Ποια είναι η σειρά που γκρέμισε το Squid Game από την κορυφή του Netflix

H δεύτερη σεζόν του Squid Game έχασε την πρωτοκαθεδρία, πέφτοντας στη δεύτερη θέση του Top 10 του Netflix, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η πλατφόρμα για την εβδομάδα 27 Ιανουαρίου με 2 Φεβρουαρίου.

Η κορεατική σειρά - φαινόμενο, βρίσκεται στο Top 10 για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα από την κυκλοφορία της στις 26 Δεκεμβρίου 2024, με την πρώτη σεζόν να φιγουράρει επίσης στη λίστα για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα στο Νο. 5.

Ποια είναι όμως η σειρά που έκλεψε την πρώτη θέση από το Squid Game;

Πρόκειται για το ιατρικό K-drama The Trauma Code: Heroes on Call που αυτή την εβδομάδα είναι η μη αγγλόφωνη σειρά με τις περισσότερες προβολές (11,9 εκατομμύρια θεατές και 82.700.000 ώρες προβολής).



Η σύνοψη του The Trauma Code: Ήρωες σε Ετοιμότητα, όπως είναι ο τίτλος του στα ελληνικά, αναφέρει: Για να φτιάξει ένα κορυφαίο κέντρο τραύματος, ένας βετεράνος ωμός αλλά ικανός γιατρός, προσπαθεί να μεταμορφώσει την ομάδα του σε αντικομφορμιστές σωτήρες.

Η σειρά κυκλοφόρησε στο Netflix στις 24 Ιανουαρίου από τους Λι Ντο-γιουν, Τσόι Τάε-γκανγκ. Πρωταγωνιστούν οι: Τζου Τζι-χουν, Τσου Γιανγκ-γου, Χα Γιανγκ και μπορείτε να δείτε το τρέιλερ παρακάτω:



{https://youtu.be/pdDXO-dMjAc?si=usYin0a44aCIqEdg}





Το Top 10 των μη αγγλόφωνων σειρών του Netflix για την εβδομάδα 27 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου

The Trauma Code: Heroes on Call: Season 1 Squid Game: Season 2 SAKAMOTO DAYS: Season 1 The Hooligan: Season 1 Squid Game: Season 1 Single’s Inferno: Season 4 The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse: Season 2 The Snow Girl: 2. The Soul Game Fake Profile: Killer Match The Breakthrough: Limited Series