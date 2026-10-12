Με ηλιοφάνεια, συννεφιές και πιθανότητα τοπικών βροχών θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, ενώ την Τετάρτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, έως και 8 βαθμούς Κελσίου.

Με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Την Τετάρτη, ωστόσο, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα φτάσει τους 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο καιρός θα παρουσιάσει εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα, οι νεφώσεις αναμένεται να πυκνώσουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων μπορών.

Οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα του καιρού θα αλλάξει την Τετάρτη, καθώς αναμένεται κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

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Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Για την Αττική, ο Γιώργος Εμμανουήλ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με διαστήματα συννεφιάς και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Στην Αθήνα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι και δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.