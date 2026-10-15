Μεγάλο μποτιλιάρισμα στη Βουλιαγμένης, ουρά χιλιομέτρων από Ελληνικό έως Αργυρούπολη λόγω προβλημάτων στα φανάρια.

Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς τα φανάρια είναι εκτός λειτουργίας σε διάφορα σημεία του δικτύου.

Σύμφωνα με αναγνώστη του Dnews το πρόβλημα είναι έντονο στα νότια προάστια της Αττικής καθώς χρειάστηκε 60 λεπτά για να διανύσει το κομμάτι Ελληνικό Αργυρούπολη. Η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη με τους οδηγούς να χρειάζεται να επιδείξουν υπομονή.

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς στα νότια προάστια

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει δημιουργήσει ουρές οχημάτων σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία των νοτίων προαστίων, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις όσων κινούνται αυτή την ώρα σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου. Το γεγονός ότι έχουν βγει εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες σε αυτό το κομμάτι της λεωφόρου Βουλιαγμένης έχει εκτοξεύσει την κίνηση προκαλώντας τεράστιες δυσκολίες στη διέλευση των οχημάτων.

Η εικόνα της κίνησης