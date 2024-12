Ρέιφ Φέινς: Ποιον γνωστό ηθοποιό θέλει για νέο Βόλντεμορτ στη σειρά «Χάρι Πότερ»

O Ρέιφ Φάινς, ο τρομερός Λόρδος Βόλντεμορτ στις κινηματογραφικές ταινίες Χάρι Πότερ, επέλεξε τον ηθοποιό που θα ήθελε να τον διαδεχτεί στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO.



Σε συνέντευξή του στο «Watch What Happens Live» με τον Άντι Κοέν, ο Φάινς είπε ότι ο Κίλιαν Μέρφι των Peaky Blinders είναι ο πιο κατάλληλος «κακός» για τον τηλεοπτικό Χάρι.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, τον τελευταίο καιρό ακούγεται όλο και πιο έντονα για το ρόλο του Βόλντεμορτ, με τις φήμες να τον θέλουν ήδη σε συζητήσεις με την παραγωγή.



«Ο Κίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είναι μια θαυμάσια πρόταση. Είμαι υπέρ του Κίλαν, ναι», ανέφερε ο Φάινς.

