Όλες οι νέες σειρές και ταινίες που κυκλοφορούν στο Netflix μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου στο Netflix ανήκει δικαιωματικά στο Stranger Things! Η δημοφιλής σειρά -επιτέλους- επιστρέφει με το Volume 1 της πέμπτης και τελευταίας της σεζόν, το οποίο και νέο, φρέσκο τρέιλερ, λίγο πριν την πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου.



Παράλληλα, με τα χριστουγεννιάτικα Is It Cake? Holiday: Season 2 και Jingle Bell Heist, ο streamer προσπαθεί να μας βάλει σε γιορτινό κλίμα, ενώ τα ντοκιμαντέρ Missing: Dead or Alive?: Season 2 που εξετάζει αληθινά εγκλήματα και The Stringer: The Man Who Took The Photo το οποίο εστιάζει στην εμβληματική φωτογραφία με «Το Κορίτσι της Ναπάλμ», αξίζουν σίγουρα την προσοχή των συνδρομητών.





Is it Cake? Γιορτές: Σεζόν 2 (Is It Cake? Holiday: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 25/11



Από χριστουγεννιάτικα δέντρα μέχρι μπισκότα τζίντζερμπρεντ, γνωστοί ζαχαροπλάστες φτιάχνουν γιορτινά γλυκίσματα και ξεγελούν διάσημους κριτές για να κερδίσουν το έπαθλο.



Stranger Things 5: Volume 1

Κυκλοφορεί στις 26/11



Είναι φθινόπωρο του 1987. Το Χόκινς κουβαλά τα σημάδια από το άνοιγμα των ρηγμάτων και οι ήρωές μας έχουν έναν κοινό σκοπό: να βρουν και να σκοτώσουν τον Βέκνα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ούτε τι ετοιμάζει. Η αποστολή τους περιπλέκεται από τη στρατιωτική καραντίνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, η οποία εντατικοποιεί την αναζήτηση της Έντεκα, που αναγκάζεται να κρυφτεί για ακόμη μία φορά. Η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ πλησιάζει και μαζί της ένας μεγάλος, γνώριμος τρόμος. Η τελευταία μάχη βρίσκεται προ των πυλών, όπως κι ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από οτιδήποτε άλλο έχει αντιμετωπίσει η παρέα στο παρελθόν. Για να βάλουν τέλος σ' αυτόν τον εφιάλτη, οι ήρωές μας θα χρειαστούν τους πάντες –όλη την παρέα– ενωμένους, για μία τελευταία φορά.

{https://youtu.be/crSispyQgEU?si=Ksiv4xjejAgI8anv}

Ταινίες του Netflix

Χριστουγεννιάτικη Ληστεία (Jingle Bell Heist)

Κυκλοφορεί στις 26/11

Δύο εκκολαπτόμενοι εγκληματίες θέλουν να ληστέψουν ένα εμπορικό στο Λονδίνο την παραμονή των Χριστουγέννων, μα η κατάσταση περιπλέκεται όταν προκύπτουν συναισθήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/AAEzB2LzFfM?si=okYgyy1hFns1u6ci}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Αγνοούνται: Νεκροί ή Ζωντανοί;: Σεζόν 2 (Missing: Dead or Alive?: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 24/11



Μια νέα γυναίκα χάνεται μέσα στη νύχτα. Ένας άντρας εξαφανίζεται. Η αστυνομία ερευνά νέες υποθέσεις σ' αυτήν την ανατριχιαστική σειρά αληθινών εγκλημάτων.

{https://youtu.be/4cl1k_HUVJw?si=CuL5D1pER40BBFDG}



The Stringer: Ποιος Έβγαλε τη Φωτογραφία; (The Stringer: The Man Who Took The Photo)

Κυκλοφορεί στις 28/11



Ποια είναι η ιστορία μιας εμβληματικής φωτογραφίας από τον πόλεμο του Βιετνάμ; Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά την πατρότητα μιας εικόνας που σημάδεψε μια εποχή.

{https://youtu.be/Plxre8nyYtQ?si=xMbRXbYGPKAi4GEn}

Netflix Life Event

WWE Survivor Series: 2025

Κυκλοφορεί στις 30/11



Οι Superstars αναμετρώνται σε συγκρούσεις που βγάζουν πρωταθλητές, ονειρεμένες αναμετρήσεις και τον εμβληματικό αγώνα WarGames στο Fall Classic του WWE.