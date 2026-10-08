Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή καθώς η τοπική κοινότητα Φροσύνης «απέχει αρκετά» από το σημείο.

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φροσύνη του δήμου Σουλίου Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή καθώς η τοπική κοινότητα Φροσύνης «απέχει αρκετά, είναι πιο ψηλά στο βουνό».

Για την κατάσβεση της φωτιάς, η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 19:57 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυροσβεστική τόνισε ακόμα ότι το σημείο είναι αρκετά δύσβατο γι' αυτό και έχουν μεταβεί πεζοπόρα τμήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2108255894773588245}