Νέα ταινία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Πότε κυκλοφορεί στα ελληνικά σινεμά

Ο « Άρχοντας των Δαχτυλιδιών : Ο πόλεμος των Rohirrim» είναι η πρώτη anime «Lord of the Rings» ταινία.

H αντίστροφη μέτρηση για την «επιστροφή» μας στη «Μέση Γη» έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η νέα ταινία από το σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μετράει μέρες για την κυκλοφορία της στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.



Ο λόγος για το anime «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Rohirrim» σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Κέντζι Καμιγιάμα (τηλεοπτικές σειρές Blade Runner: Black Lotus και Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), με τον Πίτερ Τζάκσον (του κινηματογραφικού έπους) σε ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.



Στο νέο φιλμ τις φωνές του δανείζει ένα λαμπερό καστ: ο Μπράιαν Κοξ (Succession) στον ρόλο του Χελμ Χάμερχαντ -του πανίσχυρου βασιλιά του Ρόχαν, η Γκάια Γουάιζ (Ταξίδι στην Αλαμπάμα) στον ρόλο της κόρης του Ήρας και ο Λουκ Πασκουαλίνο (Snowpiercer) ως Γουλφ. Η Μιράντα Ότο, που μας χάρισε μία αξέχαστη, βραβευμένη ερμηνεία στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, επιστρέφει στον ρόλο της Έογουιν, της πολεμίστριας του Ρόχαν, η οποία αφηγείται την ιστορία. Το σύνολο των φωνών περιλαμβάνει επίσης τους Λορέν Άσμπορν (Bridgerton), Γιάζνταν Καφούρι (Έτυχε να περνάω), Μπέντζαμιν Γουεϊνράιτ (Ο κόσμος φλέγεται), Λόρενς Ούμπονγκ Γουίλιαμς (Gateway), Σον Ντούλι (Ο γητευτής), Μάικλ Γουάιλντμαν (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw), Τζουντ Ακουγούντικε (Θηρία χωρίς πατρίδα), Μπιλάλ Χάσνα (Sparks) και Τζανίν Ντουβίτσκι (Benidorm).



Λίγα λόγια για τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Rohirrim»



Η πρωτότυπη anime ταινία της New Line Cinema με τίτλο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Rohirrim» επαναφέρει το κοινό στον επικό κόσμο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, της κινηματογραφικής τριλογίας που βασίστηκε στα σπουδαία βιβλία του Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν.

Τοποθετημένη 183 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρωτότυπης τριλογίας, η ταινία διηγείται τη μοίρα του Οίκου του Χελμ Χάμερχαντ, του θρυλικού βασιλιά του Ρόχαν. Μία ξαφνική επίθεση του Γουλφ, ενός έξυπνου και αδίστακτου λόρδου που θέλει να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, αναγκάζει τον Χελμ και τον λαό του να αντισταθούν μέσα από το αρχαίο οχυρό του Χόρνμπεργκ -ένα ισχυρό φρούριο που έγινε αργότερα γνωστό ως Χελμς Ντιπ. Απεγνωσμένη η Ήρα, η κόρη του Χελμ, πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις της και να ηγηθεί της αντίστασης ενάντια σε έναν φονικό εχθρό που σκοπεύει να τους εξολοθρεύσει.

Την παραγωγή υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Φιλίπα Μπόιγενς (σεναριογραφική ομάδα των Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χόμπιτ) μαζί με τους Τζέισον ΝτεΜάρκο και Τζόζεφ Τσου (Blade Runner: Black Lotus). Την εκτέλεση παραγωγής ανέλαβαν οι Φραν Γουάλς, Πίτερ Τζάκσον, Σαμ Ρέτζιστερ, Κάρολιν Μπλακγουντ, Τόμβι Έμερικ. Το σενάριο είναι των Τζέφρι Άντις, Γουίλ Μάθιους, Φίμπι Γκίτινς και Άρτι Παπαγεωργίου, η ιστορία των Άντις & Μάθιους και Μπόιγενς, βασισμένη σε χαρακτήρες του Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν. Η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει επίσης τους βραβευμένος με Όσκαρ Άλαν Λι και Ρίτσαρντ Τέιλορ, μαζί με τον καταξιωμένο εικονογράφο του Τόλκιν, Τζον Χάου.

Ο «Άρχοντας των δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Rohirrim» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer στις 12 Δεκεμβρίου 2024.