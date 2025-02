Επικίνδυνη η Πεντάμορφη και το Τέρας: Η βία, το σύνδρομο της Στοκχόλμης και τα ανησυχητικά μηνύματα της ταινίας

Ειδικός θεωρεί την Πεντάμορφη και το Τέρας την πιο επικίνδυνη ταινία. Ανησυχία και για τον Αλαντίν και πώς οι γονείς της Έλσας του Frozen είναι και γονείς του Ταρζάν.

Όταν σκέφτεστε επικίνδυνες ταινίες, ενδεχόμενως να σας έρθουν στο μυαλό τα επίνδυνα stunts του Mission Impossible, οι καταδιώξεις του Fast and Furious ή σκηνές μάχης του Τζέισον Στέιθαμ. Το σίγουρα είναι ότι δεν θα περιμένατε πως μια αθώα, κατά τα φαινόμενα, ταινία της Dinsney όπως η «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» (The Beauty and the Beast) σύμφωνα με ειδικό, θα μπορούσε να είναι η πιο επικίνδυνη ταινία που υπάρχει εκεί έξω διαθέσιμη για τα παιδιά μας.



Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι κλασικές ταινίες της Disney όπως το Beauty and the Beast προωθούν προβληματικά μηνύματα και ακόμη και παλιά στερεότυπα που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους νεαρούς θεατές.



Η Δρ Victoria Cann, λέκτορας Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της East Anglia, είπε στη Sun: «Θεωρώ ότι είναι η πιο επικίνδυνη [ταινία] επειδή το Τέρας βρίσκεται πάντα στα πρόθυρα της βίας».



Σύμφωνα με την Cann, η συγκεκριμένη ταινία της Disney «είναι μια κλασική περίπτωση του συνδρόμου της Στοκχόλμης, όπου ο αιχμάλωτος ερωτεύεται τον απαγωγέα του για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του» και πρόσθεσε: «Δίνει επίσης την ανησυχητική ιδέα ότι αν μια γυναίκα επιμείνει αρκετά, μπορεί να αλλάξει έναν θυμωμένο σύντροφο. Στο τέλος επίσης, το θηρίο μετατρέπεται σε αυτόν τον ξανθό λεύκο άνδρα για ένα ευτυχισμένος τέλος, δίνοντας την ιδέα ότι τώρα που είναι όμορφος, δεν μπορεί να είναι θυμωμένος ή απειλητικός».



{https://youtu.be/iurbZwxKFUE?si=ytiP4vdd5WedhV41}



Η Πεντάμορφη και το Τέρας δεν ήταν η μοναδική ταινία της Disney για την οποία η ειδικός εξέφρασε ανησυχίες.



Μιλώντας για τον Αλαντίν του 1992, η Δρ Cann είπε: «Η πριγκίπισσα Jasmine είναι πιο δυναμική ως πριγκίπισσα. Αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζεται ως κτήμα πλούσιων, ισχυρών ανδρών».



«Από άποψη ντυσίματος εμφανίζεται βασικά με μπικίνι για να δείξει το επίπεδο στομάχι της, που φαίνεται να είναι μια προσπάθεια λευκών κινηματογραφιστών να κάνουν το ρούχο των γυναικών της Μέσης Ανατολής να φαίνεται πιο εξωτικό και σεξουαλικό».



{https://youtu.be/eTjHiQKJUDY?si=JI79wjAwcVBYw0UO}





Frozen: Oι γονείς της Έλσας και της Άννας είναι και γονείς του Ταρζάν!

Την ίδια στιγμή που οι ταινίες του παρελθόντος δέχονται αυστηρή κριτική, πρόσφατες κλασικές ταινίες όπως το Frozen έχουν επαινεθεί για τη συμπερίληψη πιο «προοδευτικών θεμάτων», συμπεριλαμβανομένου αυτού της οικογενειακής πίστης και της γυναικείας ενδυνάμωσης.



Όσον αφορά το θέμα του Frozen, οι θεατές θεωρούν ότι οι γονείς της Άννας και της Έλσας χάθηκαν σε ένα ναυάγιο στη θάλασσα. Κάτι που τελικά μπορεί και να μην ισχύει...



Θεωρίες αναφέρουν ότι στην πραγματικότητα δεν πέθαναν, αλλά αντίθετα επέζησαν και ξεβράστηκαν κάπου όπου απέκτησαν ένα παιδί, ένα αγοράκι, προτού τελικά συναντήσουν τη μοίρα τους με τον Sabor.



Ναι, αυτό σημαίνει ότι η μαμά και ο μπαμπάς της Άννας και της Έλσας, η βασίλισσα Ιντούνα και ο βασιλιάς Άγκναρ, είναι επίσης οι γονείς του Ταρζάν!



Ο Chris Buck - ο οποίος σκηνοθέτησε τον Tarzan και τις δύο ταινίες Frozen - επιβεβαίωσε αυτή τη θεωρία σε μια συνέντευξη του 2015 στο MTV News. «Φυσικά, οι γονείς της Άννας και της Έλσας δεν πέθαναν», εξήγησε. «Ναι, έγινε ναυάγιο, αλλά ήταν στη θάλασσα λίγο περισσότερο από όσο νομίζουμε, επειδή η μητέρα ήταν έγκυος και γέννησε στο σκάφος, ένα αγοράκι».