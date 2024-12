Οι πρώτες αντιδράσεις για τη 2η σεζόν του Squid Game: «Είναι συγκλονιστική και εθιστική»

Οι πρώτες αντιδράσεις των κριτικών για την δεύτερη σεζόν του Squid Game, μάς κάνουν να ανυπομονούμε για την πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Δεκεμβρίου.

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια αναμονής, η δεύτερη σεζόν του Squid Game έχει σχεδόν φτάσει. Ο δεύτερος κύκλος της διάσημης κορεάτικης σειράς επιστρέφει με περισσότερα παιχνίδια, ένα νέο καστ διαγωνιζόμενων και πολλά άλλα. Μαζί του καταφθάνουν και οι πρώτες αντιδράσεις των κριτικών που ήδη έχουν δει τα πρώτα επεισόδια. Προφανώς, οι κριτικές είναι αρκετά ασαφείς, καθώς δεν μπορούν να αποκαλύψουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες της πλοκής.



Το «Squid Game S2 είναι μια λαμπρή επιστροφή για την πιο δημοφιλή σειρά του Netflix. Το νέο καστ είναι υπέροχο, και ο Lee Jung-Jae κάνει άλλη μια αριστοτεχνική ερμηνεία. Υπάρχουν τόσες πολλές εκπληκτικές σεκάνς δράσης. Αξίζει την αναμονή», διαβάζουμε σε μία από τις κριτικές που έχουν κυκλοφορήσει.

'Squid Game' S2 is a brilliant return for Netflix's most popular show. The new cast is magnificent, and Lee Jung-Jae puts in another masterful performance. There's so many amazing action sequences. It's well worth the wait. Get hyped! #SquidGame pic.twitter.com/b5Zz4KdGVj — Ashley (@AshWHurst) December 9, 2024



«Η σεζόν 2 του SQUID GAME είναι ένα αριστούργημα στην κλιμάκωση όσων διακυβεύονται, ενώ εμβαθύνει στην ανθρώπινη ψυχή. Η πλοκή συνδυάζει απρόσκοπτα σεκάνς δράσης υψηλών οκτανίων με ψυχολογικά παιχνίδια μυαλού. Ο Lee Jung-Jae είναι υπέροχος. Είναι μεγαλύτερο και καλύτερο», σημειώνει άλλος κριτικός.





SQUID GAME Season 2 is a masterstroke in escalating the stakes while delving deeper into the human psyche.

The plot seamlessly intertwines high-octane action sequences with psychological mind games. Lee Jung-Jae is magnificent. It's bigger and better.#SquidGame #SquidGame2 pic.twitter.com/m3Rbw6EVYd — Aayush Sharma (@JournoAayu) December 9, 2024

SQUID GAME season 2 was a lot crazier than the first one. It even had its own "The Deer Hunter" moment that got me all on pins & needles, squeamish. This time it's retribution-based & action-packed. Lee Jung-jae once again delivered a ferocious performance.#SquidGame #SquidGame2 pic.twitter.com/dXY6qtcJBf — Rama's Screen (@RamasScreen) December 9, 2024



Ο Germain Lussier, ο οποίος γράφει για το Gizmodo, κρατάει μια πιο ψύχραιμη στάση, αποκαλώντας την δεύτερη σεζόν «εθιστική», αλλά «όχι τόσο πρωτότυπη όσο η πρώτη σεζόν».Γράφει συγκεκριμένα: «Έχω δει το Squid Game Season 2 και είναι εθιστικό. Δεν είναι τόσο πρωτότυπο όσο η πρώτη σεζόν για προφανείς λόγους, αλλά πάει παρακάτω και μας δίνει νέες ανατροπές, σενάρια, παιχνίδια και πολλά άλλα. Μια έξυπνη, διασκεδαστική συνέχεια της ιστορίας που στήνει ένα μεγάλο φινάλε για το S3. Επίσης μια λέξη: Thanos».





I've seen Squid Game Season 2 and it's addictive.



Not quite as novel as season one for obvious reasons but it goes above and beyond to give us new twists, scenarios, games, and more.



A smart, fun continuation to the story that sets up a big S3 finale. Also one word: Thanos. pic.twitter.com/QX5ZhCPipX — Germain Lussier (@GermainLussier) December 9, 2024

Σημειώνεται ότι η δεύτερη σεζόν του Squid Game έχει ήδη μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερη Δραματική Σειρά, προτού κάνει πρεμιέρα! Αν αναρωτιέστε πώς επιτρέπεται η υποψηφιότητα παρόλο που δεν έχει προβληθεί ακόμη, αυτό συμβαίνει επειδή η δεύτερη σεζόν κυκλοφορεί στις 26 Δεκεμβρίου — και κάθε σειρά που προβάλλεται εντός του ημερολογιακού έτους είναι κατάλληλη για υποψηφιότητα.