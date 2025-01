Netflix: 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε το 2025

Oι καλύτερες σειρές του Netflix επιστρέφουν το 2025, άλλες για θεαματικό φινάλε και άλλες με νέες σεζόν.

Tο 2025 πρόκειται να είναι μια σημαντική χρονιά για το Netflix. Ο «γίγαντας του streaming» αναμένεται να μας απασχολήσει αρκετά καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι καλύτερες σειρές του επιστρέφουν μαζικά με νέες σεζόν.



Έτσι, μπορεί η σκόνη μόλις να έχει κατασταλάξει για τη δεύτερη σεζόν του «Squid Game», αλλά οι φαν ήδη έχουν στρέψει το βλέμμα στην επερχόμενη τρίτη και τελευτία σεζόν του κορεατικού χιτ. Την ίδια στιγμή, οι θεατές δεν βλέπουν την ώρα για την πρεμιέρα του τελευταίου κύκλου «Stranger Things» που επιστρέφει αρκετά καθυστερημένα και συγκεκριμένα τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της τέταρτης σεζόν.



Παράλληλα, τα αγαπημένα των θαυμαστών «You» και «Wednesday» επιστρέφουν μετά από ένα διάλειμμα το 2024. Το «You» έρχεται για να ρίξει τίτλους τέλους, ενώ το «Wednesday» επιστρέφει με τη δεύτερη και πολυαναμενόμενη σεζόν.





The Night Agent (2η σεζόν)

Το θρίλερ δράσης που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μάθιου Κουίρκ κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2023.



Η πρώτη σεζόν έχει τερματίσει στην 7η θέση της λίστας με τις καλύτερες σειρές του Netflix μέχρι σήμερα.



{https://youtu.be/FXflfh5jdIc?si=zzummTrmJ3qJWvf9}



Αυτή η επιτυχία οδήγησε την πλατφόρμα να του δώσει το «πράσινο φως» και για δεύτερη σεζόν η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου.





Cobra Kai (6η σεζόν, Part 3)

To Cobra Kai φτάνει στο τέλος τoυ. Τα τελευταία επεισόδια του μεγαλύτερου καράτε saga όλων των εποχών θα κυκλοφορήσουν στο Netflix στις 13 Φεβρουαρίου.



Θυμίζουμε ότι τα δύο πρώτα μέρη κυκλοφότησαν τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2024 αντίστοιχα.



{https://youtu.be/T0fjgHDBirw?si=eC1ZzRxrqXrKCwBm}





Zero Day

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάνει το τηλεοπτικό ντεμπούτο στο Netflix με την επερχόμενη σειρά «Zero Day».



Η νέα σειρά ακολουθεί τον Τζορτζ Μούλεν, έναν αγαπημένο και πολύ σεβαστό πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών (Ντε Νίρο), καθώς ηγείται της έρευνας για μια κυβερνοεπίθεση σε εθνικό επίπεδο, ενώ μάχεται με τους δικούς του προσωπικούς δαίμονες.



{https://youtu.be/quVC-LXcnZg?si=78mFL070VDV7c4QK}

Η σειρά θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 20 Φεβρουαρίου του 2025.

The Residence

Δραματική σειρά μυστηρίου από τον Πολ Γουίλιαμ Ντέιβις. Αφού εμφανίζεται ένα πτώμα κατά τη διάρκεια ενός τεράστιου πάρτι στον Λευκό Οίκο, η ντετέκτιβ Cordelia Cup (Ούζο Αντούμπα) και ο πράκτορας του FBI Edwin Park (Ράνταλ Παρκ) για να λύσουν την υπόθεση.



Η σειρά των 8 επεισοδίων είναι ένα γνήσιο «screwball whodunnit» που εμπνέεται από το βιβλίο «The Residence: Inside the Private World of the White House» της Κέιτ Άντερσεν Μπρόουερ, το οποίο βουτάει σε διάφορες προεδρίες όπως είπαν στελέχη του Λευκού Οίκου που γνωρίζουν βαθιά τα 132 δωμάτια του κτιρίου — αλλά και, σύμφωνα με τον Ντέιβις, την κλασική ταινία «Charade».



Η νέα μίνι σειρά θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 20 Μαρτίου.





Squid Game (3η σεζόν)

Το γεμάτο δράση δράμα του σκηνοθέτη Hwang Dong-hyuk που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, επιστρέφει για την τρίτη και τελευταία σεζόν του, με τον Gi-hun (Lee Jung-jae) να ολοκληρώνει την αποστολή του να τερματίσει τα θανατηφόρα παιχνίδια.



Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες τής δεύτερης σεζόν και με μια χούφτα νέους παίκτες των οποίων οι ζωές διακυβεύονται, θα πρέπει να ξεφύγει από τα όρια τού να είναι παίκτης.



Η τελευταία σεζόν του Squid Game φέρεται να κυκλοφορεί στον Netflix τον Ιούνιο.

Black Mirror (7η σεζόν)

To Νetflix ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο έβδομος κύκλος της πολυσυζητημένης σειράς θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2025, κάνοντας τους φαν να ανυπομονούν.



Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την πλοκή, ωστόσο γνωρίζουμε ότι θα αποτελείται από έξι επεισόδια. Τα δύο από αυτά θα είναι μεγάλου μήκους, ενώ μερικά από αυτά «θα είναι βαθιά δυσάρεστα, άλλα αρκετά αστεία και ορισμένα συναισθηματικά».



Επίσης, θα είναι όλες ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μερικά τρομακτικά πράγματα που συμβαίνουν, ίσως όχι με τον γνωστό τρόπο των ταινιών τρόμου.



Τέλος, ένα από τα επεισόδια θα είναι η συνέχεια του κλασικού πλέον πρώτου επεισοδίου της τέταρτης σεζόν «USS Callister».

Stranger Things (5η σεζόν)

Η επική σειρά επιστημονικής φαντασίας των αδερφών Ντάφερ ολοκληρώνεται μετά από σχεδόν 10 χρόνια με την πέμπτη και τελευταία σεζόν που έρχεται στο Netflix μέσα στο 2025.



Η τελευταία σεζόν έρχεται μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα τριών ολόκληρων χρόνων, κάνοντας ήδη τους φαν να αδημονούν!



Για την ιστορία, η σειρά - φαινόμενο, συνολικά έχει ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια ώρες προβολών παγκοσμίως.

Wednesday (2η σεζόν)

Ένα από τα μεγαλύτερα χιτ του Netflix, αναμένεται να κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα το φθινόπωρο.



Ο λόγος για την «Wednesday» του Τιμ Μπάρτον που στη δεύτερη σεζόν επιστρέφει πιο σκοτεινή και περίπλοκη, αντιμετωπίζοντας νέα μυστήρια και παλιούς αντιπάλους.



Στα νέα επεισόδια θα δούμε να επιστρέφει και η Τζένα Ορτέγκα στο ρόλο της Wednesday, όπως φυσικά και όλο το υπόλοιπο βασικό καστ.

You (5η σεζόν)

Οι διακοπές του Joe Goldberg στο Λονδίνο έφτασαν στο αιματηρό τέλος τους και αφού άφησε μερικά πτώματα στο πέρασμά του, ο αγαπημένος κατά συρροή δολοφόνος του Netflix επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για να απολαύσει μια νέα και ήρεμη (λέμε τώρα) ζωή, καταπολεμώντας τη σκοτεινή του πλευρά.



Έτσι θέλει να πιστεύει βέβαια, καθώς το παρελθόν και οι σκοτεινές του επιθυμίες συνεχίζουν να τον κυνηγούν, οπότε μόνο ήρεμα δεν θα είναι τα πράγματα.







Tο Netflix, μας προετοιμάζει για μεγάλες αποκαλύψεις και ένα αξέχαστο και θεαματικοό φινάλε κάνοντας την αγωνία των φαν της σειράς να χτυπαει κόκκινο.

Too Much

Mια ρομαντική κωμική σειρά για τη γυναίκα που μαζεύει τα κομμάτια της ζωής της μετά από έναν καταστροφικό χωρισμό. Η Μέγκαν Στάλτερ υποδύεται την Τζέσικα, η οποία μετακομίζει στο Λονδίνο για ένα νέο ξεκίνημα και συνδέεται με τον Φέλιξ (Γουίλ Σαρπ) «ενώ σχεδιάζει να ζήσει μια μοναχική ζωή σαν αδερφή Μπροντέ».



Το καστ της σειράς 10 επεισοδίων περιλαμβάνει τους Έμιλι Ραταϊκόφσκι , Ρίτσαρντ E. Γκραντ, Ρίτα Γουίλσον, Στίβεν Φράι και πολλούς άλλους.