Release Athens 2025: Aurora και Klangphonics για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Oι AURORA και Klangphonics προστίθενται στο line-up με headliners τους London Grammar.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται την AURORA και τους Klangphonics, την Παρασκευή 11 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Η Νορβηγίδα super star της art-pop και το ταχύτατα ανερχόμενο τρίο από τη Γερμανία, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μαζί με τους headliners London Grammar θα μας προσφέρουν μια μοναδική βραδιά, αφιερωμένη σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης pop μουσικής.



Η 28χρονη AURORA είναι ήδη μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές που έχει αναδείξει η ευρωπαϊκή σκηνή τα τελευταία δέκα χρόνια. Με περισσότερες από ένα εκατομμύριο πωλήσεις δίσκων και 2,6 δισεκατομμύρια streams, έχει ήδη αναγνωριστεί ως ένα από τα κορυφαία νέα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας και έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη χάρη στα αιθέρια φωνητικά και τον ιδιαίτερο ήχο της, με έντονες pop και folk επιρροές.



Μεγαλωμένη στο Μπέργκεν της Νορβηγίας, τράβηξε την προσοχή από νωρίς με την κυκλοφορία του EP "Running With the Wolves" και έθεσε τις βάσεις για μια εντυπωσιακή πορεία που, εκτός από πέντε υπέροχα άλμπουμ, περιλαμβάνει και σημαντικές συνεργασίες, όπως με τον σπουδαίο κινηματογραφικό συνθέτη Hans Zimmer αλλά και τους Chemical Brothers, με τους τελευταίους να της προσφέρουν κομβικό ρόλο στον προηγούμενο τους δίσκο, “No Geography”, όπου η AURORA συνυπογράφει και ερμηνεύει τρεις από τις κορυφαίες στιγμές του άλμπουμ.



{https://youtu.be/06ht9MyJLT4?si=ReQGOoSxd50QoriD}



To 2019, συμμετείχε στη διάσημη ταινία κινουμένων σχεδίων, “Frozen II”, φτάνοντας μέχρι τα Oscars με το τραγούδι “Into The Unknown”, το οποίο ερμηνεύει μαζί με την Αμερικανίδα Idina Menzel, ενώ ο τέταρτος δίσκος της, "The Gods We Can Touch" (2022) σημείωσε τεράστια επιτυχία, οδηγώντας σε μια sold out περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης και μιας εμφάνισης στο Hyde Park μαζί με την Adele.



Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία της, με τίτλο "What Happened to the Heart?" (2024), την βρίσκει να πειραματίζεται με κάθε μορφή της σύγχρονης pop και να γνωρίζει την αποθέωση από κοινό και κριτικούς με αποτέλεσμα να κατακτήσει για άλλη μια φορά το top 10 των βρετανικών charts.

Τώρα, ετοιμάζεται για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία σε Ασία και Ευρώπη όπου θα επιβεβαιώσει πως πρόκειται για μια συναρπαστική performer και, κυρίως, το ότι αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές περιπτώσεις μέσα στο νέο κύμα των pop stars που κατακτούν το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα, συνδυάζοντας επιρροές που ξεκινούν από τη Bjork, την Kate Bush, την Enya και τους Cardigans, φτάνοντας έως τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Ανυπομονούμε να τη δούμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη βραδιά της 11ης Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού!



Klangphonics

Οι Klangphonics, το πρωτοποριακό τρίο ηλεκτρονικής μουσικής που σχηματίστηκε το 2017 στη Γερμανία, έρχεται να επαναπροσδιορίσει τα όρια που χωρίζουν μια live μπάντα από έναν DJ και παραγωγό. Οι Maxl Walmsley-Pledl (κιθάρες), Ben Kopfnagel (drums και εφέ) και Markus Zunic (synths και κρουστά), γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των μουσικών τους σπουδών και μέχρι σήμερα έχουν χτίσει μια εντυπωσιακή καριέρα ακολουθώντας έναν αυστηρό DIY τρόπο.

{https://youtu.be/pLmKuUSuJEE?si=9NHts4NAP96nzNCk}

Το ντεμπούτο EP τους, "Songs To Try" (2021), γνώρισε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams στο Spotify. Aκολούθησαν sold-out περιοδείες στην Ευρώπη το 2022 και 2023, για να καταλήξουν, λίγους μήνες πριν, στο πιο σημαντικό κεφάλαιο της μέχρι στιγμής καριέρας τους, το εξαιρετικό άλμπουμ “Perfect Opposure”. Το ντεμπούτο τους ισορροπεί μεταξύ house και techno αλλά ταυτόχρονα συντηρεί μια pop αισθητική, γεγονός που το έκανε να ξεχωρίσει και να μετατρέψει τους Klangphonics σε ένα από τα καλύτερα νέα ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής.

Φέτος, έχουν προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδεία στις Η.Π.Α. και την Ευρώπη (με πολλές ημερομηνίες να είναι sold-out) και έρχονται στην Πλατεία Νερού για να μας αποδείξουν πως ο μοναδικός συνδυασμός live οργάνων και ηλεκτρονικών ήχων μπορεί να είναι απόλυτα χορευτικός και σαγηνευτικός. Το όνομά τους ήδη συζητιέται πολύ και το μόνο σίγουρο είναι πως θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τη βραδιά της 11ης Ιουλίου, θα τους απολαύσουμε ακριβώς την ώρα που πρέπει!

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 55€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

London Grammar, Aurora, Klangphonics (11/7, Πλατεία Νερού) + Kylie Minogue, Loreen & more tba (18/7, Πλατεία Νερού) προς 100€ (όφελος 23€)

London Grammar, Aurora, Klangphonics (11/7, Πλατεία Νερού) + Morrissey & more tba (16/7, Πλατεία Νερού) προς 85€ (όφελος 27€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.