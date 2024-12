Στα σκαριά τρία διαφορετικά ντοκιμαντέρ για τον Λουίτζι Μαντζιόνι

Ο Λουίτζι Μαντζιόνι είναι ύποπτος για τη δολοφονία του CEO της ασφαλιστικής UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Τρία ντοκιμαντέρ για τον Λουίτζι Μαντζιόνι, ύποπτο για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου του αμερικανικού κολοσσού των κοινωνικών ασφαλίσεων UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σκαριά.

Το πρώτο προέρχεται από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Άλεξ Γκίμπνεϊ, γνωστό για τα ντοκιμαντέρ «The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley» για την ιδρύτρια της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς και «Taxi to the Dark Side»

Η εταιρεία του Jigsaw Prods του και η Anonymous Content εργάζονται μαζί για το ντοκιμαντέρ, το οποίο, σύμφωνα με το Variety, θα προχωρήσει πιο πέρα από την παράθεση έκ νέου των γεγονότων της δολοφονίας στις 4 Δεκεμβρίου στο Μανχάταν για να εξετάσει «πώς δημιουργούνται οι δολοφόνοι, τι λέει αυτή η δολοφονία για την κοινωνία μας και τις αξίες που θέτουμε στο ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».

Ο υποψήφιος για Emmy, Στίβεν Ρόμπερτ Μορς, παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Amanda Knox» του Netflix θα εξερευνήσει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες όσων εμπλέκονται τόσο στη δολοφονία όσο και στα επακόλουθά της, όπως τα θύματα, τις οικογένειες και τον ίδιο τον ύποπτο. Θα αναλύσει επίσης τις «ηθικές πολυπλοκότητες» της δολοφονίας και θα παρέχει ιστορικό πλαίσιο για το ζήτημα της ιδιωτικοποιημένης ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ.

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής, ρεπόρτερ και δημιουργός του Law & Crime, Νταν Έιμπραμς θα είναι επικεφαλής ωριαίας ειδικής εκπομπής του Investigation Discovery που θα εξετάσει «τα επίμονα ερωτήματα γύρω από τη σύλληψη του Μαντζιόνι και θα εξερευνήσει πώς ένας νεαρός άνδρας από οικογένεια με πλούτο και προνόμια θα μπορούσε να διαπράξει ένα τέτοιο αποτρόπαιο έγκλημα» ενώ θα προσπαθήσει να «εξερευνήσει την ψυχολογία πίσω από τον φερόμενο δολοφόνο».





Ποιος είναι ο Λουίτζι Μαντζιόνι

Ο Λουίτζι Μαντζιόνι, 26 ετών είναι ύποπτος για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον στη Νέα Υόρκη με ένα όπλο φάντασμα. Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι οι κάλυκες που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος έγραφαν «άρνηση», «υπεράσπιση» και «απόθεση». Η δολοφονία συγκλόνισε τόσο την Αμερική όσο και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς ήρθαν στο φως λεπτομέρειες σχετικά με την ιδιωτική ζωή του υπόπτου - τις ρίζες του ως μέλος μιας επιφανούς οικογένειας στη Βαλτιμόρη, την εκπαίδευση ως πτυχιούχος τεχνολογίας της Ivy League, τα χρόνια στη Χαβάη και τα προβλήματα με εξουθενωτικούς πόνους στην πλάτη.

Το BBC αναφέρει ότι η δολοφονία υποτίθεται ότι προήλθε από τη δυσαρέσκεια του Μαντζιόνι για τις «παρασιτικές» εταιρείες ασφάλισης υγείας. Συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου σε ένα McDonald’s στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια φέρεται να είχε ένα όπλο, σφαίρες, πολλές πλαστές ταυτότητες, μετρητά και ένα υποτιθέμενο «μανιφέστο».

Εναντίον του 26χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον φόνο του Μπράιαν Τόμσον, του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealth και παρ' ότι η καταδίκη του φόνου ήταν ευρεία, μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης έχει αναγάγει τον Μαντζιόνι σε ένα συνδυασμό λαϊκού ήρωα και διασημότητας.



Σε μηνύματα στον ιστότοπο συγκέντρωσης δωρεών GiveSendGo για τα δικαστικά του έξοδα αντικατοπτρίζεται βαθιά αγανάκτηση που έχουν πολλοί Αμερικανοί για το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας, με τις εταιρείες ασφάλισης να αρνούνται να καλύψουν πολλές θεραπείες ή να αποζημιώσουν τους ασθενείς για τα νοσήλιά τους, αλλά και για την αυξανόμενη ανισότητα στα εισοδήματα.