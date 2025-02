Release Athens 2025: Pendulum και Bob Vylan μαζί με τους Prodigy

Οι Pendulum και Bob Vylan θα παίξουν στο Release Athens στις 4 Ιουλίου.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Pendulum την Παρασκευή 4 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι Αυστραλοί πρωτοπόροι του drum ‘n’ bass μαζί με την live μπάντα τους θα είναι οι very special guests των The Prodigy σε μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη χορό και αδρεναλίνη. Την ημέρα θα ανοίξει το ντουέτο των Bob Vylan, μια από τις πιο αιχμηρές μπάντες της δεκαετίας που διανύουμε, στην παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Οι Αυστραλοί Pendulum αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά σχήματα όλων των εποχών. Με τρία πλατινένια άλμπουμ στο ενεργητικό τους - το φημισμένο ντεμπούτο τους, Hold Your Colour (2005), και τα άκρως επιτυχημένα In Silico (#2 στα UK charts) και Immersion (#1 στα UK charts) - έχουν πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο δίσκους μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, χάρη στο μοναδικό τρόπο που διαθέτουν στο να συνδυάζουν τους φρενήρεις ρυθμούς του drum ‘n’ bass με το alternative rock.

Οι Rob Swire, Gareth McGrillen και Paul Harding έχουν υπογράψει μια σειρά από εμβληματικά τραγούδια της ηλεκτρονικής μουσικής, όπως τα Slam, Granite, Propane Nightmares, Watercolour, Witchcraft αλλά και το θρυλικό remix τους στο Voodoo People των The Prodigy, ενώ οι εντυπωσιακές live επιδόσεις τους οδήγησαν σε headliner εμφανίσεις στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου όπως τα Glastonbury, Download, Coachella, Sziget, Rock Am Ring και T In The Park.

Πλέον, μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, οι Pendulum επέστρεψαν δυναμικά όπως αποδείχθηκε με την κυκλοφορία του Anima EP (2023), όπου συμμετείχε ο Matt Tuck των Bullet For My Valentine, ενώ πραγματοποίησαν και την μεγαλύτερη περιοδεία τους μέχρι σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένης μιας εμβληματικής εμφάνισης στο O2 του Λονδίνου.

Για το καλοκαίρι του 2025 ετοιμάζουν κάτι εξίσου εντυπωσιακό, αφού θα περιοδεύσουν σε πλήρη απαρτία, με ένα εντυπωσιακό live show που θα καταλήξει στο τεράστιο National Bowl του Milton Keynes μπροστά σε 65.000 κόσμο, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τους φιλοξενήσουμε την Παρασκευή 4 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού μαζί με τους The Prodigy, σε μια βραδιά που δεν θέλει να χάσει κανείς!



Οι Bob Vylan είναι ένα δίδυμο που δημιουργήθηκε το 2017 από τον Bobby Vylan (φωνή, κιθάρα) και τον Bobbie Vylan (drums) με σκοπό να αψηφήσει τις μουσικές συμβάσεις και να συνδυάσει την ωμή ενέργεια του punk με την επιθετικότητα του hip-hop και τους κοφτερούς, πολιτικοποιημένους στίχους.

Το ντεμπούτο τους, We Live Here (2020), ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και τους οδήγησε σε περιοδεία μαζί με τους The Offspring, ενώ το 2022 κυκλοφόρησαν μέσω της δικής τους δισκογραφικής εταιρείας, Ghost Theatre, το καταιγιστικό Bob Vylan Presents the Price of Life. Ο δίσκος ήταν ένας εμπορικός και καλλιτεχνικός θρίαμβος αφού όχι μόνο κατέκτησε τα βρετανικά charts (γεγονός πρωτόγνωρο για ανεξάρτητη κυκλοφορία) αλλά τους χάρισε και την πρώτη θέση στους δίσκους της χρονιάς του έγκριτου Kerrang!

Με δηλωμένο θαυμαστή τους τον Iggy Pop, οι Bob Vylan συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία με sold-out περιοδείες στη Μεγάλη Βρετανία (συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού Electric Ballroom στο Λονδίνο) αλλά και εμφανίσεις σε αμέτρητα φεστιβάλ όπως Glastonbury, Download, Reading, Pukkelpop, μεταξύ πολλών άλλων.

Τώρα, έχοντας κυκλοφορήσει και τον κορυφαίο δίσκο της καριέρας τους, το έξοχο Humble As The Sun (2024), ετοιμάζονται για μια ακόμα τεράστια περιοδεία σε Ευρώπη και Η.Π.Α. που θα τους φέρει, την κατάλληλη στιγμή, για πρώτη φορά στην Αθήνα.



Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 58€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 120€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Τριήμερο Εισιτήριο / The Prodigy, Pendulum, Bob Vylan (4/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) + Fontaines D.C., Boy Harsher & more tba (27/6, Πλατεία Νερού) προς 120€ (όφελος 28€)

Διήμερο Εισιτήριο / The Prodigy, Pendulum, Bob Vylan (4/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) προς 100€ (όφελος 23€)

