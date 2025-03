Όσκαρ 2025: Πού μπορείτε να τα δείτε live

Τέλος στους ατέλειωτους λόγους στα Όσκαρ.

Λίγες ώρες έμειναν για τα Όσκαρ 2025.

Η ώρα της τελετής είναι στις 02:00 - 05:00 της Δευτέρας 3 Μαρτίου (ώρα Ελλάδος).

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Motion Picture Arts and Sciences‎‎) ανακοίνωσε τα ονόματα των ερμηνευτών που θα εμφανιστούν στην 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2025 με οικοδεσπότη τον κωμικό Conan O'Brien.

Στη σκηνή του Dolby Theatre θα ανέβουν η Doja Cat, η Cynthia Erivo, η Ariana Grande, η Lisa των Blackpink, η Queen Latifah και η Raye, προσφέροντας στο κοινό «εντυπωσιακές παραστάσεις που θα γιορτάσουν την κινηματογραφική κοινότητα και μερικούς από τους θρύλους της».

Εκτός από τα λαμπερά ονόματα της μουσικής, η τελετή θα περιλαμβάνει και μια ξεχωριστή εμφάνιση της χορωδίας του Λος Αντζελες Master Chorale.

{https://www.youtube.com/watch?v=IOJXqaUgN1k}

Υπενθυμίζεται πως λίγες μόλις ημέρες πριν από την τελετή απονομής, οι υποψήφιοι καλλιτέχνες συγκεντρώθηκαν στο Λος Άντζελες για ένα δείπνο. Και μια ευκαιρία για υπενθύμιση: οι πανευτυχείς νικητές δεν θα πρέπει να μονοπωλήσουν το μικρόφωνο για περισσότερα από 45 δευτερόλεπτα, όταν παραλαμβάνουν το βραβείο τους.

«Πόσα δευτερόλεπτα έχουμε;», διερωτήθηκε η πρόεδρος της Ακαδημίας των Όσκαρ, ενώπιον των εκλεκτών καλεσμένων. «45 δευτερόλεπτα!», απάντησαν με μία φωνή, σαν καλοί μαθητές, οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ, από τον Τιμοτέ Σαλαμέ έως την Αριάνα Γκράντε, τον Ρέιφ Φάινς και την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Η λάμψη του Χόλυγουντ μεγαλώνει καθώς περισσότερα αστέρια ενώνουν τις δυνάμεις τους για την τελετή απονομή των Βραβείων Όσκαρ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι περσινοί νικητές Έμα Στόουν, Κίλιαν Μέρφι, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, θα επιστρέψουν στη διάσημη σκηνή του Dolby Theatre, έχοντας το ρόλο του παρουσιαστή.

Μαζί τους, θα είναι οι βραβευμένες με το χρυσό αγαλματίδιο Χάλι Μπέρι, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Πενέλοπε Κρουζ, Σκάρλετ Γιόχανσον, η υποψήφια για Όσκαρ Τζουν Σκουίμπ (June Squibb), η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Έιμι Πόλερ και η Ελ Φάνινγκ. Επίσης ο βετεράνος της μεγάλης και της μικρής οθόνης Τζον Λίθγκοου και ο κωμικός Μπόουεν Γιάνγκ.

Η 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ αναμένεται να είναι γεμάτη λάμψη και συγκίνηση παρά τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή του Λος 'Αντζελες.

Οι λίστες των υποψηφιοτήτων

Best picture - Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Best actor in a leading role - Α' Ανδρικός ρόλος

Άντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing sing)

Ρέιφ Φάινς (Conclave)

Σεμπάστιαν Σταν (The Apprentice)

Best actress in a leading role - Α' Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Φερνάντα Τόρες (I'm still here)

Best actor in a supporting role - Β' Ανδρικός ρόλος

Κίραν Κάλκιν (A Real Pain)

Γιούρα Μπορίσοβ (Anora)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Έντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Τζέρεμι Στρονγκ (The Apprentice)

Best actress in a supporting role - Β' Γυναικείος ρόλος

Μόνικα Μπαρμπάρο (A Complete Unknown)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Ισαμπέλα Ροζελίνι (Conclave)

Ζόι Σαλντάνια (Emilia Perez)

Best director - Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Μπρέιντι Κορμπέ (The Brutalist)

Τζέιμς Μάνγκολντ (A Complete Unknown)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Best cinematography - Φωτογραφία

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Best international feature film - Διεθνής ταινία

I’m Still Here

The Girl with the Needle

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

Best adapted screenplay - Διασκευασμένο σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Best original screenplay - Πρωτότυπο σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Best live action short film - Ταινία μικρού μήκους

Anuja

A Lien

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Best animated short film - Ταινία animation μικρού μήκους

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Best animated feature film - Καλύτερο animation μεγάλου μήκους

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Best documentary short - Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra



Best documentary feature film - Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Best original song - Πρωτότυπο Τραγούδι

El Mal (Emilia Pérez)

Like A Bird (Sing Sing)

The Journey (The Six Triple Eight)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Best original score - Πρωτότυπη Μουσική

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Best makeup and hairstyling - Μακιγιάζ και Κομμώσεις

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Best costume design - Κοστούμια

A Complete Unknown (Arianne Phillips)

Conclave (Lisy Christl)

Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)

Nosferatu (Linda Muir)

Wicked (Paul Tazewell)

Best editing - Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Best sound - Ήχος

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Best production design - Σχεδιασμός Παραγωγής

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Best visual effects - Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked