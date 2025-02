Πέθανε ηθοποιός του Squid Game

H Lee Joo-Sil που εμφανίστηκε στα επεισόδια της δεύτερης σεζόν του Squid Game είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Πέθανε η ηθοποιός Lee Joo-Sil που γνωρίσαμε και στη χώρα μας, μέσα από την επιτυχημένη σειρά Squid Game του Netflix.



Η ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο στομάχι.



Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Lee Joo-Sil ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο. Όπως είχε πει η ίδια, πριν από 30 χρόνια είχε διαγνωστό με καρκίνο του μαστού και οι γιατροί της έδιναν έναν χρόνο ζωής, ωστόσο εκείνη μετά από σκληρή μάχη 13 χρόνων, κατάφερε να το ξεπεράσει.



Η Lee Joo-Sil γεννήθηκε στη Νότια Κορέα και ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική το 1964, παίζοντας στο θέατρο και τον κινηματογράφο.



Στο Squid Game την είδαμε στη δεύτερη σεζόν που κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο, παίζοντας την Park Mal Soon, δηλαδή τη μητέρα του Hwang Jun-ho και τη μητριά του Front Man.



Επίσης, συμμετείχε στο Train to Busan που κυκλοφόρησε το 2016, στο It’s Beautiful Now (2022), στο Country Diaries και στο Beauty and Mr. Romantic. Το 2023, κέρδισε το βραβείο Β' Γυνακείου Ρόλου στο Wildflower Film Festival.