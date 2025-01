Λος Άντζελες: Ποιοι αστέρες του Χόλιγουντ είδαν να καίγονται τα σπίτια τους σε ζωντανή μετάδοση

Μπίλι Κρίσταλ, Πάρις Χίλτον, Τζέιμς Γουντς και Μάιλς Τέλερ είναι μερικοί από τους αστέρες του Χόλιγουντ που είδαν την περιουσία τους στο Λος Άντζελες να γίνεται στάχτη.

Ο Μπίλι Κρίσταλ και η Πάρις Χίλτον είναι μεταξύ των διασημοτήτων που έχασαν σπίτια στις φονικές πυρκαγιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες. Περισσότερα από 1.000 σπίτια έχουν καταστραφεί καθώς έξι διαφορετικές πυρκαγιές μαίνονται μέσα και γύρω από την πόλη, όπου διατηρούν επαύλεις αρκετοί αστέρες του κινηματογράφου.

Η χειρότερη πυρκαγιά ξέσπασε στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, όπου χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.

Ο ηθοποιός Τζέιμς Γουντς, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στις ταινίες «Νίξον» και «Καζίνο», έχασε το σπίτι του και ξέσπασε σε κλάματα on air.

{https://www.youtube.com/watch?v=BF9SWXBK2Xw}

«Τη μια μέρα κολυμπάς στην πισίνα και την επόμενη μέρα όλα έχουν χαθεί», είπε στο CNN.

Σκούπισε τα δάκρυά του καθώς έλεγε πώς η οκτάχρονη ανιψιά της συζύγου του τους πρόσφερε τον κουμπαρά της για να τους βοηθήσει να ξαναχτίσουν το σπίτι τους.

Εχασε το σπίτι του ο Μπίλι Κρίσταλ

Ο ηθοποιός Μπίλι Κρίσταλ ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Τζάνις, ήταν «συντετριμμένοι» από την απώλεια του σπιτιού τους στο Pacific Palisades, όπου ζούσαν από το 1979.

Ο πρωταγωνιστής του When Harry Met Sally είπε σε δήλωσή του: «Μεγαλώσαμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας εδώ. Κάθε σπιθαμή του σπιτιού μας ήταν γεμάτη αγάπη. Όμορφες αναμνήσεις που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Είμαστε συντετριμμένοι φυσικά, αλλά με την αγάπη των παιδιών και των φίλων μας θα το ξεπεράσουμε».

{https://www.youtube.com/watch?v=wMShIMTxY4k}

Οι Τζένιφερ Άνιστον, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τομ Χανκς, Ρις Γουίδερσπουν, Ανταμ Σάντλερ και Μάικλ Κίτον επίσης έχουν σπίτια στο Pacific Palisades.

Πάρις Χίλτον: Είδε το σπίτι της να καίγεται σε ζωντανή μετάδοση

Η κληρονόμος ξενοδοχείων Πάρις Χίλτον δήλωσε ότι έχασε το σπίτι της στο Μαλιμπού.

Έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram: «Το να κάθομαι με την οικογένειά μου, να παρακολουθώ τις ειδήσεις και να βλέπω το σπίτι μας στο Μαλιμπού να καίγεται ολοσχερώς σε ζωντανή μετάδοση είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει να βιώσει. Σε αυτό το σπίτι χτίσαμε τόσες πολλές πολύτιμες αναμνήσεις... Η καρδιά μου και οι προσευχές μου πηγαίνουν σε κάθε οικογένεια που επλήγη από αυτές τις πυρκαγιές».

Ο Μάιλς Τέλερ, γνωστός από τον ρόλο του στο Top Gun: Maverick, και η σύζυγός του, Κέλεϊ Σπέρι, φέρεται να έχασαν επίσης το σπίτι τους στο Pacific Palisades.

Άλλοι αστέρες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους είναι ο ηθοποιός του Star Wars Μαρκ Χάμιλ και ο ηθοποιός του Schitt's Creek Γιουτζίν Λέβι.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Χάμιλ χαρακτήρισε την πυρκαγιά την «πιο φρικτή» από το 1993, όταν κάηκαν 18.000 στρέμματα, καταστρέφοντας 323 σπίτια στο Μαλιμπού.

Είπε ότι είχε εκκενώσει το σπίτι του στο Μαλιμπού την τελευταία στιγμή, όταν «μικρές φωτιές είχαν ανάψει στις δύο πλευρές του δρόμου».

Ο ηθοποιός Κάμερον Μάθισον μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο με το σπίτι του να έχει γίνει στάχτη. «Είμαστε ασφαλείς. Αλλά αυτό είναι ό,τι απέμεινε από το όμορφο σπίτι μας», έγραψε ο πρωταγωνιστής του General Hospital.

{https://www.youtube.com/watch?v=LZ6rTk5UKQ8}

«Το σπίτι μας όπου μεγάλωσαν τα παιδιά μας και όπου ήθελαν να μεγαλώσουν τα δικά τους κάποτε».

Η διάσημη τραγουδοποιός Νταϊάν Γουόρεν, η οποία συνέθεσε κλασικές επιτυχίες όπως το If I Could Turn Back Time και το I Don't Want to Miss a Thing, έχασε επίσης το σπίτι της.

Ο Στιβ Γκούτενμπεργκ από τη «Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή» έμεινε στην περιοχή για να βοηθήσει τους πυροσβέστες να μετκινήσουν αυτοκίνητα και να ανοίξουν δρόμο για τα πυροσβεστικά οχήματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Qr5Um45iKrI}

Προέτρεψε μάλιστα τους κατοίκους του Pacific Palisades να αφήσουν τα κλειδιά στα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητά τους ώστε να μπορέσουν να τα μετακινήσουν.

Με πληροφορίες από BBC