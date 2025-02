Οι 100 καλύτερες τηλεοπτικές ερμηνείες του 21ου αιώνα - Ποια είναι στην κορυφή

Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές ερμηνείες του 21ου αιώνα (μέχρι σήμερα) και μας τις παρουσιάζει.

Το Variety παρουσιάζει τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές ερμηνείες του 21ου αιώνα (μέχρι σήμερα), σύμφωνα με τους αρθρογράφους και τα λοιπά στελέχη του.



Η λίστα περιλαμβάνει (κατά κύριο λόγο) αμερικανικές παραγωγές και όπως μας πληροφορεί το Variety, το όλο πρότζεκτ δημιουργήθηκε με «σοβαρότητα και κατόπιν πολύμηνης σκέψης και συζήτησης».



Σημειώνεται ότι στον κατάλογο περιλαμβάνονται παραγωγές που ξεκίνησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 200, ενώ θα βρούμε μία μόνο ερμηνεία ανά σειρά, για να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία σειρών στη λίστα.



Όπως θα δείτε, στη λίστα του Variery περιλαμβάνονται κωμικές και δραματικές ερμηνείες, ρόλοι σε σειρές δράσης, πολιτικά δράματα, επικά blockbuster, κ.ά.



{https://youtu.be/dKyb1PyHBMk?si=YAwgQo-yhBcysgMm}



Δείτε τις 20 πρώτες θέσεις και διαβάστε το πλήρες αφιέρωμα του Variety εδώ:



20. Emma Stone ως Whitney Siegel, The Curse (Showtime, 2023-2024)

19. Peter Dinklage ως Tyrion Lannister, Game of Thrones (HBO, 2011-2019)

18. Amanda Seyfried ως Elizabeth Holmes, The Dropout (Hulu, 2022)

17. Kate Winslet ως Mare Sheehan, Mare of Easttown (HBO, 2021)

16. Jessica Walter ως Lucille Bluth, Arrested Development (Fox, 2003-2006 και Netflix, 2013-2019 )

15. Keri Russell ως Elizabeth Jennings, The Americans (FX, 2013-2018)

14. Michael Chiklis ως Vic Mackey, The Shield (FX, 2002-2008)

13. Regina King ως Angela Abar/Sister Night, Watchmen (HBO, 2019)

12. Steve Carell ως Michael Scott, The Office (NBC, 2005-2011, 2013)

11. Michaela Coel ως Arabella Essiedu, I May Destroy You (HBO, 2020)



{https://youtu.be/YtRVGdT6c3E?si=UDeiLRcHoTphGF6Q}



10. Sandra Oh ως Dr. Cristina Yang, Grey’s Anatomy (ABC, 2005-2014 )

09. Rhea Seehorn ως Kim Wexler, Better Call Saul (AMC, 2015-2022)

08. Andre Braugher ως Capt. Raymond Holt, Brooklyn Nine-Nine (Fox, 2013-2018 και NBC, 2019-2021)

07. Carrie Coon ως Nora Durst, The Leftovers (HBO, 2014-2017)

06. Michael Kenneth Williams ως Omar Little, The Wire (HBO, 2002-2008)

05. Bryan Cranston ως Walter White, Breaking Bad (AMC, 2008-2013)

04. Lisa Kudrow ως Valerie Cherish, The Comeback (HBO, 2005, 2014)

03. Elisabeth Moss ως Peggy Olson, Mad Men (AMC, 2007-2015)

02. Jeremy Strong ως Kendall Roy, Succession (HBO, 2018-2023)

01. Julia Louis-Dreyfus as Selina Meyer, Veep (HBO, 2012-2019)