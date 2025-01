Ο σκηνοθέτης του Νοσφεράτου εξυμνεί τη Φόνισσα: Μία από τις καλύτερες ταινίες που έχει δει

Ο Ρόμπερτ Έγκερς λέει ότι η «Φόνισσα» είναι μία από τις καλύτερες ταινίες που είδε το 2024 και εκθειάζει τη σκηνοθεσία της Έυας Νάθενα.

O σκηνοθέτης της ταινίας «Nosferatu», Ρόμπερτ Έγκερς είδε τη «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα και εντυπωσιάστηκε.

Πρόσφατα, το IndieWire ζήτησε από 65 σκηνοθέτες να πουν ποιες ταινίες του 2024 έχουν ξεχωρίσει. Ένας από αυτούς ήταν και ο Έγκερς που μεταξύ των ταινιών που ανέφερε, ήταν και η ελληνική ταινία «Φόνισσα» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.



Είπε μάλιστα ότι η ταινία ήταν «άψογη σκηνοθετήμενη», δίνοντας έτσι τα εύσημα στην Εύα Νάθενα, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι δεν έλαβε την προσοχή που της άξιζε.

Όπως εξήγησε ο Έγκερς, λόγω της κυκλοφορίας του «Nosferatu» δεν πρόλαβε να δει πολλές ταινίες την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, μιλάει για αυτές που πρόλαβει να δει και να θαυμάσει.

«Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, λάτρεψα το "Anora" και το "The Substance"», είπε. «Το "Girl with the Needle" του Magnus von Horn, το "Murderess" της Eva Nathena και το "The First Omen" του Arkasha Stevenson ήταν όλα άψογα σκηνοθετημένα και έλαβαν ελάχιστη προσοχή», σχολίασε.



{https://youtu.be/wgcxz0b6tnE?si=ZxZIaKBaJOVRglqz}

Στη συνέχεια ο σκηνοθέτης ανέφερε το «Babygirl», το «Furiosa», ενώ του άρεσε πολύ το «Fancy Dance» και το «Alien: Romulus».

Θυμίζουμε ότι η «Φόνισσα» ήταν η επίσημη πρόταση της Ελλάδας στα φετινά Όσκαρ, ωστόσο η ταινία δεν κατάφερε να περάσει στη βραχεία λίστα των βραβείων και να βρει μια θέση στις τελικές υποψηφιότητες των Όσκαρ που θα ανακοινωθούν στις 19 Ιανουαρίου.