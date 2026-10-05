Η φωτιά εισήλθε από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Μαίνεται η φωτιά στο Σουφλί του νομού Έβρου, καθώς από ότι φαίνεται ολονύχτια θα είναι για ένα ακόμη βράδυ η μάχη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής με τις φλόγες.

Το συμβάν εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (04/10), όταν το μέτωπο που είχε εκδηλωθεί στη Βουλγαρία αρχικά πέρασε τα σύνορα και επεκτάθηκε στους ορεινούς όγκους του Σουφλίου.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα. Παράλληλα, μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας πραγματοποιούσαν ρίψεις από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

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Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας (05/10) τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύουν 30 πυροσβέστες οι οποίοι έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη αεροπορικώς από την Αθήνα, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 250. Στο Σουφλί για τον συντονισμό της κατάστασης βρίσκεται ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς.

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Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε δασική έκταση με έντονη βλάστηση. Όπως ανέφερε ο δασάρχης Διδυμοτείχου, Δημήτρης Μητρούδης, οι άνεμοι εξακολουθούν να τη σπρώχνουν δυτικά και ανά διαστήματα, όταν αυξάνεται η έντασή τους, η φωτιά μετατρέπεται από έρπουσα σε επικόρυφη, καίγοντας την κόμη των δέντρων και δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσβεσή της.