To αστυνομικό μυθιστόρημα «Οι φόνοι της Κίσσας» έχει μεταφερθεί και στην τηλεόραση.

«Οι φόνοι της Κίσσας» το bestseller αστυνομικό μυθιστόρημα του Anthony Horowitz κυκλοφορεί σε νέα συλλεκτική έκδοση (από τις εκδόσεις Διόπτρα) με σκληρόδετο εξώφυλλο, βαμμένο σόκορο και πρόσθετο υλικό, που περιλαμβάνει συνέντευξη του συγγραφέα και βιβλιοκριτικές.





Η υπόθεση του βιβλίου

Ποιος σκότωσε τον σερ Μάγκνους Πάι;



Όταν εκείνο το αυγουστιάτικο βράδυ η υπεύθυνη έκδοσης Σούζαν Ράιλαντ άρχιζε να διαβάζει το χειρόγραφο ενός αστυνομικού μυθιστορήματος, με πρωταγωνιστή τον ντετέκτιβ Άττικους Πυντ, δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι θα έπρεπε η ίδια να γράψει το τέλος…



Ο συγγραφέας Άλαν Κόνγουεϊ ήταν το μεγαλύτερο όνομα στον εκδοτικό οίκο και όλοι στηρίζονταν στην επιτυχία του νέου βιβλίου του. Η ένατη υπόθεση του διάσημου ντετέκτιβ αφορούσε τον ύποπτο θάνατο μιας οικονόμου και τον φόνο του μεγαλοκτηματία εργοδότη της σε μια βρετανική επαρχία, το 1955. Καθώς πλησίαζε στον επίλογο, η Σούζαν διαπίστωσε ότι έλειπαν οι τελευταίες σελίδες. Τι νόημα είχε να διαβάσει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που δεν αποκάλυπτε τη λύση του μυστηρίου; αναρωτήθηκε και πέταξε το χειρόγραφο στην άκρη.



Η απάντηση ήρθε από τη φωνή του ραδιοφώνου. Ο συγγραφέας του βιβλίου είχε βρεθεί νεκρός. Το χειρόγραφο σημείωμα αυτοκτονίας βρισκόταν ήδη επάνω στο γραφείο του εκδότη της, Τσαρλς Κλόβερ. Από εκείνη τη στιγμή η Σούζαν ήξερε ότι από αναγνώστρια θα γινόταν ντετέκτιβ.

Πώς «Οι φόνοι της Κίσσας» συνδέονται με την Ελλάδα;

Το γεγονός ότι ο Horowitz αγαπάει την Ελλάδα δεν είναι μυστικό. Η Ελλάδα τον εμπνέει ενώ ορισμένα μυθιστορήματά του -όπως Οι φόνοι της Κίσσας- τα έχει γράψει στο σπίτι του στην Κρήτη.



Σε συνέντευξή του στον συγγραφέα Βαγγέλη Προβιά είχε δηλώσει:

«Το "Οι Φόνοι της Κίσσας" τελειώνει στον Άγιο Νικόλαο, και εκεί ξεκινά και η συνέχειά του, το νέο μου βιβλίο. Έχω γράψει τρία, ολόκληρα παρακαλώ, μυθιστορήματα στην Κρήτη και νομίζω πως εκεί είμαι πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε στον κόσμο. Μου γνώρισε το νησί η φίλη μου συγγραφέας Victoria Hislop (Το Νησί), και την ευγνωμονώ.



Αγαπώ τους ανθρώπους, τον καιρό, το εκπληκτικό Αιγαίο, την ιστορία, τη μυθολογία (που διάβαζα παιδί), τους ελαιώνες, τις βραδιές με πανσέληνο, τον νυχτερινό ουρανό… κάποτε κατάφερα να διακρίνω την Αφροδίτη, τον Άρη και τον Δία, ταυτόχρονα! Το μόνο μου πρόβλημα είναι η απίστευτα δύσκολη γλώσσα σας! Αλλά το παλεύω!».









Η τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου

Υπάρχει μια ερώτηση στις αστυνομικές σειρές και στα αστυνομικά μυθιστορήματα που μας βασανίζει ηδονικά από την πρώτη σελίδα: Ποιος, διάολε, έκανε τον φόνο; (whodunit).



Αινίγματα, γρίφοι, τρικ, μαγικές εικόνες, οφθαλμαπάτες, συνήθεις ύποπτοι, μυστικά περάσματα που χάνονται και εμφανίζονται, φλεγματικοί ντετέκτιβ, όλα τα κατάλληλα συστατικά για μια συναρπαστική σειρά!

Οι φόνοι της Κίσσας (Magpie Murders) είναι μια μίνι σειρά 6 επεισοδίων που προβάλλεται στο Ertflix (μέχρι 27/2) και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Anthony Horowitz.



Στο βιβλίο αυτό εξελίσσονται ταυτόχρονα δύο whodunit ιστορίες που σε καλούν να δώσεις τη λύση πριν να είναι πολύ αργά. Δύο ιστορίες που συνυπάρχουν, εμπλέκονται και κυλούν αρμονικά, παίζοντας με το μυαλό μας και δημιουργώντας την ατμόσφαιρα και το σασπένς που συναντάμε στα αγκαθοκριστικά βιβλία.



Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Tim McMullan, Lesley Manville, Conleth Hill, Michael Maloney, Claire Rushbrook, Daniel Mays, Matthew Beard και ο έλληνας αγαπημένος ηθοποιός Αλέξανδρος Λογοθέτης.



Η συνέχεια της σειράς, που θα βασίζεται στο μυθιστόρημα Οι φόνοι του Νυχτολούλουδου (Moonflower murders)!





Λίγα λόγια για τον Anthony Horowitz

Ο Anthony Horowitz έχει γράψει περισσότερα από 40 βιβλία, και είναι συγγραφέας και δημιουργός των επιτυχημένων αστυνομικών σειρών Foyle’s War, Midsomer Murders και Collision, ανάμεσα στις άλλες τηλεοπτικές δουλειές του.



Το 2011, το ίδρυμα Arthur Conan Doyle ανέθεσε στον συγγραφέα να γράψει τα μυθιστορήματα The House of Silk (2011) και Moriarty (2014), με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, τα οποία έγιναν best sellers.



Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορoύν τα μυθιστορήματα Οι Φόνοι της Κίσσας, Οι φόνοι του Νυχτολούλουδου, Η Λέξη Είναι Φόνος, Η Ποινή είναι Θάνατος, Ο Θάνατος του 007 και Παγωμένη Σκανδάλη.