O Όστιν Μπάτλερ γίνεται American Psycho

O ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ θα είναι ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας «American Psycho» που έκανε διάσημο τον Κρίστιαν Μπέιλ.

Ο Όστιν Μπάτλερ μεταμορφώνεται σε serial killier, στη νέα κινηματογραφική διασκευή του «American Psycho», όπως αναφέρει το Variety.



O ηθοποιός του «The Dune: Part Two» και του «Elvis», πρόκειται να υποδυθεί τον Πάτρικ Μπέιτμαν στην επερχόμενη ταινία, η οποία θα είναι νέα κινηματογραφική διασκευή (και όχι ριμέικ) του ομώνυμου μυθιστορήματος του Μπρετ Ίστον Έλις που κυκλοφόρησε το 1991 και στο οποίο βασίζεται η ταινία του 2000 που έκανε διάσημο τον Κρίστιαν Μπέιλ.

Όπως έχει γίνει γνωστό η Lionsgate - η οποία κατέχει τα δικαιώματα της ταινίας - σχεδιάζει να δώσει μια μοντέρνα εικόνα του American Psycho με στόχο να επαναπροσδιορίσει τον Πάτρικ Μπέιτμαν στην εποχή μας.



Το American Psycho επικεντρώνεται σε έναν όμορφο νεαρό επαγγελματία που ζει μια δεύτερη ζωή ως ψυχρός, κατά συρροή δολοφόνος. Σκηνοθέτης της νέας ταινίας θα είναι ο πολύπειρος Λούκα Γκουαντανίνο, ενώ ο Σκοτ Z. Μπερνς (The Laundromat) θα υπογράψει το σενάριο.



Ο Γκουαντανίνο είναι γνωστός για τη δουλειά του στο The Protagonists, Melissa P., Call Me By Your Name, Suspiria, Bones and All, και Challengers. Η πιο πρόσφατη ταινία του είναι το ρομαντικό δράμα «Queer» με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ.



Θυμίζουμε ότι ο Όστιν Μπάτλερ απέκτησε παγκόσμια προβολή για την ερμηνεία του Έλβις Πρίσλεϊ στη βιογραφική ταινία του 2022 «Elvis», κερδίζοντας υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα του στο Disney Channel και τις εκπομπές του Nickelodeon και στη συνέχεια σημείωσε μια ανοδική πορεία παίζοντας σε ταινίες όπως το Once Upon a Time… in Hollywood, The Intruders, The Dead Don't Die, Dude, and Masters of the Air, κ.ά.