουργκ και στα Προμς του Λονδίνου, στο Κόβεντ Γκάρντεν και στην Κρατική Όπερα της Βιέννης, σαγηνεύει παντού τα ακροατήρια αλλά και τους μουσικούς που καθοδηγεί από το πόντιουμ.



Φέτος ο Καρύδης ανεβαίνει στο πόντιουμ του Ηρωδείου με την Chamber Orchestra of Europe (την οποία απολαύσαμε και πέρυσι υπό την μπαγκέτα του Σάιμον Ρατλ), με μια παγκόσμια πρώτη εκτέλεση ενός έργου του μέντορά του Περικλή Κούκου. Δημιουργός με διεθνή ακτινοβολία αλλά και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών από το 2000 έως το 2003, ο Κούκος έχει καταφέρει, όσο ελάχιστοι συνάδελφοί του, να διαμορφώσει ένα άμεσα αναγνωρίσιμο, απόλυτα συνεπές και εντελώς προσωπικό μουσικό ύφος.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία του Καρύδη με τον Φραντσέσκο Πιεμοντέζι, από τους πιο περιζήτητους πιανίστες του καιρού μας, στο Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του Λιστ, ενώ η Φανταστική του Μπερλιόζ θα αποτελέσει αναμφίβολα την οργιαστική κορύφωση μιας εξαιρετικής από κάθε άποψη συναυλίας.

Περικλής Κούκος (γ.1960)

Ω φως αφεγγές! – Ωδή στον Οιδίποδα

Ανάθεση της Chamber Orchestra of Europe και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Παγκόσμια πρώτη

Το έργο είναι αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Καρύδη.

Φραντς Λιστ (1811–1886)

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε λα μείζονα

Σολίστ Φραντσέσκο Πιεμοντέζι πιάνο

Χένρι Πέρσελ (1659–1695)

«Music for a While» («Η μουσική για λίγο»), άρια από το έργο Οιδίπους, Z.583 για βαρύτονο και πιάνο (εναρμόνιση: Μπέντζαμιν Μπρίτεν)

Τάσης Χριστογιαννόπουλος βαρύτονος

Σοφία Ταμβακοπούλου πιάνο

Εκτόρ Μπερλιόζ (1803–1869)

Φανταστική συμφωνία, έργο 14

11 Ιουλίου



Youssou N’Dour & Le Super étoile de Dakar

Κορυφαίος Αφρικανός καλλιτέχνης, ο Youssou N’Dour αποτελεί εδώ και δεκαετίες εμβληματική μορφή του μουσικού στερεώματος. Πολυβραβευμένος, με σπουδαίες διεθνείς συνεργασίες, ο καλλιτέχνης με καταγωγή από τη Σενεγάλη είναι από τους βασικότερους εκφραστές του αφρικανικού ήχου και θρυλική μορφή της world music.



Έχοντας κερδίσει Βραβείο Grammy αλλά και το Βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού των MTV Europe Music Awards για το αξέχαστο «7 seconds» με τη Neneh Cherry, ο Youssou N’ Dour έχει καταφέρει στη μακρόχρονη καλλιτεχνική πορεία του να καθιερωθεί ως η απόλυτη έκφραση της αφρικανικής κουλτούρας. Ταυτόχρονα, έχει αναπτύξει πλούσια δράση ως ακτιβιστής, έχοντας μάλιστα ανακηρυχθεί Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNISEF και αντίστοιχα Πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών ενώ διετέλεσε και Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού στη χώρα του (2012 – 2013).



{https://youtu.be/wqCpjFMvz-k?si=mcFWZ1_ZNM4KC72T}



Ξεχώρισε σε πολύ μικρή ηλικία με την εκπληκτική του φωνή. Πολυγραφότατος και δημιουργικός για δεκαετίες κατάφερε να συνδυάσει τους παραδοσιακούς ήχους της Σενεγάλης με κουβανέζικη ρούμπα, τζαζ, σόουλ και χιπ-χοπ στοιχεία, στέλνοντας παράλληλα πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες και έχει συμμετάσχει σε σημαντικά διεθνή μουσικά γεγονότα όπως το Human Rights Now!, την παγκόσμια περιοδεία για τη Διεθνή Αμνηστία το 1988, όπου τραγούδησε δίπλα στον Sting, τον Bruce Springsteen και τον Peter Gabriel, ενώ η στάση της περιοδείας στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας αποτέλεσε από τις εντυπωσιακότερες εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας που έχουν λάβει ποτέ χώρα στην Ελλάδα.

Στη συναυλία του στο Ηρώδειο, θα πλαισιώνεται από τους αειθαλείς Le Super Étoile de Dakar, το σχήμα που τον συνοδεύει σταθερά από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και ένας από τους πιο αυθεντικούς εκφραστές του mbalax ήχου της Σενεγάλης.



13 Ιουλίου



Μίκη Θεοδωράκη – Οδυσσέα Ελύτη

Το Άξιον εστί

To 2025 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού «Έτος Μίκη Θεοδωράκη» καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη. Συμμετέχοντας στον τιμητικό εορτασμό, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει το μεγαλειώδες Άξιον εστί, την ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.



Διπλά εμβληματικό έργο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, το Άξιον εστί είναι ένα λαϊκό ορατόριο για λαϊκό τραγουδιστή, ψάλτη, αναγνώστη, μεικτή χορωδία, λαϊκά όργανα και συμφωνική ορχήστρα. Έξι δεκαετίες μετά την πρώτη του ζωντανή παρουσίαση (19 Οκτωβρίου 1964, Θέατρο Rex – Μαρίκα Κοτοπούλη) θα απολαύσουμε μια λαμπρή συναυλία με κορυφαίους συντελεστές, αντάξια της ακτινοβολίας του εθνικού μας συνθέτη. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι ο λαϊκός τραγουδιστής και ο Δημήτρης Πλατανιάς ερμηνεύει τα μέρη του ψάλτη, ενώ τα αναγνώσματα των «Παθών» απαγγέλλει ο Δημήτρης Καταλειφός. Μαζί τους, η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, η Χορωδία της ΕΡΤ και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη.



Η συναυλία ανοίγει με το μεγαλεπήβολο Συμφωνικό κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μανώλη Καλομοίρη, πρωτεργάτη της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής, με σολίστ τον χαρισματικό Τίτο Γουβέλη. Δεν είναι πολλοί οι πιανίστες που μπορούν να αναμετρηθούν με ένα τέτοιο έργο, ο Γουβέλης όμως είναι σίγουρα ένας από αυτούς.



Δύο έργα εμβληματικά, που τα χωρίζει η τραγωδία της Κατοχής και του Εμφύλιου, αλλά τα ενώνει η κοινή και στα δύο αναζήτηση μιας βαθιά βιωμένης ελληνικότητας, αποκτούν, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, διαστάσεις που δεν θα είχαν σε μια συνηθισμένη αίθουσα συναυλιών.

Την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διευθύνει ο Μύρων Μιχαηλίδης.

Μανώλης Καλομοίρης (1883–1962)

Συμφωνικό κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα

Σολίστ Τίτος Γουβέλης

Μίκης Θεοδωράκης – Οδυσσέας Ελύτης

Το Άξιον εστί

Γιώργος Νταλάρας λαϊκός τραγουδιστής

Δημήτρης Πλατανιάς ψάλτης

Δημήτρης Καταλειφός αναγνώστης

Χορωδία των Μουσικών Συνόλων του Δήμου Αθηναίων (Διδασκαλία Σταύρος Μπερής)

Χορωδία ΕΡΤ (Διδασκαλία Μιχάλης Παπαπέτρου)

ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ



15 Ιουλίου



Mahler Chamber Orchestra – Yuja Wang

Έργα Μπετόβεν, Σοπέν, Στραβίσνκι, Τσαϊκόφσκι

Η Mahler Chamber Orchestra (Ορχήστρα Δωματίου Μάλερ), από τις δυναμικότερες ορχήστρες της Ευρώπης, επανέρχεται στο Ηρώδειο 15 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στο Φεστιβάλ το 2010, υπό τη διεύθυνση του ανερχόμενου τότε Κωνσταντίνου Καρύδη. Στη φετινή συναυλία, σολίστ και maestra θα είναι η σπουδαία Κινέζα πιανίστρια Γιούτζα Γουάνγκ, που μας μάγεψε με την ερμηνεία της το 2019 στο ρωμαϊκό ωδείο.



Ο Μάλερ ήταν ο αγαπημένος συνθέτης του θρυλικού Ιταλού μαέστρου Κλάουντιο Αμπάντο, και για να τον τιμήσει έδωσε το όνομά του στην ορχήστρα που ίδρυσε το 1997. Πρόκειται για μια διεθνή νομαδική κολεκτίβα με πυρήνα 45 εξαιρετικούς μουσικούς από 20 χώρες, χωρίς σταθερή έδρα· αντίθετα, κατά καιρούς φιλοξενείται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου τα μέλη της συναντιούνται για να προετοιμάσουν τις παγκόσμιες περιοδείες του συνόλου.

Με την καλλιτεχνική ώθηση του ιδρυτή και μέντορά της Αμπάντο και στη συνέχεια του Ντάνιελ Χάρντινγκ, που είναι ο επίτιμος μαέστρος της, η Mahler Chamber Orchestra διευρύνει διαρκώς τους ορίζοντές της, χάρη και στις μακρόπνοες καλλιτεχνικές συνεργασίες της με σολίστ και αρχιμουσικούς.



Η φημισμένη ορχήστρα δίνει συχνά συναυλίες χωρίς μαέστρο, υπό την καθοδήγηση μουσικών από το δίκτυο των καλλιτεχνικών συνεργατών της. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συναυλία που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στο Ηρώδειο. Η χαρισματική Γιούτζα Γουάνγκ θα διευθύνει την ορχήστρα από το πιάνο της, και με το συναισθηματικό βάθος της ερμηνείας της αναμένεται να δώσει φρέσκια πνοή στον καλλιεργημένο και ευαίσθητο ήχο που είναι το σήμα κατατεθέν του συνόλου.

Yuja Wang πιάνο και μουσική διεύθυνση

José Maria Blumenschein κορυφαίος (κοντσερτίνο)

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770–1827)

Ουβερτούρα Κοριολανός, έργο 62

Φρεντερίκ Σοπέν (1810–1849)

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 2 σε φα ελάσσονα, έργο 21

Ίγκορ Στραβίνσκι (1882–1971)

Οκτέτο

Πιοτρ Ι. Τσαϊκόφσκι (1840–1893)

Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 1 σε σι ύφεση ελάσσονα, έργο 23

17 Ιουλίου

KISMET – Dave Holland / Chris Potter / Kevin Eubanks / Obed Calvaire

Εμβληματική μορφή της τζαζ με θρυλική πορεία, ο Βρετανός κοντραμπασίστας και συνθέτης Ντέιβ Χόλαντ έρχεται φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα, με τον στενό του συνεργάτη Κρις Πότερ και το νέο τους κουαρτέτο Kismet, για μια μοναδική βραδιά στο Ηρώδειο που αναμένεται να είναι μια πραγματική τζαζ μυσταγωγία.



Χαρισματικός και πολυτάλαντος, ο Χόλαντ έχει ιδρύσει μερικά από τα πιο επιδραστικά τζαζ σύνολα των εποχής μας, κάθε φορά συγκεντρώνοντας γύρω του καινοτόμους μουσικούς με το ίδιο ανήσυχο πνεύμα. Ένας από αυτούς είναι ο εκπληκτικός Αμερικανός σαξοφωνίστας Κρις Πότερ, που στο πρόσωπο του Χόλαντ αναγνωρίζει τον μέντορά του. Προσκαλώντας τον εμβληματικό κιθαρίστα Κέβιν Γιούμπανκς και τον ντράμερ Ομπέντ Καλβέρ, γνωστό για την ευελιξία του και τη συνεργασία του με τον Wynton Marsalis και το SFJAZZ Collective, σχημάτισαν το κουαρτέτο Kismet, που θα κάνει το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του το καλοκαίρι του 2025 με πρώτη στάση την Αθήνα.

Dave Holland μπάσο • Chris Potter σαξόφωνο • Kevin Eubanks κιθάρα • Obed Calvaire τύμπανα • Παραγωγή Λάβρυς



ΚΥΚΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ



19 Ιουλίου



Ντανιίλ Τρίφονοφ

Ρεσιτάλ πιάνου

Έργα Τσαϊκόφσκι, Σοπέν, Μπάρμπερ

Ο σπουδαίος βιρτουόζος πιανίστας Ντανιίλ Τρίφονοφ επιστρέφει στο Ηρώδειο, μετά τον θρίαμβο της συναυλίας του 2021 με την ΚΟΑ, για ένα μοναδικό ρεσιτάλ. Συνδυάζοντας την άψογη τεχνική με σπάνια ευαισθησία και βάθος, οι ερμηνείες του Τρίφονοφ αποτελούν διαρκή πηγή δέους. Συμπράττει με τις σπουδαιότερες ορχήστρες παγκοσμίως και μαγεύει το κοινό σε κάθε σόλο ρεσιτάλ πιάνου.

Πιοτρ Ι. Τσαϊκόφσκι (1840–1893)

Σονάτα για πιάνο σε ντο δίεση ελάσσονα, έργο 80

Φρεντερίκ Σοπέν (1810–1849)

Βαλς σε μι μείζονα

Βαλς σε φα ελάσσονα, έργο 70, αρ. 2

Βαλς σε λα ύφεση μείζονα, έργο 64, αρ. 3

Βαλς σε ρε ύφεση μείζονα, έργο 64, αρ. 1

Βαλς σε λα ελάσσονα, έργο 34 αρ. 2

Βαλς σε μι ελάσσονα

Σάμιουελ Μπάρμπερ (1910–1981)

Σονάτα για πιάνο σε μι ύφεση ελάσσονα, έργο 26

Τσαϊκόφσκι

Σουίτα κοντσέρτου από την Ωραία κοιμωμένη (διασκευή για πιάνο: Μιχαήλ Πλετνιόφ)

ΟΠΕΡΑ / ΑΝΑΒΙΩΣΗ



26, 27, 29, 30 Ιουλίου



Εθνική Λυρική Σκηνή – Derrick Inouye – Κατερίνα Ευαγγελάτου

Ριγολέττος του Τζουζέππε Βέρντι

Ένα από τα αριστουργήματα του Τζουζέππε Βέρντι και μια από τις σημαντικότερες όπερες του 19ου αιώνα, ο Ριγολέττος πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βενετία το 1851. Έκτοτε παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα λυρικά έργα όλων των εποχών.



Το ποιητικό κείμενο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, δομημένο σε τρεις πράξεις, είναι εμπνευσμένο από το θεατρικό Ο βασιλιάς διασκεδάζει (1832) του Βικτόρ Ουγκό, ενώ ο έρωτας της αθώας Τζίλντας, κόρης του καμπούρη αυλικού γελωτοποιού Ριγολέττου, για τον έκλυτο Δούκα της Μάντοβας αποτελεί την αφετηρία της τραγικής ιστορίας. Ο Δούκας, ο οποίος παρουσιάζεται ως φτωχός φοιτητής, την αποπλανά, οδηγώντας τον Ριγολέττο σε ένα μονοπάτι εκδίκησης. Όμως, στο ζοφερό σχέδιο του πατέρα της η Τζίλντα ανακαλύπτει την αλήθεια και, με μια πράξη αυτοθυσίας, σώζει τον αγαπημένο της παίρνοντας η ίδια τη θέση του θύματος.



Η τολμηρή σκηνοθετική ματιά της Κατερίνας Ευαγγελάτου ζωντανεύει την ιστορία και τον κύκλο βίας που περιγράφει ο Βέρντι στην ιταλική επαρχία της δεκαετίας του 1980. Η ίδια φωτίζει την αντιφατική, σκοτεινή προσωπικότητα του Ριγολέττου μέσα από μια κοινωνία που ασφυκτιά κάτω από το βάρος της θρησκοληψίας, του συντηρητισμού και των προκαταλήψεων, μια κοινωνία που υποτιμά βαθιά τις γυναίκες και στην οποία κυριαρχεί το οργανωμένο έγκλημα. Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διευθύνει ο Ντέρικ Ίνουι.



Η παραγωγή αυτή ανέβηκε πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού το 2022. Με την αναβίωσή της τρία χρόνια στον ίδιο χώρο ολοκληρώνεται η καλλιτεχνική περίοδος 2024/25 της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μουσική διεύθυνση Derrick Inouye • Σκηνοθεσία Κατερίνα Ευαγγελάτου • Αναβίωση σκηνοθεσίας Ίων Κεσούλης • Σκηνικά Εύα Μανιδάκη • Κοστούμια Alan Hranitelj • Χορογραφία, κινησιολογία Πατρίσια Απέργη • Φωτισμοί Ελευθερία Ντεκώ • Διεύθυνση χορωδίας Αγαθάγγελος Γεωργακάτος • Ερμηνεύουν Δημήτρης Πλατανιάς / Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Nina Minasyan / Χριστίνα Πουλίτση, Liparit Avetisyan / Andrei Danilov, Πέτρος Μαγουλάς, Oksana Volkova κ.ά. • Με την Ορχήστρα και τη Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής