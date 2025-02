Oι Imagine Dragons γράφουν ιστορία: Το πρώτο συγκρότημα που θα μεταδώσει τραγούδι από το φεγγάρι

Ποιο κομμάτι των Imagine Dragons είναι το πρώτο τραγούδι στην ιστορία που μεταδίδεται από τη Σελήνη.

Oι Imagine Dragons «ταξιδεύουν στο διάστημα» και συγκεκριμένα στο φεγγάρι! Όπως έγινε γνωστό, το «Children Of The Sky» των Imagine Dragons θα είναι το πρώτο τραγούδι που θα μεταδοθεί από τη Σελήνη.



Το Children of the Sky (a Starfield song), κυκλοφόρησε το 2023 και «εμπνευσμένο» από το διαστημικό παιχνίδι ρόλων της Bethesda. Ο frontman του συγκροτήματος, Dan Reynolds είχε δηλώσει σχετικά: «Το τραγούδι, όπως και το παιχνίδι, θέτει μερικές από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που αντιμετωπίζουμε ως άνθρωποι που προσπαθούμε να βρούμε τη θέση μας στο σύμπαν. Η Bethesda δημιούργησε εμβληματικά παιχνίδια που παίζουμε για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας και εμείς. Είναι τιμή μου που συνεργαστήκαμε σε αυτό το τραγούδι για το Starfield».



Ο συνθέτης του Starfield, Inon Zur που συνεργάστηκε με τους Imagine Dragons στο Children of the Sky, έλεγε από την πλευρά του: «Το συγκρότημα δημιούργησε ένα καταπληκτικό, συναισθηματικό και αξέχαστο τραγούδι, και μαζί τους δημιούργησα το μοτίβο του Starfield στο τραγούδι καθώς και εμβληματικά στοιχεία από το Κύριο Θέμα και την ορχηστρική επεξεργασία του Starfield».





Το τραγούδι ταξιδεύει στη Σελήνη

Στις 26 Φεβρουαρίου, η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Lonestar πρόκειται να εκτοξεύσει έναν πύραυλο από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι για να προσγειώσει ένα κέντρο δεδομένων στη Σελήνη. Εάν το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, θα μεταδώσει στη συνέχεια ένα τραγούδι πίσω στη Γη και συγκεκριμένα τη συνεργασία των Imagine Dragons με τον Inon Zur.

«Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά παιδιών ώστε ενθουσιαστούν για το μέλλον του διαστήματος και της τεχνολογίας, γι' αυτό επιλέξαμε το Children Of The Sky ως το πρώτο τραγούδι στην ιστορία που θα μεταδοθεί από τη Σελήνη», δήλωσε ο επενδυτής του Lonestar, Ryan Micheletti.



Μπορείτε να ακούσετε το «Children Of The Sky» αμέσως πιο κάτω:



{https://youtu.be/zHfIkyLh-Ew?si=KyOfysg69tskom1I}