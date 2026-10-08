Ερευνάται επίσης υπόθεση εικονικού ζωικού κεφαλαίου με κοινοτικές ενισχύσεις άνω των 99.000 ευρώ.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη ζωοκλοπών στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λασιθίου, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί, ηλικίας 22, 23, 24, 28 και 50 ετών έπειτα από εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ,κατά περίπτωση, εγκληματική ομάδα – συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για την ζωοκλοπή κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα πέντε άτομα.

Το mondus operandi της ομάδας

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επέλεγαν ποιμινοστάσια και κοπάδια ως στόχους, έχοντας προηγουμένως συγκεντρώσει πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα φύλαξής τους. Στη συνέχεια, πραγματοποιούσαν κατόπτευση και επιτήρηση των χώρων, ενώ σχεδίαζαν τα δρομολόγια προσέγγισης και απομάκρυνσης των ζώων.

Η ομάδα προέβαινε σε καταμερισμό ρόλων μεταξύ των μέλων, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης. Τέλος, χχρησιμοποιούσαν οχήματα για τη μεταφορά των ζώων σε δικά τους ασφαλή σημεία.

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Βασικό μέλος και πυρήνας λήψης αποφάσεων φέρεται να ήταν ο 22χρονος, ο οποίος, συμμετείχε στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την οργάνωση των ενεργειών, καθώς και στη διαχείριση των αφαιρεθέντων ζώων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, προέκυψε η εμπλοκή μελών της ομάδας σε τουλάχιστον 7 περιπτώσεις ζωοκλοπών, από τις οποίες αφαιρέθηκαν συνολικά περισσότερα από 320 αιγοπρόβατα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις κλοπής κουδουνιών αιγοπροβάτων, με έναν από τους βασικούς εμπλεκόμενους να φέρεται να δρα κατά περίπτωση μόνος του ή από κοινού με άλλα μέλη.

Τι κατασχέθηκε

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, ποιμνιοστάσια και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

692 κουδούνια αιγοπροβάτων διαφόρων μεγεθών,

5 ενώτια προβάτων, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να δικαιολογηθούν,

δύο κυνηγετικά όπλα, τα οποία κατασχέθηκαν λόγω πλημμελούς φύλαξης,

ξύλινες ποιμενικές ράβδοι,

είδη ένδυσης,

καθώς και ένα Ι.Χ. φορτηγό όχημα, ως μέσο τέλεσης ζωοκλοπών.

Κατά τις έρευνες διαπιστώθηκαν, επιπλέον, περιπτώσεις όπου ο αριθμός των ζώων που βρέθηκαν στα ποιμνιοστάσια ήταν σημαντικά μικρότερος από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων, ενώ ορισμένοι χώροι – μάντρες δεν έφεραν πινακίδες άδειας λειτουργίας ποιμνιοστασίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας πραγματοποιήθηκε διασταυρωτικός έλεγχος δηλώσεων ΟΣΔΕ για τα έτη 2019-2025, που αφορούσαν πέντε από τους εμπλεκόμενους.

Από τον έλεγχο προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων, συνολικού ύψους 99.312,72 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια θα αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία Πειστηρίων της Εισαγγελίας, ενώ υποβλήθηκε αίτημα για την αφαίρεση των αδειών κατοχής των κατασχεθέντων κυνηγετικών όπλων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.