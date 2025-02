Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έρχεται στην Ελλάδα για γυρίσματα

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, μέρος των γυρισμάτων της επικής Οδύσσειας του Ομήρου που ετοιμάζει ο Κρίστοφερ Νόλαν θα γίνουν και στην Ελλάδα.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η ταινία θα περιλαμβάνει σκηνές με τον Κύκλωπα Πολύφημο, που θα γυριστούν στο Σπήλαιο του Νέστορα και στην παραλία Βοϊδοκοιλιά στην Ελλάδα μεταξύ 13 και 20 Μαρτίου 2025.



Για να ζωντανέψει τον Πολύφημο, ο Νόλαν θα χρησιμοποιήσει μια γιγάντια ρομποτική ανθρωπόμορφη μαριονέτα 6×6 μέτρων μέσα στο Σπήλαιο του Νέστορα και όχι κάποιο CGI. Θα είναι προσωρινή και κατασκευασμένη με φορητά υλικά για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκαλέσει φθορές μέσα στο ιστορικό σπήλαιο Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν ειδικά προστατευτικά μέτρα, όπως γεωυφάσματα και στρώματα άμμου, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς στον φυσικό χώρο.





The Polyphemus cyclops scenes in Christopher Nolan's next film ‘THE ODYSSEY’ will be filmed at Nestor Cave and Voidokilia Beach in Greece from March 13 to March 20, 2025. A 6x6m mechanical anthropomorphic puppet will be built inside Nestor’s Cave. The installation will be… pic.twitter.com/107jB4Kkhp



Όπως αναφέρεται ακόμα, η παραγωγή θα δημιουργήσει ένα ολόκληρο χωριό και θα υπάρξουν διάφορα εφέ πυρκαγιάς στην παραλία Αλμυρόλακα.



«Ένα αυτοσχέδιο χωριό θα κατασκευαστεί με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Οι κατασκευές θα εγκατασταθούν προσωρινά και με ασφάλεια, με πλήρη αποκατάσταση του χώρου στη συνέχεια. Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά ελεγχόμενα εφέ πυργκαγιάς, τα οποία θα χειρίζονται πιστοποιημένοι πυροτεχνουργοί».





A night scene will be filmed at Almirolakas Beach in Greece on March 21, 2025, for Christopher Nolan's next film ‘THE ODYSSEY’.



A makeshift village will be built using environmentally friendly materials. The structures will be temporary and securely installed, with full site… pic.twitter.com/IyfHjfcGTJ