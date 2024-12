Στο «Better Man» ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι μια σκανταλιάρα μαϊμού και ξέρουμε το γιατί

Η μουσική βιογραφική ταινία «Better Man» για τον Ρόμπι Γουίλιαμς, θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 2 Ιανουαρίου 2025

Το ενδιαφέρον για τον Ρόμπι Γουίλιαμς έχει αναζωπυρωθεί το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την κινηματογραφική ταινία του, «Better Man» που θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Η ταινία αποτυπώνει την άνοδο, την πτώση και την αναγέννηση του Ρόμπι Γουίλιαμς τον οποίο όμως παρουσιάζει ως πίθηκο. Στη χώρα μας θα τη δούμε στις 2 Ιανουαρίου.



Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, μιλώντας στο Associated Press αναφέρθηκε στο συμβολισμό και στη σημασία που κρύβεται πίσω από αυτή την απεικόνιση. Μάλιστα ο ποπ σταρ ελπίζει ότι με το να παρουσιάζεται ως πίθηκος θα βοηθήσει το κοινό να αντιληφθεί καλύτερα την ανθρώπινη υπόστασή του.



Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι τον Ρόμπι ενσαρκώνει ο ηθοποιός Τζόνο Ντέιβις με τη μορφή ενός χιμπατζή, χάρη στα μαγικά του CGI, ενώ ο Γουίλιαμς συμμετέχει στο πρότζεκτ ως εκτελεστικός παραγωγός.



{https://youtu.be/qcd8cIPy5ok?si=KNjrR7Ed17K6voye}



«Τι πιο θρασύ από μια σκανταλιάρα μαϊμού;» δήλωσε το «κακό παιδί» της ποπ στο Associated Press. «Ήμουν σκανταλιάρης σε όλη μου τη ζωή. Δεν υπάρχει πιο αυθάδης πίθηκος από τον πίθηκο της ταινίας, ο οποίος σνιφάρει κόκα και είναι εθισμένος στο σεξ», προσθέτει.



«Οι περισσότεροι από εμάς νοιαζόμαστε περισσότερο για τα ζώα παρά για τους ανθρώπους. Είναι μια πολύ ανθρώπινη ιστορία, αλλά όταν την παρακολουθεί κάποιος σκέφτεται για αυτόν που υποδύεται τον Ρόμπι Γουίλιαμς: "Του μοιάζει; Συμπεριφέρεται όπως αυτός; Μιλάει όπως αυτός;"».



Αναφερόμενος στο τέχνασμα με τον πίθηκο είχε πει στο Deadline ότι είναι «ένα πολύ ιδιαίτερο μαγικό κόλπο», εξηγώντας: «Σε απευαισθητοποιεί και σε ευαισθητοποιεί ταυτόχρονα. Έχουμε βαθιά ενσυναίσθηση και συμπόνια για τα ζώα, πολύ περισσότερο από ό,τι για τους ανθρώπους».



Ο σκηνοθέτης της ταινίας Μάικλ Γκρέισι μιλώντας επίσης στο Deadline είχε εξηγήσει πώς προέκυψε η ιδέα να παρουσιαστεί ο Ρόμπι ως χιμπατζής αφότου του πήρε συνέντευξη πολλές φορές μέσα σε ένα χρόνο. «Απλώς ένιωσα ότι υπήρχε ένας πιο δημιουργικός τρόπος να μπω σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία», ανέφερε για το «Better Man» σε σύγκριση με άλλες μουσικές βιογραφίες.







«Έτσι επέστρεψα σε αυτές τις ηχογραφήσεις και όταν τις άκουγα, βρήκα τον Ρομπ να λέει συχνά ότι απλώς τον έσυραν για να παίξει σαν μαϊμού, ή ότι δεν είχε σημασία»,

«Ήταν από πίσω και έπαιζε σαν μαϊμού. Το είπε αρκετές φορές ώσπου συνειδητοποίησα ότι: "Α, έτσι βλέπει τον εαυτό του. Βλέπει τον εαυτό του κυριολεκτικά ως πίθηκο που παίζει". Και σκέφτηκα, "Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Θα ήθελα πολύ να δω αυτή την ταινία". Από εκεί προήλθε η ιδέα».



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ψηφιακά εφέ της ταινίας υπογράφει η κορυφαία εταιρεία του χώρου Weta (Avatar, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών).



Σε άλλα νέα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς θα επιστρέψει σύντομα στη χώρα μας και συγκεκριμένα στις 2 Οκτωβρίου του 2025. Ο Βρετανός θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στο πλαίσιο του Ejekt Festival. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα δούμε ζωντανά τον Ρόμπι Γουίλιαμς στην Ελλάδα. Τις προηγούμενες δύο φορές είχε παίξει στη σκηνή του Rockwave Festival στη Μαλακάσα.