Στις Βικτόρια Χίσλοπ και Alicia Elsbeth Stallings το Μετάλλιο Λόρδου Βύρωνα 2025

Το Διεθνές Βραβείο Λόρδος Βύρων απονέμεται κάθε χρόνο σε τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες από τον διεθνή πολιτικό, πολιτιστικό, ακαδημαϊκό ή επιχειρηματικό κόσμο

Το πρώτο Mετάλλιο Λόρδου Βύρωνα για το 2025, απονέμεται στη Βρετανίδα συγγραφέα και μέλος της Royal Society of Literature, Βικτόρια Χίσλοπ, και στην Αμερικανίδα Καθηγήτρια ποίησης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Alicia Elsbeth Stallings, μέλος της American Academy of Arts and Sciences.



Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) έχει θεσμοθετήσει από το 2021 και απονέμει σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, το Μετάλλιο Φιλελληνισμού Lord Byron στο όνομα του σπουδαίου ποιητή και Φιλέλληνα, Λόρδου Βύρωνα.







Στο πλαίσιο της τελετής απονομής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025 στις 19.00 στην Ακαδημία Αθηνών (Πανεπιστημίου 28), θα παρουσιαστεί συναυλία κλασικής μουσικής από τη Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας σε αγαπημένες συνθέσεις των Verdi, Bizet, Puccini, Léhar και Strauss, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αλέξανδρου Λιτσαρδόπουλου και ερμηνείες του βαρύτονου Άγγελου Μουσίκα και της σοπράνο Σοφίας Ζώβα.







Είναι η πρώτη φορά που πολυμελής ορχήστρα θα δώσει συναυλία στην Ακαδημία Αθηνών. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Μια πρωτοβουλία της ΕΕΦ, σε συνεργασία και συνδιοργάνωση με την Ακαδημία Αθηνών και το Μουσείο Φιλελληνισμού.





Διεθνές Βραβείο Λόρδος Βύρων

Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό (ΕΕΦ) ίδρυσε και απονέμει ετησίως ένα Βραβείο σε τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες από τον διεθνή πολιτικό, πολιτιστικό, ακαδημαϊκό ή επιχειρηματικό κόσμο, με θεμελιώδη κοινωνική προσφορά μέσω της σταδιοδρομίας και της δράσης τους, βασισμένες και εμπνευσμένες από τις κλασικές αξίες του Ελληνισμού.



Το βραβείο απονέμεται στο όνομα του Λόρδου Βύρωνα, του μεγάλου ποιητή και Φιλέλληνα, που πέθανε στο Μεσολόγγι (19 Απριλίου 1824), έχοντας συμμετάσχει ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση. Ο Λόρδος Βύρων έγινε σύμβολο για τον φιλελληνισμό. Εκπροσώπησε τις αξίες του ελληνισμού σε κάθε πτυχή της ζωής και του έργου του: ελευθερία, σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία έκφρασης, ανεξαρτησία πνεύματος. Ο πρόωρος θάνατός του στο Μεσολόγγι σηματοδότησε μια ζωή αφιερωμένη στις αξίες της ελευθερίας και στον αιώνιο αγώνα για αυτήν.



Το Διεθνές Βραβείο Λόρδος Βύρων απονέμεται κάθε χρόνο σε τελετή που λαμβάνει χώρα στην Ακαδημία Αθηνών. Κάθε βραβευόμενος του ετήσιου βραβείου Λόρδος Βύρων, λαμβάνει ένα ασημένιο μετάλλιο και ένα δίπλωμα. Επίσης, η ΕΕΦ προβαίνει σε μία δωρεά ύψους 10.000 USD στο όνομά τους σε ίδρυμα της επιλογής τους, που δραστηριοποιείται σε τομείς που υπηρετούν και προάγουν τις αξίες του Ελληνισμού και του Φιλελληνισμού.

Πληροφορίες



Ελεύθερη είσοδος με απαραίτητη προκράτηση θέσης

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Πληροφορίες και κράτηση θέσεων στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.