H γυναίκα στην αυλή θέλει να στοιχειώσει τις νύχτες μας

Δείτε το νέο τρέιλερ της ταινίας τρόμου «The Woman in the Yard».

H Universal έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας τρόμου «The Woman in the Yard», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 28 Μαρτίου.

Η ταινία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τους φαν του είδους και θα σκορπίσει τις απαιτούμενες ανατριχίλες, όπως κάθε καλή ταινία τρόμου που σέβεται τον εαυτό της.



Πίσω από την ταινία βρίσκεται η Blumhouse, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ταινιών τρόμου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό (ελπίζουμε σε κάτι καλό).



Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του έντονου τρόμου, των αναφορών σε αυτοκτονία και των αιματηρών σκηνών έχει χαρακτηριστεί PG3.



{https://youtu.be/27aEM6q1Wqs?si=OPo7YPrsz6jYPeBE}

Όσον αφορά την ιστορία, μια μυστηριώδης και ιδιαίτερα τρομακτική γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα από την κορυφή έως τα νύχια, εμφανίζεται από το πουθενά στην αυλή μιας οικογένειας και συγκεκριμένα μια μητέρας με τα δύο παιδιά της που είναι βυθισμένη στο πένθος, καθώς μόλις έχουν χάσει τον πατέρα τους.



Η μυστηριώδης γυναίκα που εμφανίστηκε ξαφνικά στο απομονωμένο αγρόκτημα έχει καρφωμένο το βλέμμα της πάνω στην οικογένεια σαν να παρακολουθεί κάθε κίνησή τους, ενώ καθώς πλησιάζει απειλητικά όλο και πιο κοντά τους προειδοποιεί ότι «Σήμερα είναι η μέρα».



Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Jaume Collet-Serra (Black Adam, Jungle Cruise), ενώ το σενάριο ο πρωτοεμφανιζόμενος Sam Stefanak.