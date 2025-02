Netflix με Cobra Kai, Γητευτή και Βαλεντίνο - Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες της εβδομάδας

Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix την εβδομάδα 10-16 Φεβρουαρίου.

Το φινάλε του «Cobra Kai» πρωταγωνιστεί στις νέες κυκλοφορίες του Netflix αυτή την εβδομάδα. Τα τελευταία επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στις 13 Φεβρουαρίου, μια ημέρα πριν τη γιορτή των ερωτευμένων, που ασφαλώς δεν περνάει απαρατήρητη από την πλατφόρμα. Ετοιμαστείτε λοιπόν, να μπείτε σε Valentine's mood με σειρές και ταινίες που θα γεμίσουν με... γλύκα την οθόνη και την καρδιά σας.



Σε άλλα νέα, οι fan του The Witcher μπορούν να βολευτούν με τη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Γητευτής: Οι Σειρήνες της Αβύσσου».



Δείτε αναλυτικά, όλες τις κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 10-16 Φεβρουαρίου.

Σειρές του Netflix

Cobra Kai: Σεζόν 6: Μέρος 3 (Cobra Kai: Season 6: Part 3)

Κυκλοφορεί 13/02/2025



Ενόψει του παγκόσμιου τουρνουά, ο Ντάνιελ κι ο Τζόνι προσπαθούν να ξαναφτιάξουν την ομάδα. Όμως, παλιοί εχθροί και νέες απειλές στέκονται εμπόδιο στη νίκη.



{https://youtu.be/o2SLMtEheiA?si=RJSsIKmZnIIlH6NH}

Η Συναλλαγή: Σεζόν 2 (The Exchange: Season 2)

Κυκλοφορεί 13/02/2025



Μετά τη δυναμική τους διείσδυση στο ανδροκρατούμενο χρηματιστήριο του Κουβέιτ, θα συνεχίσουν η Φαρίντα κι η Μουνίρα την επιτυχία τους ή θα χάσουν ό,τι έχουν κατακτήσει;



Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σεζόν 8 (Love Is Blind: Season 8)

Κυκλοφορεί 14/02/2025



Μια νέα φουρνιά εργένηδων έρχεται αντιμέτωπη με το απόλυτο πείραμα γνωριμιών. Θα βρουν το ταίρι τους και θα παντρευτούν ή η εμφάνιση θα μπει εμπόδιο στον έρωτα;



{https://youtu.be/-GhjUK2ICds?si=o4FKmw_k8LrKoK7p}

Βαλέρια: Σεζόν 4 (Valeria: Season 4)

Κυκλοφορεί 14/02/2025



Ενώ οι τέσσερις κολλητές διανύουν μια ώριμη φάση στον έρωτα, την καριέρα και τη ζωή, η Βαλέρια πρέπει να ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά της, ειδικά όσον αφορά τον Βίκτορ.

Ταινίες του Netflix

Ο Γητευτής: Οι Σειρήνες της Αβύσσου (The Witcher: Sirens of the Deep)

Κυκλοφορεί 11/02/2025



Ο κυνηγός τεράτων Γκέραλντ από τη Ρίβια μπλέκει σε μια επική σύγκρουση ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων από το σύμπαν του "Γητευτή".



{https://youtu.be/PYzqa1CDTik?si=0zVncZNV1lFiLB7c}

Θάνατος Πριν από τον Γάμο (Death Before the Wedding)

Κυκλοφορεί 12/02/2025



Όταν η Μάια γνωρίζει τον αρραβωνιαστικό της στους γονείς της, θα πρέπει να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους εν μέσω μιας κρίσης στη φάρμα τους. Θα νικήσει η αγάπη;

Γαμήλιο Ταξίδι με τη Μαμά (Honeymoon Crasher)

Κυκλοφορεί 12/02/2025



Όταν η αρραβωνιαστικιά του τον παρατά στην εκκλησία για τον πρώην της, ένας νεαρός άντρας αναγκάζεται να περάσει τον ρομαντικό μήνα του μέλιτος με τη μητέρα του.



La Dolce Villa

Κυκλοφορεί 13/02/2025



Όταν η κόρη του αποφασίζει να αγοράσει μια βίλα στην Τοσκάνη, ο Έρικ σπεύδει στην Ιταλία για να την μεταπείσει. Όμως, εκεί, θα βρει ομορφιά, έναν έρωτα κι έναν νέο σκοπό.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Μαύρο Γεράκι: Η Μάχη του Μογκαντίσου (Surviving Black Hawk Down)

Kυκλοφορεί 10/02/2025



Με συγκλονιστικές λεπτομέρειες, Αμερικανοί στρατιώτες και Σομαλοί μαχητές θυμούνται τη Μάχη του Μογκαντίσου το 1993 και τη διάσημη πλέον κατάρριψη τριών ελικοπτέρων Black Hawk.



{https://youtu.be/Jq-WbXY9K3E?si=EC337KeASvCzSMJ3}

Netflix F

Τα Σκυλάκια Βγαίνουν Βόλτα (Dog Days Out)

Kυκλοφορεί 13/02/2025



Όταν οι άνθρωποί τους λείπουν, το χαριτωμένο και γεμάτο περιέργεια κουτάβι Χολμ και τα φιλαράκια του λατρεύουν να παίζουν με τους καλύτερους φίλους τους - τα αγαπημένα τους παιχνίδια!

Mην χάσετε επίσης

10/02/2025

Rules Don't Apply

Απόδραση από το Αλκατράζ (Escape from Alcatraz)

11/02/2025

Σκυλιά του Πολέμου (War Dogs)

13/02/2025

Ομάδα Αυτοκτονίας (Suicide Squad)

15/02/2025

Τρόμος στο Άμιτιβιλ (The Amityville Horror)

16/02/2025

Εγώ, ο Απαισιότατος 3 (Despicable Me 3)

Μονομάχος (Gladiator)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι (God Loves Caviar)

Εγώ, ο Απαισιότατος 2 (Despicable Me 2)

Η Θεωρία των Πάντων

Εγώ, ο Απαισιότατος (Despicable Me)