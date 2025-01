Λος Άντζελες - Το Χόλιγουντ στις φλόγες: Αναβλήθηκαν απονομές βραβείων, αλλαγές και στα Όσκαρ

Ο λαμπερός κόσμος του Χόλιγουντ έχει γεμίσει στάχτες.

Λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που κατακαίουν το Λος Άντζελες έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και έχουν αφανίσει εκατοντάδες κτίρια, πολλές εκδηλώσεις — συμπεριλαμβανομένων της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ οδηγούνται σε αναβολές ή ακυρώσεις.

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό η Ακαδημία με ανακοίνωση της, οι φετινές υποψηφιότητες των βραβείων μεταφέρονται για τις 19 Ιανουαρίου (καλώς εχόντων των πραγμάτων) από τις 17 που ήταν αρχικά προγραμματισμένες.



Αντίστοιχα παρατείνεται και η ψηφοφορία των μελών της Ακαδημίας η οποία θα σταματήσει στις 14 Ιανουαρίου αντί για τις 12 του μήνα.



Παράλληλα, μια σειρά εκδηλώσεων και προβολών αλλάζουν το πρόγραμμά τους ή ακυρώνονται, όπως οι συναντήσεις των κλάδων του Ήχου, του Μακιγιάζ και των Οπτικών Εφέ που θα πραγματοποιηθούν τελικά διαδικτυακά.

Επίσης, αναβλήθηκε μια σειρά από πρεμιέρες ταινιών όπως αυτές των: Unstoppable, The Last Show Girl, Οn Call, Wolf Man, Better Man και The Pitt.



Θυμίζουμε όχι χθες Τετάρτη αποφασίστηκε ότι τα Critics Choice Awards μεταφέρθηκαν για τις 26 Ιανουαρίου, ενώ το δείπνο των AFI και το Tea Party των ΒAFTA δεν θα πραγματοποιηθούν.



Τέλος η ανακοίνωση των υποψηφιότητων για τα Writers Guild of America που επρόκειτο να γίνει σήμερα Πέμπτη, μεταφέρεται για την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμέα τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου.