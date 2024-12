«Game of Thrones»: O Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν παραδέχεται τελικά αυτό που όλοι φοβούνται

Ο συγγραφέας του «Game of Thrones» Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, επιβεβαιώνει τους φόβους των θαυμαστών, ότι ίσως να μην προλάβει να γράψει το έκτο βιβλίο της σειράς

Tελικά το να είσαι θαυμαστής του «Game of Thrones» είναι λίγο απογοητευτικό, για να μην πούμε... μαζοχιστικό. Τώρα, εσύ θα με ρωτήσεις από πού προκύπτει αυτό και θα έχεις και δίκιο. Μα, από το γεγονός ότι εδώ και μια δεκαετία περιμένεις το επόμενο -έκτο- βιβλίο του «A Song of Ice and Fire», που ίσως να μην έρθει και ποτέ, κατά τα λεγόμενα του συγγραφέα, Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.



Πρόσφατα o Μάρτιν έδωσε μία συνέντευξη στο The Hollywood Reporter επιβεβαιώνοντας αυτό που σκέφτονται -ή πιο σωστά φοβούνται- οι φαν του Game of Thrones. Ότι είναι άγνωστο πότε και αν κυκλοφορήσει το έκτο βιβλίο της σειράς.



«Δυστυχώς, έχω αργήσει 13 χρόνια» παραδέχεται. «Κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτό, λέω πώς είναι δυνατόν να πέρασαν τόσα χρόνια;», αναρωτιέται και απαντά πως «Δεν ξέρω, συμβαίνει και αυτό καμία φορά».



Φυσικά και συμβαίνει αγαπητέ Τζορτζ, όταν κάνεις οτιδήποτε άλλο εκτός από το να κάτσεις και να γράψεις την πολυαναμενόμενη συνέχεια. Θυμίζουμε ότι ο Μάρτιν, τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχει αποκτήσει δουλειές με φούντες λόγω της εμπλοκής του με το HBO, ως σύμβουλος σεναρίου και εκτελεστικός παραγωγός των πρίκουελ και σίκουελ σειρών που βασίζονται στα βιβλία του, βγάζοντας παράλληλα λεφτά με το τσουβάλι. Επιπλέον, γράφει και άλλα πράγματα εκτός από την συνέχεια του «A Song of Ice and Fire».



Αν και παραδέχεται ότι η ολοκλήρωση του «The Winds of Winter» και η συνέχεια του «A Dream of Spring» είναι «ακόμα προτεραιότητα» για εκείνον, αναγνωρίζει ότι «πολλοί άνθρωποι γράφουν ήδη μοιρολόγια για μένα. [Λένε] "Ω, δεν θα τελειώσει ποτέ». Είναι γνωστό ότι οι φαν των βιβλίων του ανησυχούν τόσο για την ηλικία του όσο και για τη γενική υγεία του και αναρωτιούνται αν θα προλάβει να ολοκληρώσει το βιβλίο πριν πεθάνει.

«Ίσως έχουν δίκιο. Δεν ξέρω. Αλλά είμαι ζωντανός αυτή τη στιγμή!», λέει ο ίδιος.

Θυμίζουμε ότι το πιο πρόσφατο βιβλίο της σειράς ήταν το «A Dance With Dragons» που κυκλοφόρησε το 2011. Την ίδια χρονιά έκανε πρεμιέρα το «Game of Thrones» στο HBO. Έκτοτε, ο Μάρτιν παλεύει να γράψει το «The Winds of Winter», το οποίο σύμφωνα με τις δηλώσεις του θα είναι πάνω από 1.500 σελίδες.



«Το The Winds of Winter πρόκειται να είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Όπως πάει, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο από τα A STORM OF SWORDS και A DANCE WITH DRAGONS, τα μεγαλύτερα βιβλία της σειράς μέχρι σήμερα. Συνήθως κόβω και κόβω μόλις τελειώσω, αλλά πρέπει να τελειώσω πρώτα», είχε δηλώσει στο παρελθόν.



Το «The Winds of Winter» είναι το έκτο βιβλίο σε μια σειρά επτά βιβλίων. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Μάρτιν παρουσίασε αρχικά το πρότζεκτ «A Song of Ice and Fire» ως σειρά τριών βιβλίων! Οπότε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι από εκείνους που τηρούν κατά γράμμα τα σχέδιά τους...