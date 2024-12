Οι London Grammar επιστρέφουν στην Αθήνα για το Release Athens 2025

Οι London Grammar θα δώσουν μια συναυλία στην σκηνή του Release Athens 2025, τον Ιούλιο.

To Release Athens 2025 υποδέχεται τους London Grammar, την Παρασκευή 11 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. To βρετανικό τρίο, ίσως το κορυφαίο και πιο επιτυχημένο indie / dream pop σχήμα της γενιάς του, επιστρέφει στην Αθήνα για μία συναυλία, έχοντας στις αποσκευές του τον πιο περιπετειώδη δίσκο της, μέχρι τώρα, καριέρας του.



Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ποιοι είναι οι London Grammar

Οι Hannah Reid, Dan Rothman και Dot Major δημιούργησαν τους London Grammar στο Nottingham, το 2009, και στην πρώτη δεκαετία της ύπαρξής τους είδαν δύο δίσκους τους να φτάνουν στο νο. 1 των UK Charts (“Truth Is A Beautiful Thing” και “Californian Soil”) και τις πωλήσεις τους να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια παγκοσμίως, κερδίζοντας παράλληλα υποψηφιότητες για τα σημαντικότερα βραβεία της μουσικής βιομηχανίας στη χώρα τους.



Η πρόσφατη κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ τους, "The Greatest Love", σηματοδοτεί μια νέα περίοδο δημιουργικής ελευθερίας και αυτοπεποίθησης για το γκρουπ. Οι London Grammar έχουν πλέον αναλάβει οι ίδιοι τις παραγωγές τους, εμπιστευόμενοι πλέον πλήρως τη δική τους καλλιτεχνική κρίση, και το αποτέλεσμα τους δικαιώνει αφού το “The Greatest Love” έχει δικαίως χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως η καλύτερη και πιο πολυσυλλεκτική στιγμή της καριέρας τους.



Ταυτόχρονα, η δημοτικότητα τους την τελευταία τριετία έχει απογειωθεί, όπως απέδειξαν οι δύο sold-out εμφανίσεις στο Alexandra Palace (όπου πούλησαν 35.000 εισιτήρια σε μία ημέρα!), η παρουσία τους στην περιοδεία των Coldplay το 2022, όπου έπαιξαν μπροστά σε περισσότερους από 700.000 μουσικόφιλους, αλλά και η sold-out εμφάνισή τους στην Ο2 Arena πριν από λίγες εβδομάδες.



Την Παρασκευή 11 Ιουλίου, θα έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε την επιστροφή τους στην Πλατεία Νερού και να απολαύσουμε ζωντανά την καθηλωτική φωνή της Hannah Reid σε αγαπημένα τραγούδια όπως τα “Wasted My Young Years”, “Strong”, “Hey Now”, “Californian Soil”, “Non Believer”, “Nightcall”, “Big Picture”, “Oh Woman Oh Man”, “House, You & I”, “Kind Of Man”, “Lose Your Head” και πολλά ακόμα.



{https://www.youtube.com/watch?v=pkeDBwsIaZw}



Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, στις 12:00, προς 52€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 150€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

⦁ Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

⦁ Open-bar

⦁ Ξεχωριστή πύλη εισόδου

⦁ Ιδιωτικό parking

⦁ Ξεχωριστές τουαλέτες

⦁ Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.