Ένα μόνο άτομο αποβάλλει περίπου 1,5 λίτρο νερού την ημέρα μόνο με την αναπνοή του - χωρίς να υπολογίζουμε τα ντους, το μαγείρεμα και το στέγνωμα των ρούχων.

Ένα κουτάλι στο πλαίσιο του παραθύρου: Πρόκειται για «κόλπο» που έχει κοινοποιηθεί χιλιάδες φορές στο διαδίκτυο τώρα που φτάνει το φθινόπωρο και τα παράθυρα αρχίζουν να θολώνουν το πρωί. Όσοι το υποστηρίζουν ισχυρίζονται ότι βοηθά στην αντιμετώπιση της συμπύκνωσης (της υγρασίας στο τζάμι).

Ας δούμε τι ακριβώς υποτίθεται ότι κάνει, τι μπορεί πραγματικά να επιτύχει και τι είναι αυτό που διατηρεί τελικά τα παράθυρά σας στεγνά.

Σε τι χρησιμεύει το κουτάλι

Η ιδέα είναι απλή. Η συμπύκνωση δημιουργείται όταν ο θερμός, υγρός αέρας του εσωτερικού χώρου έρχεται σε επαφή με μια κρύα επιφάνεια - συνήθως το τζάμι. Το μέταλλο είναι πολύ καλός αγωγός της θερμότητας, επομένως ένα κουτάλι από ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετημένο στο πλαίσιο (με τη λαβή προς τα μέσα και την κουτάλα προς το τζάμι) κρυώνει πολύ γρήγορα. Οι υποστηρικτές του κόλπου υποστηρίζουν ότι ένα μέρος της υγρασίας κατακάθεται στο κουτάλι αντί για το τζάμι, βοηθώντας παράλληλα να εντοπιστεί το σημείο από όπου ξεκινά η συμπύκνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή είναι η θεωρία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Στην πράξη, ωστόσο, ένα κουτάλι έχει πολύ μικρή επιφάνεια σε σύγκριση με ένα τζάμι και δεν πρόκειται να στεγνώσει από μόνο του ένα θολωμένο παράθυρο. Η πραγματική του αξία είναι αυτή ενός «προειδοποιητικού σήματος»: αν σχηματίζονται σταγόνες στο κουτάλι κάθε πρωί, αυτό σημαίνει ότι ο αέρας στο δωμάτιο είναι υπερβολικά υγρός για τη θερμοκρασία των παραθύρων σας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.

Υπάρχει όμως και μια ακόμα χρήσιμη ένδειξη: αν το θόλωμα εμφανίζεται ανάμεσα στα δύο τζάμια ενός διπλού παραθύρου και όχι στην επιφάνεια από την πλευρά του δωματίου, κανένα κουτάλι ή ανεμιστήρας δεν πρόκειται να βοηθήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει καταστραφεί η στεγανοποίηση της διπλής ύαλωσης και το τζάμι χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση. Αντίθετα, η συμπύκνωση στην εσωτερική πλευρά του δωματίου οφείλεται σχεδόν πάντα σε προβλήματα υγρασίας και εξαερισμού.

Γιατί θολώνουν τα παράθυρα το φθινόπωρο

Κάθε νοικοκυριό παράγει μια ιδιαίτερη μεγάλη ποσότητα υγρασίας. Σύμφωνα με τον Carl Pedersen, ειδικό σε θέματα ενέργειας στο North Dakota State University Extension, ένα μόνο άτομο αποβάλλει περίπου 1,5 λίτρο νερού την ημέρα μόνο με την αναπνοή του - χωρίς να υπολογίζουμε τα ντους, το μαγείρεμα και το στέγνωμα των ρούχων. Όταν ανάβει η θέρμανση και τα παράθυρα μένουν κλειστά, αυτή η υγρασία δεν έχει διέξοδο, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται στην πιο κρύα επιφάνεια του δωματίου: το τζάμι.

Το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ντακότα (NDSU) συνιστά να διατηρούμε τη σχετική υγρασία γύρω στο 40% κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, η αύξηση της συμπύκνωσης και η εμφανιση μούχλας είναι σχεδόν βέβαιες. Η αμερικανική υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) συμβουλεύει, σε κάθε περίπτωση, η εσωτερική υγρασία να διατηρείται κάτω από το 60%.

Τι διατηρεί πραγματικά στεγνά τα παράθυρα

Χρησιμοποιείτε τους εξαεριστήρες στο μπάνιο και την κουζίνα κατά τη διάρκεια και μετά το ντους ή το μαγείρεμα, βεβαιώνοντάς ότι διοχετεύουν τον αέρα προς τα έξω.

Αερίζετε το χώρο αποτελεσματικά: Αντί να αφήνετε ένα παράθυρο μισάνοιχτο όλη μέρα, ανοίξτε το διάπλατα για 5 έως 10 λεπτά. Έτσι ανανεώνεται ο αέρας χωρίς να παγώνουν οι τοίχοι.

Μετρήστε την υγρασία με ένα οικονομικό υγρόμετρο και χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα στους χώρους που παραμένουν πάνω από τα συνιστώμενα όρια.

Σκουπίζετε το τζάμι και το περβάζι το πρωί, ώστε να μην απορροφάται το νερό από το πλαίσιο του παραθύρου.

Μια λεπτομέρεια που αξίζει να γνωρίζετε: Αν η συμπύκνωση σχηματίζεται πίσω από κλειστές κουρτίνες, το NDSU σημειώνει ότι αν τις αφήσετε ανοιχτές τη νύχτα μπορεί να βοηθήσει, με το τίμημα βέβαια μιας μικρής απώλειας θερμότητας. Σε πιο ξηρά δωμάτια, το να κλείνετε τα στόρια από τις 5 το απόγευμα κρατά τη ζέστη μέσα.

Εν κατακλείδι, ένα κουτάλι στο περβάζι απλώς σας ειδοποιεί ότι ο αέρας είναι υπερβολικά υγρός. Ο εξαερισμός, ο σύντομος αερισμός και ένα υγρόμετρο είναι αυτά που δίνουν τη λύση.

Πηγή: The Coolist