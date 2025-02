Πρώτη εικόνα από την Οδύσσεια του Νόλαν - Δείτε τον Ματ Ντέιμον ως «Οδυσσέα»

Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από την Οδύσσεια, την επερχόμενη υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, αποκαλύπτοντας τον Οδυσσέα που δεν είναι άλλος από τον Ματ Ντέιμον.



Όπως θα δείτε ο διάσημος ηθοποιός είναι αγνώριστος με την περικεφαλαία και τo μούσι. Σημειώνεται ότι τον τελευταίο καιρό υπήρξε μια σύγχυση για το ποιος ηθοποιός θα ενσάρκωνε τελικά τον πολυμήχανο βασιλιά της Ιθάκης.



Τον Ντέιμον πλαισιώνει μια πλειάδα πασίγνωστων ηθοποιών όπως οι: Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Ρόμπερτ Πάτινσον, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Ντιόνγκο, κ.ά.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG