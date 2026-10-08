Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φροσύνη του δήμου Σουλίου Θεσπρωτίας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή καθώς η τοπική κοινότητα Φροσύνης «απέχει αρκετά, είναι πιο ψηλά στο βουνό».
Για την κατάσβεση της φωτιάς, η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 19:57 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η πυροσβεστική τόνισε ακόμα ότι το σημείο είναι αρκετά δύσβατο γι' αυτό και έχουν μεταβεί πεζοπόρα τμήματα.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2108255894773588245}