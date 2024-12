Και οι W.A.S.P. στο Rockwave Festival 2025

Οι W.A.S.P. στο Rockwave Festival για ένα δυνατό live τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025

Επόμενο μεγάλο όνομα που ανακοινώνει το Rockwave Festival για την επετειακή διοργάνωση του καλοκαιριού, είναι το συγκρότημα των W.A.S.P.. Οι «αρχιερείς» της σκοτεινής θεατρικής metal τέχνης έρχονται στην Ελλάδα για παίξουν ζωντανά στη σκηνή του Terra Vibe στη Μαλακάσα.

Το setlist της συναυλίας τους αναμένεται να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό οπαδό. Με το "L.O.V.E. Machine” να αντηχεί ως πρόκληση, το "Sleeping in the Fire" να φλέγεται στα χείλη χιλιάδων πιστών, το “Wild Child” να είναι ο αιώνιος ύμνος ελευθερίας, το “The Idol” να σε προκαλεί να κοιτάξεις στον καθρέφτη της ψυχής σου και το “Animal (Fuck Like A Beast)” να ακούγεται ως το πιο επικίνδυνο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ, η συναυλία αυτή θα είναι κάτι περισσότερο από μουσική.



W.A.S.P.

Οι W.A.S.P. σχηματίστηκαν το 1982 στο Los Angeles από τον θρυλικό Blackie Lawless (φωνή, κιθάρα, μπάσο), αποτελώντας μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες της heavy metal σκηνής. To συγκρότημα ξεχώρισε κατευθείαν, όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για την προκλητική, θεατρική shock rock αισθητική του, που στις συναυλίες μεταφραζόταν σε αίμα, συσκευές βασανισμού, φωτιές και ακόμα περισσότερο αίμα.

Το 1984 κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο τους, το οποίο περιλάμβανε θρυλικά κομμάτια όπως τα “I Wanna Be Somebody” , “L.O.V.E. Machine” , “Sleeping (In the Fire)” και πολλές ακόμα τραγουδάρες, καθιστώντας τους παγκόσμια δύναμη στο heavy metal. Το σοκ και η θεατρικότητα της μπάντας εξόργισαν συντηρητικούς κύκλους, όπως το κίνημα της PMRC, που προσπάθησε να τους λογοκρίνει και να τους σβήσει από τον χάρτη. Είς μάτην…

Με τα albums “The Last Command” και “Inside the Electric Circus” που ακολούθησαν, το συγκρότημα ισχυροποίησε τη θέση του ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ’80, θέλησαν να δείξουν ότι ωρίμασαν καλλιτεχνικά βγάζοντας σπουδαίες δουλειές όπως το "The Headless Children" (1989), όπου ασχολήθηκαν με σοβαρά κοινωνικά θέματα, ενώ το "The Crimson Idol" (1992) αποτέλεσε την πιο φιλόδοξη δουλειά τους, ένα concept album με κεντρικό θέμα την απόρριψη και τη ματαιότητα της επιτυχίας. Δίσκος που δικαίως θεωρείται από πολλούς το κορυφαίο έργο τους. Το "Still Not Black Enough" (1995) συνεχίζει σε παρόμοιο ύφος και θεωρείται συνέχεια του "The Crimson Idol", όμως αυτή τη φορά βασίζεται στις εσωτερικές σκέψεις του Blackie Lawless και τη δική του συναισθηματική πάλη. Οι ταγμένοι οπαδοί δεν αγνοούν και τη συνέχεια με τα “Kill Fuck Die” (1997) όπου επιστέφει ο Chris Holmes, “Helldorado” (1999), "The Neon God" (2004) ως διπλό concept album, το “Dominator” (2007) “Babylon” (2009) και “Golgotha” (2015).



Εισιτήρια

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ!

Γενική είσοδος: 49.50€

Γενική είσοδος + VIP Parking*: 60€

V.I.P. εισιτήριο: 99€

Με 3 εισιτήρια V.I.P. δικαιούστε ένα Parking voucher*

3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου: 120€

Με 3ήμερο εισιτήριο γενικής εισόδου, μπορείτε να προσθέσετε Parking voucher* με 15€

*Για να προσθέσετε το Parking/V.I.P. Parking voucher, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της more.

Ηλεκτρονικά: more.com

3ήμερο εισιτήριο

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα more Spots

Δίκτυο Public



Kαταστήματα Public





Metal Era

Εμμανουήλ Μπενάκη 22

Τηλέφωνο: 210 3304133

Monsterville

Αγίας Ειρήνης 13

Τηλέφωνο: 210 3648180

Music Corner

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3304000