Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.

Νέα δραστηριότητα τουρκικών αεροσκαφών καταγράφηκε την Πέμπτη (08/10) στο Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ.

Συγκεκριμένα, πέντε τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72, προχώρησαν σε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Η δραστηριότητα των τουρκικών UAVs είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφούν συνολικά πέντε παραβάσεις και πέντε παραβιάσεις, ενώ το ATR-72 καταγράφηκε για δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα του Αιγαίου.

Από ελληνικής πλευράς, τα τουρκικά αεροσκάφη τέθηκαν υπό παρακολούθηση και αναγνωρίστηκαν, ενώ στη συνέχεια αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

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Η σημερινή παρουσία των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και του ATR-72 προστίθεται στην καταγεγραμμένη δραστηριότητα της τουρκικής αεροπορίας στο Αιγαίο.