Η Άγκυρα αμφισβητεί την αρμοδιότητα του σταθμού Ηρακλείου για την άσκηση «EUNOMIA» – Από την ίδια περιοχή αναμένεται να περάσει το ερευνητικό Abeille Marengo

Σε αμφισβήτηση της αρμοδιότητας του σταθμού Ηρακλείου προχώρησε η Άγκυρα, εκδίδοντας δική της NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA» νότια του Καστελόριζου, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την επανέναρξη των ερευνών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.

Η τουρκική κίνηση αφορά θαλάσσια περιοχή από την οποία αναμένεται να διέλθει και το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, αφού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και εκδοθεί η σχετική αγγελία για τις εργασίες του καλωδίου.

Επανέκδοση της αγγελίας από την Αττάλεια

Σημειώνεται ότι ο σταθμός Ηρακλείου είχε εκδώσει αργά την Πέμπτη NAVTEX για τη διεξαγωγή της άσκησης πυρών «EUNOMIA» στις 19 Οκτωβρίου, προσδιορίζοντας την περιοχή νότια του Καστελλόριζου.

Το πρωί της Παρασκευής, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα αγγελία, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα και χαρακτηρίζοντας αναρμόδιο τον ελληνικό σταθμό.

Η τουρκική NAVTEX επαναλαμβάνει τις συντεταγμένες που είχαν ήδη ανακοινωθεί από το Ηράκλειο. Πρόκειται για παρέμβαση με την οποία η Άγκυρα προβάλλει τη διεκδίκησή της ως προς την αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών αγγελιών στην περιοχή, ενόψει και των αναμενόμενων ερευνών για το καλώδιο.