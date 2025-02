Euphoria: Πρώτη ματιά από τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν

Το ΗΒΟ επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Euphoria αποκαλύπτοντας μια πρώτη φωτογραφία της Zendaya.

Το HBO μας έδωσε επιτέλους μια πρώτη ματιά από την τρίτη σεζόν του Euphoria, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο τρίτος κύκλος ξεκίνησε τα γυρίσματα, τρία χρόνια μετά την ανανέωση του διάσημου εφηβικού δράματος.



Στη σκοτεινή φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, μπορούμε να δούμε τη Zendaya η οποία επιστρέφει στο ρόλο της Rue Bennett, να κοιτάζει μελαγχολικά πάνω από τον ώμο της.







Θυμίζουμε ότι η δεύτερη σεζόν της σειράς έκανε πρεμιέρα στις αρχές του 2022, ενώ στα τέλη της περασμένης χρονιάς, υπήρξαν φήμες για ακύρωση μιας συνέχειας οι οποίες είχαν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους φαν.



Όπως μαθαίνουμε, το βασικό καστ επιστρέφει στα νέα επεισόδια. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς -και αν- η παραγωγή πρόκειται να αντιμετωπίσει το κενό που άφησε ο ξαφνικός θάνατος του Αngus Cloud, ο οποίος έπαιζε τον Fezco, τον Ιούλιο του 2023 σε ηλικία 25 ετών.



Όσον αφορά τη σύνοψη της τρίτης σεζόν, ο δημιουργός της σειράς Sam Levinson έχει πει ότι θα είναι ένα «φιλμ νουάρ» που, μέσω της Rue,«θα εξερευνήσει τι σημαίνει να είσαι άτομο με αρχές σε έναν διεφθαρμένο κόσμο».



Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του HBO, Κέισι Μπλόις, η νέα, επερχόμενη σεζόν θα αποτελείται συνολικά από 8 επεισόδια.



Το Euphoria αποτελεί την τέταρτη πιο προβεβλημένη σειρά του HBO, μετά τα «Game of Thrones», «The Last of Us» και «House of the Dragon».



Tα επεισόδια της τρίτης σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή μέσα στο 2026.