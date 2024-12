Netflix: Ποιες σειρές και ταινίες είδαμε περισσότερο αυτή την εβδομάδα

Το Netflix αποκάλυψε τις σειρές και τις ταινίες που επέλεξαν να δουν περισσότερο οι συνδρομητές του την εβδομάδα 2-8 Δεκεμβρίου.

Οι συνδρομητές του Netflix αυτή την εβδομάδα επέλεξαν να δουν δράση, μυστήριο και ολίγη από τη χρυσόσκονη των Χριστουγέννων.

Η streaming πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το Τop 10 των σειρών και των ταινιών του για την εβδομάδα 2-8 Δεκεμβρίου και έτσι μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τα όσα είδαν οι θεατές τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Στις σειρές, μεγάλη κερδισμένη είναι η Κίρα Νάιτλι, όχι μόνο για την υπουψηφιότητά της για Χρυσή Σφαίρα, αλλά και διότι βλέπει το «Black Doves» τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί, να φιγουράρει στη δεύτερη θέση του Top 10, κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, με 59.400.00 ώρες προβολής, πίσω από το πρωτοπόρο «The Madness».

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα, ότι το Black Doves δείχνει να σημειώνει μια εξαιρετική πορεία, καθώς έχει μπει στο Top 10 του Netflix σε 89 χώρες.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Netflix, το Black Doves έχει κάνει το τέταρτο καλύτερο άνοιγμα σειράς για το 2024. Αν σας άρεσε δε, σας έχουμε πολύ ευχάριστα νέα, καθώς έχει ήδη ανανεωθεί και για μια δεύτερη σεζόν.



Αντίστοιχα, ρίχνοντας μια ματιά στο Top 10 των ταινιών, βλέπουμε ότι αστρόσκονη των χριστουγέννων έχει καθίσει για τα καλά εδώ, με τις γιορτινές ταινίες να έχουν την τιμητική τους.



Οι συνδρομητές δείχνουν να θέλουν να ζήσουν λίγο τη χριστουγεννιάτικη μαγεία επιλέγοντας να στριμάρουν ταινίες όπως οι: «That Christmas» (στη 2η θέση), «Twas the Text Before Christmas» (στην 5η θέση), «A Royal Date for Christmas» και «How the Grinch Stole Christmas» (στην 8η και 9η θέση αντίστοιχα). Θα μας επιτρέψετε να προσθέσουμε και το βιβλικό «Mary» που έχει σκαρφαλώσει στηην 4η θέση με 21.200.000 προβολές κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Δείτε το Top 10 των σειρών του Netflix

The Madness: Limited Series 87.300.000 (ώρες προβολής) Black Doves: Season 1 59.400.000 (ώρες προβολής) La Brea: Season 1 35.600.000 (ώρες προβολής) Cold Case: Who Killed Jon Benet Ramsey: Season 1 13.700.000 (ώρες προβολής) The Ultimatum: Marry or Move On: Season 3 15.100.000 (ώρες προβολής) Is It Cake? Holiday: Season 1 8,200,000 (ώρες προβολής) A Man on the Inside: Season 1 12.000.000 (ώρες προβολής) A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter 2.200.000 (ώρες προβολής) Arcane: Season 2 14.300.000 (ώρες προβολής) The Later Daters: Season 1 9.800.000 (ώρες προβολής)

Δείτε το Top 10 των ταινιών του Netflix