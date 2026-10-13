Ο ανήλικος εντοπίστηκε σε πάρκο της Γλυφάδας, ενώ στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 16χρονος στη Γλυφάδα, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (11/10) για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο σε πάρκο, έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του και τον κάλεσαν για έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών, ο 16χρονος έκρυψε σε δέντρο νάιλον συσκευασίες κάνναβης και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να τον ακινητοποίησουν. Ο 16χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας με γροθιές και κλωτσιές τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 40 νάιλον συσκευασίες κάνναβης που είχε κρύψει ο ανήλικος, οι οποίες προορίζονταν για διακίνηση. Συνολικά περιείχαν 29 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 21,8 κατεργασμένης.

Από έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, νάιλον συσκευασίες και το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.