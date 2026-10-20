Καλές καιρικές συνθήκες με αυξημένη ηλιοφάνεια αναμένονται την Τρίτη σε όλη τη επικράτεια.

Αίθριος θα διατηρηθεί ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες σε ήπια για την εποχή επίπεδα.

Τοπικές νεφώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια τμήματα μέχρι το μεσημέρι, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα σε παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, μεταβλητοί, φτάνοντας τα 2 με 3 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 21-23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και νότια ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 23-24°C.

Αττική: Παρότι θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2-3 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, πιθανόν πιο πυκνές στα νότια της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς, με νότιους ανέμους 2-3 μποφόρ.