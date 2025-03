«Κοινωνικές Σπουδές»: Όσα θέλεις να ξέρεις για το ντοκιμαντέρ - κοινωνικό πείραμα που θα δεις στο Disney+

Η σειρά ντοκιμαντέρ του FX «Κοινωνικές Σπουδές», κάνει πρεμιέρα στις 19 Μαρτίου στο Disney+.

To πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ «Κοινωνικές Σπουδές» (Social Studies) της Lauren Greenfield, θα κυκλοφορήσει στο Disney+ στις 19 Μαρτίου. Πρόκειται για μια σειρά - κοινωνικό πείραμα που τοποθετεί στο επίκεντρο τους χαρακτήρες, και εμβαθύνει στις ζωές της πρώτης γενιάς των digital natives (ψηφιακών ιθαγενών) και τις επιπτώσεις της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Συγκλονιστικές επίκαιρες, οι «Κοινωνικές Σπουδές» γυρίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς στο Λος Άντζελες και βάζουν στο μικροσκόπιο μια ποικιλόμορφη ομάδα εφήβων, οι οποίοι ανοίγουν τις ζωές και τα κινητά τους τηλέφωνα για να προσφέρουν μια οικεία ματιά στο πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναδιαμορφώσει την παιδική τους ηλικία.







Η σειρά συνδιαλέγεται με θέματα όπως η καταπολέμηση του εκφοβισμού, η πάλη με τα πρότυπα ομορφιάς, η πίεση της σύγκρισης, η αντιμετώπιση του ρατσισμού, η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας αλλά και η λήψη αποφάσεων καθοριστικής σημασίας, οι συναρπαστικές και οικείες εμπειρίες τους, ξεδιπλώνουν τις προκλήσεις της ενηλικίωσης στην ψηφιακή εποχή.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το ντοκιμαντέρ της Lauren Greenfield ((The Queen of Versailles, Generation Wealth, The Kingmaker, THIN), η οποία είναι δημιουργός, σκηνοθέτις και executive producer της σειράς κάνει avant premiere στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Επίσης, χθες Πέμπτη 13/03, η Greenfield ως επίσημη προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης, παρέδωσε ένα δωρεάν masterclass για το κοινό, με τίτλο «Κοινωνικές σπουδές: Το ταξίδι του καλλιτέχνη». Ταυτόχρονα, το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια μικρή έκθεση με φωτογραφίες της στο φουαγιέ των αιθουσών Σταύρος Τορνές και Τζον Κασσαβέτης.



{https://youtu.be/20_zCKedMvw?si=bPETiNAsrE-_sT7o}



Η ομιλία της Greenfield είχε ως αφετηρία τις «Κοινωνικές σπουδές», μίλησε για το νέο της έργο, τη σύνδεσή του με προηγούμενες δουλειές της, καθώς και για την καλλιτεχνική της πορεία και εξέλιξη. Οι θεματικές που αναλύθηκαν στο masterclass αφορούσαν τις σύγχρονες (και παγκοσμιοποιημένες) εκφάνσεις του Αμερικανικού Ονείρου, τον ρόλο των μίντια στη διάδοση του καταναλωτισμού και τις επιπτώσεις που έχουν τα νέα πρότυπα ευτυχίας και επιτυχίας σε ανθρώπους διαφορετικών φυλών, ηλικιών και κοινωνικών ομάδων.

«Είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας αυτοπροσώπως. Είχα προσκληθεί το 2020, αλλά ξέσπασε η πανδημία και ακυρώθηκαν τα πάντα, οπότε ενθουσιάστηκα όταν με προσκαλέσατε ξανά φέτος, και μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε αυτό το καταπληκτικό Φεστιβάλ και σε αυτή την όμορφη πόλη με αφορμή τη νέα μου σειρά», ανέφερε η Greenfield.

Κάνοντας μια αναδρομή στη μακροσκελή σταδιοδρομία της, είπε: «Ξεκίνησα την καριέρα μου ως ασκούμενη στο National Geographic. Το πρώτο μου μεγάλο αφιέρωμα για το περιοδικό είχε ως θέμα ένα χωριό των Μάγια στα ορεινά της Τσιάπας, στο Μεξικό, όπου η μητέρα μου έκανε διαπολιτισμική έρευνα για πέντε ολόκληρες δεκαετίες. Όσο ήμουν εκεί συνειδητοποίησα ότι όχι μόνο δεν ήξερα ακριβώς γιατί ήθελα να διηγηθώ αυτήν την ιστορία, αλλά και ότι δεν είχα την απαραίτητη κατανόηση και πρόσβαση για να πω κάτι ουσιαστικό για αυτά που έβλεπα. Ένιωθα ότι αυτή η ιστορία δεν ήταν πραγματικά δική μου για να την πω. Ενώ ήμουν εκεί άρχισα να σκέφτομαι τον κόσμο των νέων στο Λος Άντζελες, όπου μεγάλωσα. Εκεί όπου η κουλτούρα της νεολαίας έχει καταλήγει να εξάγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του Χόλιγουντ. Τότε συνειδητοποίησα ότι ίσως άξιζε να μελετηθεί με την ίδια σοβαρότητα που οι ανθρωπολόγοι και οι φωτορεπόρτερ συνήθως αφιερώνουν σε ξένες κουλτούρες. Έτσι, επέστρεψα στη γενέτειρά μου και άρχισα να φωτογραφίζω τα τελετουργικά της εφηβικής ζωής».

Η δημιουργός μίλησε στη συνέχεια για τις θεματικές που έχουν καθορίσει το έργο της εξηγώντας: «Καθώς σκέφτομαι το καλλιτεχνικό μου ταξίδι, συνειδητοποιώ ότι κατά κάποιον τρόπο έχω ακολουθήσει πολλαπλές καριέρες: μία στο ντοκιμαντέρ, μέσω του οποίου πιθανώς με γνωρίζετε, μία στη φωτογραφία, όπου βρίσκονται οι ρίζες μου και από όπου προέρχονται οι περισσότερες ταινίες μου, και μία ως εμπορική σκηνοθέτρια και συνιδρύτρια μιας εταιρείας παραγωγής. Όταν ξεκίνησα, το ίντερνετ και τα κινητά τηλέφωνα δεν υπήρχαν – κάτι που τώρα μοιάζει αδιανόητο. Ακόμα κι αν η δουλειά μου έχει μεταμορφωθεί μέσα στα χρόνια, το περιεχόμενο και η πρόθεση παραμένουν παρόμοια. Έχω πάθος με την καταγραφή και την αποδόμηση της μαζικής κουλτούρας. Πάντα με γοήτευαν οι πολιτιστικές αξίες, η ταυτότητα και τα τελετουργικά. Σήμερα θα ήθελα να δείξω ότι, παρά τις διαφορετικές πλατφόρμες, η καλλιτεχνική μου πορεία ήταν ενιαία, με εκφράσεις σε πολλαπλά μέσα. Θα σας παρουσιάσω τη δουλειά μου μέσα από το πρίσμα αυτού του καλλιτεχνικού ταξιδιού και της ανάπτυξης μιας προσωπικής φωνής. Θέλω να σημειώσω ότι όταν λέω “Social Studies”, δεν αναφέρομαι μόνο στη νέα μου σειρά, αλλά μιλάω για μια ματιά στον κόσμο, μια καταγραφή της κοινωνίας και του πολιτισμού από μια κοινωνιολογική σκοπιά».

Στη συνέχεια, μεταξύ άλλων, η Lauren Greenfield υπογράμμισε σχετικά «Κάποτε, το Αμερικανικό Όνειρο ήταν η ιστορία της αυτοδημιούργητης επιτυχίας μέσω της σκληρής δουλειάς. Τώρα, αυτό το όνειρο έχει αντικατασταθεί από εκείνο της φαντασιακής αιώνιας ομορφιάς, το οποίο έχει αγγίξει τα επίπεδα του εθισμού», ανέφερε σχετικά, εξηγώντας παράλληλα πως το συγκεκριμένο πρότζεκτ λειτούργησε και ως αφορμή για να επανεξετάσει και τη δική της προσωπική και οικογενειακή ζωή: «Το έργο μου έγινε σταδιακά ένας καθρέφτης που με ανάγκασε να κοιτάξω κατάματα τις δικές μου εμμονές».

Κλείνοντας την παρουσίαση, η δημιουργός αναφέρθηκε στο τελευταίο της έργο Κοινωνικές σπουδές, την πρώτη σειρά ντοκιμαντέρ στην καριέρα της, η οποία θα προβάλλεται στην Ελλάδα από το Disney+ από τις 19 Μαρτίου. «Ακολούθησα μια ομάδα εφήβων με στόχο να εμβαθύνω στο πώς επηρεάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιήσαμε τεχνολογία που μας επέτρεπε να κατεβάζουμε το περιεχόμενο των δικών τους social media σε πραγματικό χρόνο. Με πρώτη ύλη τις ιστορίες των παιδιών εξετάζω θέματα που έχω ερευνήσει στο παρελθόν, αλλά και νέα θέματα. Τα πάντα έχουν διογκωθεί δραματικά στην εποχή των social media. Από τον εκφοβισμό μέχρι την πρόωρη σεξουαλικοποίηση, τον ρατσισμό, την εικόνα του σώματος, τις θεωρίες συνωμοσίας, την απομόνωση. Αυτό που κάνει το πρότζεκτ διαφορετικό από άλλες δουλειές για τα social media είναι ότι ξεδιπλώνεται εξ ολοκλήρου μέσα από την οπτική των παιδιών. Δεν υπάρχουν ειδικοί. Δεν υπάρχουν ενήλικες. Δεν υπάρχουν πανεπιστημιακοί. Βιώνουμε τα πάντα από τα μάτια των νέων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της πραγματικότητας» δήλωσε η αμερικανίδα δημιουργός.





Στη συνέχεια, η Greenfield συνομίλησε με το κοινό. Σε ερώτηση για ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσει κανείς τους νέους και να τους δείξει ότι η πραγματικότητα δεν βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια μίλησε για την προσπάθειά της να τους ακούσει και να τους καταλάβει, αντί να τους περιορίσει ή να τους κριτικάρει: «Ένα από τα πράγματα που συνειδητοποίησα γυρίζοντας τη σειρά ήταν ότι έπρεπε να αντισταθώ στο να ασκήσω κάθε είδους κριτική προς τη νέα γενιά. Στην αρχή, το έβλεπα σχεδόν σαν τον εθισμό στα ναρκωτικά – τι νόημα έχει να θυμώνεις με έναν τοξικομανή επειδή είναι εθισμένος; Τα social media είναι σχεδιασμένα για να κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν. Δεν είναι δίκαιο να κατηγορούμε τους νέους που είναι παγιδευμένοι σε μια τέτοια συνθήκη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη γενιά με κατανόηση. Τα παιδιά αντιδρούν με απολύτως φυσιολογικό τρόπο, τόσο βιολογικά όσο και ψυχολογικά».

Η Lauren Greenfield ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της σημειώνοντας ένα παράδοξο: «Παρά την εκτεταμένη χρήση τους, σχεδόν όλα τα παιδιά με τα οποία μίλησα εξέφρασαν την άποψη ότι θα προτιμούσαν έναν κόσμο χωρίς social media. Είναι στο χέρι μας να απαιτήσουμε κάτι διαφορετικό από τα σχολεία, τις εταιρείες τεχνολογίας, τους πολιτικούς, τους ρυθμιστικούς φορείς».





