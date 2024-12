Από τους Coldplay στο «Υπάρχω»: Αυτά είναι τα πολιτιστικά highlights του 2024

Από τον Γιώργο Λάνθιμο στα Όσκαρ, μέχρι τους Coldplay, τη Μαρίνα Σάττι και το «Υπάρχω», επιλέγουμε τις σημαντικότερες στιγμές από την εγχώρια πολιτιστική σκηνή του 2024

Λίγες ώρες προτού αποχαιρετήσουμε το 2024 και το κλείσουμε ερμητικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, θυμόμαστε ορισμένες στιγμές από τα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας που συζητήθηκαν, εντυπωσίασαν ή δίχασαν.



Η μίνι πολιτιστική ανασκόπησή μας ξεκινά με τον θρίαμβο του Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου που κέρδισε κοινό και κριτικούς, διέγραψε μια άκρως επιτυχημένη πορεία και δεν στάματησε να συλλέγει σημαντικά βραβεία. Τα τέσσερα από αυτά ήταν Όσκαρ: Κοστουμιών, Μακιγιάζ-Μαλλιών, Σκηνικών και Ά Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν, τη «μούσα» του Έλληνα σκηνοθέτη.





Τα highlights της μουσικής σκηνής του 2024

Η Μαρίνα Σάττι, ήταν η καλλιτέχνις που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision του 2024 και δίχασε όσo λίγοι, τόσο για το τραγούδι το οποίο τερμάτισε στην 11η θέση του Διαγωνισμού, όσο και για το περίβοητο χασμουρητό της στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης. Ωστόσο, η χρόνια που φεύγει ήταν άκρως επιτυχημένη για τη Μαρίνα, η οποία είδε το νέο της δίσκο POP να σκίζει, τις καλοκαιρινές της συναυλίες να γίνονται sold out, την ίδια να ανεβαίνει στη σκηνή της Επιδαύρου και το όνομά της να γίνεται νούμερο ένα trend του 2024 στην Google.





To καλοκαίρι του 2024 έφερε τρανταχτά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στη χώρα μας. Η συναυλία του καλοκαιριού -δικαίως- ήταν εκείνη των Coldplay που έπαιξαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Το δημοφιλές γκρουπ ανέβηκε στην εντυπωσιακή σκηνή του ΟΑΚΑ για δύο sold out βραδιές τον περασμένο Ιούνιο, αφού πρώτα περάσαμε μια ταραχή με το στέγαστρο του σταδίου και τη στατικότητά του που λίγο έλειψε να ακυρώσει το σπουδαίο αυτό event. Τελικά είχαμε την ευκαιρία να δούμε ένα φαντασμαγορικό σόου και να ζήσουμε μια εμπειρία που θα θυμόσταιγια πολλά χρόνια.



{https://youtu.be/r6zU11YdDeE?si=E2zwLYveB6N18oGH}

Επίσης, καλό θα ήταν να ευχαριστήσουμε το 2024 που έφερε ξανά στην Ελλάδα τους Offspring, τον Lenny Kravitz, τους Duran Duran, αλλά και τους Måneskin (για πρώτη και τελευταία φορά προτού διαλυθούν). Δεν το ευχαριστούμε καθόλου όμως για την αορίστου χρόνου παύση του Θανάση Παπακωνσταντίνου από τα live.

Παραμένουμε στο χώρο της μουσικής για να θυμηθούμε τη μεγαλειώδη sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο η οποία πέτυχε κάτι σπάνιο για Έλληνα καλλιτέχνη ή τουλάχιστον κάτι που είχαμε αρκετά χρόνια να δούμε από εγχώριο καλλιτέχνη, ενώ νιώθουμε ακόμα σοκαρισμένοι από την κατάρρευση της σπουδαίας Μαρινέλλας στη σκηνή του Ηρωδείου λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου τον περασμένο Σεπτέμβριο και λίγα λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη συναυλία της.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε τη θαυμαστή πορεία του Lex που και αυτή τη χρονιά γνώρισε την ευρύτερη αποδοχή από τους μουσικόφιλους, καθώς πρόσφατα το τέταρτο άλμπουμ του «Γ.Τ.Κ. (Για την Κουλτούρα)», πέτυχε να γίνει χρυσό σε λιγότερο από μία εβδομάδα.



Ωστόσο, αυτό που μας αρέσει ακόμα πιο πολύ, καθότι έχουμε και τις αδυναμίες μας, είναι το μουσικό βίντεο του ΓΤΚ που αναβιώνει τις αγαπημένες μας κούκλες της οικογένειας Σοφιανού, από τη Φρουτοπία και του Κουτιού τα Παραμύθια!



{https://youtu.be/-EWfiQ4Bmik?si=PrmPw5Mw7ccmomg-}

To «Υπάρχω» και οι άλλοι

Όσον αφορά τη μικρή οθόνη, το 2024 έφερε μια απροσδόκητη επιτυχία, που ούτε το Netflix δεν περίμενε και μιλάμε φυσικά για τη μίνι αυτοβιογραφική σειρά τρόμου του Richard Gadd, Baby Reindeer. Επίσης, φέτος επέστρεψαν τα House of the Dragon, το τηλεοπτικό Lord of the Rings και το Squid Game, όλα για τη δεύτερη σεζόν τους.



{https://youtu.be/A9g9bAp397w?si=Y8cgG7iEbX0hb9LA}

At last but not least (που λένε και στο χωριό μου), σε μεγάλο κινηματογραφικό χιτ εξελίσσετται η ελληνική βιογραφική ταινία για τον Στέλιο Καζαντζίδη «Υπάρχω», με τον Χρήστο Μάστορα να ενσαρκώνει τον θρυλικό τραγουδιστή. Η πολυσυζητημένη ταινία που έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο, δείχνει να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της και αναμένεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία των τελευταίων αρκετών ετών για ελληνική ταινία.