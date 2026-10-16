Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Λογγίνου του Εκατοντάρχου, καθώς και των Αγίων Μαρτύρων Δομετίου, Δομνίνου, Λεοντίου και Τερεντίου.

Δεν υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να γιορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα, ωστόσο σε ορισμένα εορτολόγια αναφέρονται ο Λογγίνος, ο Μαλός και ο Γάλλος.

Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος

Ο Άγιος Λογγίνος ήταν Ρωμαίος εκατόνταρχος, ο οποίος, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, βρισκόταν υπό τις διαταγές του Ποντίου Πιλάτου και είχε υπηρετήσει κατά τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού.

Όπως αναφέρεται στην εκκλησιαστική παράδοση, ο Λογγίνος έγινε μάρτυρας των γεγονότων που ακολούθησαν τη Σταύρωση και, συγκλονισμένος από όσα αντίκρισε, πίστεψε στη θεότητα του Χριστού. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το στρατιωτικό του αξίωμα και αφιερώθηκε στη διάδοση της χριστιανικής πίστης.

Η δράση του προκάλεσε την αντίδραση των ρωμαϊκών αρχών και, σύμφωνα με την παράδοση, συνελήφθη και θανατώθηκε επειδή αρνήθηκε να απαρνηθεί την πίστη του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 16 Οκτωβρίου κάθε χρόνο.