Η καταστροφική φωτιά στο «Blue Carrier 2» ξέσπασε την Παρασκευή, 25/09.

Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα αναμένεται να μεταφερθεί την Τρίτη (06/10) το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Carrier 2», μετά την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με στελέχη της ομάδας διάσωσης, η φωτιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως και δεν έχουν εντοπιστεί νέες εστίες.

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Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά. Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι το συμβάν ξεκίνησε από φορτηγό όχημα σε ένα από τα γκαράζ.

Το «Blue Carrier 2» βρίσκεται ανοικτά της Τήνου, απέναντι από την περιοχή Κιόνια, εν αναμονή της μεταφοράς του προς την Ελευσίνα. Στο σημείο βρίσκονται τρία ρυμουλκά και το ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος».

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Στο οχηματαγωγό επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού. Στα γκαράζ του βρίσκονταν 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.