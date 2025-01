Eπική γκάφα από το Netflix: Αποκάλυψε κατά λάθος πότε θα κυκλοφορήσει η 3η σεζόν του Squid Game

To Νetflix Κορέας φέρεται να αποκάλυψε κατά λάθος την ημερομηνία κυκλοφορίας της τρίτης σεζόν του Squid Game!

Παράλληλα με την κυκλοφορία της πρώτης αφίσας και του teaser trailer για την τρίτη και τελευταία σεζόν του κορεατικού χιτ, το κανάλι του Netflix Κορέας στο YouTube, ανέβασε ένα βίντεο που αποκαλύπτει ότι η τρίτη σεζόν της σειράς θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 27 Ιουνίου.





Netflix accidentally reveals that the final season of ‘SQUID GAME’ releases on June 27. pic.twitter.com/3gswYQpoqf